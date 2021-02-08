Вау, это правда сработало.

Если вы читаете это, то наша ставка окупилась.

Рекламные слоты на крупнейших спортивных событиях стоят дорого, так что мы не можем выкупить весь слот. Но мы были настолько вдохновлены, что потратили весь наш маркетинговый бюджет на пять секунд. Одна вещь, которой мы научились у наших сообществ на прошлой неделе — андердоги могут добиться чего угодно, когда собираются вместе и объединены общей идеей.

Кто знает, может быть из-за вас в финансовые учебники добавят главу о «куриных грудках» (так WallStreetBets называет прибыль). Может быть, вы поможете сообществу SuperbOwls рассказать миру о величии сов. Может быть, вы даже нажмёте на паузу во время этой пятисекундной рекламы.

Великие вещи происходят тогда, когда люди объединяются вокруг того, что для них важно. И есть место для этого. Оно называется Reddit.