Маркетинг
Евгений Делюкин

Сила Reddit, плоский МакКонахи и объединяющее пиво: лучшая реклама Super Bowl 2021 Статьи редакции

Одним из главных «рекламных» событий стал короткий ролик Reddit, на который площадка «потратила весь маркетинговый бюджет».

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7 февраля состоялся 55-ый Super Bowl — финал чемпионата по американскому футболу (Национальной футбольной лиги).

Трансляция финала по американскому футболу привлекает около 100 млн семей в том числе благодаря новым трейлерам ожидаемых фильмов, дорогим рекламным роликам и выступлениям звёзд.

Стоимость 30-секундного рекламного ролика в 2021 году — около $5,5 млн.

В этом году формат Super Bowl изменился из-за пандемии. Некоторые автомобильные бренды отказались от рекламы из-за финансовых потерь, Budweiser, Pepsi и Coca-Cola вместо съёмки роликов передали деньги на популяризацию вакцинации или благотворительность.

На их место пришли успешные новички, выигравшие от пандемии или её последствий: онлайн-брокер Robinhood, сервис по продаже автомобилей Vroom и другие.

Reddit

Неожиданная пятисекундная реклама, которая посвящена событиям последних недель о борьбе WallStreetBets с Уолл-стрит и «силе сообщества». Внутри видео Reddit разместил обращение к пользователям — чтобы его прочитать, нужно поставить видео на паузу.

Reddit @reddit
What just happened? https://t.co/DypRp6DeQt

Вау, это правда сработало.

Если вы читаете это, то наша ставка окупилась.

Рекламные слоты на крупнейших спортивных событиях стоят дорого, так что мы не можем выкупить весь слот. Но мы были настолько вдохновлены, что потратили весь наш маркетинговый бюджет на пять секунд. Одна вещь, которой мы научились у наших сообществ на прошлой неделе — андердоги могут добиться чего угодно, когда собираются вместе и объединены общей идеей.

Кто знает, может быть из-за вас в финансовые учебники добавят главу о «куриных грудках» (так WallStreetBets называет прибыль). Может быть, вы поможете сообществу SuperbOwls рассказать миру о величии сов. Может быть, вы даже нажмёте на паузу во время этой пятисекундной рекламы.

Великие вещи происходят тогда, когда люди объединяются вокруг того, что для них важно. И есть место для этого. Оно называется Reddit.

Обращение Reddit

Robinhood — «Прирожденный инвестор»

Первая реклама онлайн-брокера на Super Bowl. В ней говорится, что любой может стать инвестором, и предназначена для привлечения внимания тех, кто «инвестирует в себя, людей и вещи, которые им нравятся, будь то открытие бизнеса или смена цвета волос».

Amazon — «Тело Алексы»

В рекламе лицом голосового помощника Amazon Alexa стал Майкл Б. Джордан — он продвигает новый дизайн «умной» колонки.

Anheuser-Busch — «Давай выпьем пива»

Дэвид Финчер снял рекламный ролик, посвященный моментам, когд люди собираются выпить пива. Но главная идея таких моментов — не само пиво, а возможность побыть вместе.

Cadillac — «Руки-ножницы»

История о сыне Эдварда Руки-ножницы, роль которого исполнил Тимоти Шаламе. Выжить с неудобными руками ему помогает электрокроссовер Cadillac Lyriq.

Doritos — «плоский» Мэттью Макконахи

В рекламе Doritos двухмерная версия МакКонахи не обретает форму, пока не съест Доритос.

General Motors — «Нет, Норвегия»

Новый ролик рекламной кампании по продвижению электромобилей, где Уилл Феррелл рассказывает о своей ненависти к Норвегии.

В этой стране половина продаваемых машин — электрические, и они внедряются быстрее, чем в США. GM обещает выпустить 30 новых моделей электромобилей к 2025 году.

Jeep — «Встретиться посередине»

Реклама с Брюсом Спрингстином, призывающая объединиться в трудные времена и «встретиться посередине» (метафорически и буквально — часть ролика снята в часовне города Ливан в Канзасе, географическом центре США).

Indeed — поиск работы во время безработицы

Сайт по трудоустройству Indeed запустил первую рекламу на Super Bowl — во время роста безработицы и экономических проблем в США. Ролик подчеркивает, что бренд «дарит эмоциональное путешествие соискателям, а не просто помогает найти работу».

DoorDash с «Улицей Сезам»

Служба доставки DoorDash — ещё один «новичок» на Super Bowl. Бренд снял мюзикл с персонажами «Улицы Сезам», которые гуляют по району и показывают, какие вещи они могут доставить.

Jimmy John's — «война сэндвичей»

Минутный ролик о «сэндвичном мафиози», стилизованный под криминальную драму о войне преступных группировок, в центре которой — сэндвичи.

M&M — может ли конфета исправить ситуацию

Несколько сценариев формата «ой, мне и правда не следовало этого делать», где люди пытаются исправить положение с помощью конфет M&M.

Toyota — история паралимпийской пловчихи

Бренд рассказал историю пловчихи Джессики Лонг — 13-кратной победительницы Паралимпиады, которую удочерила американская семья из сибирского детского дома.

Logitech

Первый рекламный ролик производителя на Super Bowl — с участием Lil Nas X, который поёт новую песню Montero.

Tide — «Толстовка с капюшоном Джейсона Александра»

Реклама моющего средства P&G о приключениях толстовки.

Huggies — о новорожденных

30-секундный ролик о малышах, которые родились в день Super Bowl. Кадры для неё предоставили сами родители новорожденных.

Vroom — «бесконтактная доставка автомобилей»

Первый рекламный ролик магазина подержанных автомобилей на Super Bowl, в котором показано, как «больно» покупать в автосалоне и насколько легко получать автомобиль на дом «бесконтактным» способом.

Dr. Squatch — «запах чемпиона»

Первая реклама бренда на Super Bowl. В ней компания предлагает органическое и натуральное мыло ручной работы мужчинам, которые хотят чувствовать себя мужчинами и пахнуть чемпионом.

Pringles — «комбинация вкусов»

Реклама продвигает практику складывать несколько видов Pringles вместе и комбинировать их вкусы.

Fiverr

Платформа для фрилансеров Fiverr запустила свою первую рекламу на Super Bowl с участием владельца Four Seasons Total Landscaping и президента Мари Сираво.

Это место стало популярным после президентских выборов США в 2020 году, когда команда Трампа для выступления вместо отеля Four Seasons забронировала в Филадельфии место на стоянке компании по ландшафтному дизайну, расположенную рядом с секс-шопом и крематорием.

Выступление The Weeknd

Певец вложил в выступление $7 млн, чтобы сделать шоу в перерыве между периодами матча таким, «как он его задумывал».

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Андрей Деревянко

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Что интересного то? Реклама как реклама.
Да, дорого, но скука скучная же!!!

Плоский макконахи, омагад. Привезите им gpods с Фадеевым чтоли...

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