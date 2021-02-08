Маркетинг
Евгений Делюкин

Сила Reddit, плоский МакКонахи и объединяющее пиво: лучшая реклама Супербоул 2021 Статьи редакции

Одним из главных «рекламных» событий стал короткий ролик Reddit, на который площадка «потратила весь маркетинговый бюджет».

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7 февраля состоялся 55-ый Супербоул — финал чемпионата по американскому футболу (Национальной футбольной лиги).

Трансляция финала по американскому футболу привлекает около 100 млн семей в том числе благодаря новым трейлерам ожидаемых фильмов, дорогим рекламным роликам и выступлениям звёзд.

Стоимость 30-секундного рекламного ролика в 2021 году — около $5,5 млн.

В этом году формат Супербоула изменился из-за пандемии. Некоторые автомобильные бренды отказались от рекламы из-за финансовых потерь, Budweiser, Pepsi и Coca-Cola вместо съёмки роликов передали деньги на популяризацию вакцинации или благотворительность.

На их место пришли успешные новички, выигравшие от пандемии или её последствий: онлайн-брокер Robinhood, сервис по продаже автомобилей Vroom и другие.

Reddit

Неожиданная пятисекундная реклама, которая посвящена событиям последних недель о борьбе WallStreetBets с Уолл-стрит и «силе сообщества». Внутри видео Reddit разместил обращение к пользователям — чтобы его прочитать, нужно поставить видео на паузу.

Reddit @reddit
What just happened? https://t.co/DypRp6DeQt

Вау, это правда сработало.

Если вы читаете это, то наша ставка окупилась.

Рекламные слоты на крупнейших спортивных событиях стоят дорого, так что мы не можем выкупить весь слот. Но мы были настолько вдохновлены, что потратили весь наш маркетинговый бюджет на пять секунд. Одна вещь, которой мы научились у наших сообществ на прошлой неделе — андердоги могут добиться чего угодно, когда собираются вместе и объединены общей идеей.

Кто знает, может быть из-за вас в финансовые учебники добавят главу о «куриных грудках» (так WallStreetBets называет прибыль). Может быть, вы поможете сообществу SuperbOwls рассказать миру о величии сов. Может быть, вы даже нажмёте на паузу во время этой пятисекундной рекламы.

Великие вещи происходят тогда, когда люди объединяются вокруг того, что для них важно. И есть место для этого. Оно называется Reddit.

Обращение Reddit

Robinhood — «Прирожденный инвестор»

Первая реклама онлайн-брокера на Супербоуле. В ней говорится, что любой может стать инвестором, и предназначена для привлечения внимания тех, кто «инвестирует в себя, людей и вещи, которые им нравятся, будь то открытие бизнеса или смена цвета волос».

Amazon — «Тело Алексы»

В рекламе лицом голосового помощника Amazon Alexa стал Майкл Б. Джордан, который стал «новым дизайном» колонки.

Anheuser-Busch — «Давай выпьем пива»

Дэвид Финчер снял рекламный ролик, посвященный моментам, когд люди собираются выпить пива. Но главная идея таких моментов — не само пиво, а возможность побыть вместе.

Cadillac — «Руки-ножницы»

История о сыне Эдварда Руки-ножницы, роль которого исполнил Тимоти Шаламе. Выжить с неудобными руками ему помогает электрокроссовер Cadillac Lyriq.

Doritos — «плоский» Мэттью Макконахи

В рекламе Doritos двухмерная версия МакКонахи не обретает форму, пока не съест Доритос.

General Motors — «Нет, Норвегия»

Новый ролик рекламной кампании по продвижению электромобилей, где Уилл Феррелл рассказывает о своей ненависти к Норвегии.

В этой стране половина продаваемых машин — электрические, и они внедряются быстрее, чем в США. GM обещает выпустить 30 новых моделей электромобилей к 2025 году.

Jeep — «Встретиться посередине»

Реклама с Брюсом Спрингстином, призывающая объединиться в трудные времена и «встретиться посередине» (метафорически и буквально — часть ролика снята в часовне города Ливан в Канзасе, географическом центре США).

Indeed — поиск работы во время безработицы

Сайт по трудоустройству Indeed запустил первую рекламу на Супербоуле — во время роста безработицы и экономических проблем в США. Ролик подчеркивает, что бренд «дарит эмоциональное путешествие соискателям, а не просто помогает найти работу».

DoorDash с «Улицей Сезам»

Служба доставки DoorDash — ещё один «новичок» Супербоула. Бренд снял мюзикл с персонажами «Улицы Сезам», которые гуляют по району и показывают, какие вещи они могут доставить.

Jimmy John's — «война сэндвичей»

Минутный ролик о «сэндвичном мафиози», стилизованный под криминальную драму о войне преступных группировок, в центре которой — сэндвичи.

M&M — может ли конфета исправить ситуацию

Несколько сценариев формата «ой, мне и правда не следовало этого делать», где люди пытаются исправить положение с помощью конфет M&M.

Toyota — история паралимпийской пловчихи

Бренд рассказал историю пловчихи Джессики Лонг — 13-кратной победительницы Паралимпиады, которую удочерила американская семья из сибирского детского дома.

Logitech

Первый рекламный ролик производителя на Супербоуле — с участием Lil Nas X, который поёт новую песню Montero.

Tide — «Толстовка с капюшоном Джейсона Александра»

Реклама моющего средства P&G о приключениях толстовки.

Huggies — о новорожденных

30-секундный ролик о малышах, которые родились в день Супербоула. Кадры для неё предоставили сами родители новорожденных.

Vroom — «бесконтактная доставка автомобилей»

Первый рекламный ролик магазина подержанных автомобилей на Супербоуле, в котором показано, как «больно» покупать в автосалоне и насколько легко получать автомобиль на дом «бесконтактным» способом.

Dr. Squatch — «запах чемпиона»

Первая реклама бренда на Супербоуле. В ней компания предлагает органическое и натуральное мыло ручной работы мужчинам, которые хотят чувствовать себя мужчинами и пахнуть чемпионом.

Pringles — «комбинация вкусов»

Реклама продвигает практику складывать несколько видов Pringles вместе и комбинировать их вкусы.

Fiverr

Платформа для фрилансеров Fiverr запустила свою первую рекламу на Супербоуле с участием владельца Four Seasons Total Landscaping и президента Мари Сираво.

Это место стало популярным после президентских выборов США в 2020 году, когда команда Трампа для пресс-конференции забронировала в Филадельфии место на стоянке Four Seasons Total Landscaping — компании по ландшафтному дизайну, расположенную рядом с секс-шопом и крематорием.

Трамп анонсировал конференцию по выборам в…
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Выступление The Weeknd

Певец вложил в выступление $7 млн, чтобы сделать шоу в перерыве между периодами матча таким, «как он его задумывал».

#видео #супербоул

16 16 комментариев
21
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16 комментариев
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Sergei Zotov

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Все это, конечно, клево, но меркнет перед спортивным достижением, а именно 7 перстнем Тома Брэйди (ни одна команда в NFL не имеет столько побед в Супербоулах).

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Ivan Bindus

2

То есть компания, продающая мыло ручной работы, погодите, мужчинам, может себе позволить рекламу на супербоуле??? Где в этой жизни я повернул не туда..

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Allestor Krei

1

Бренд рассказал историю пловчихи Джессики Лонг — 13-кратной победительницы Паралимпиады, которую удочерила американская семья из сибирского детского дома.

А наш спонсор, закон Димы Яковлева. 

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Андрей Деревянко

0

Что интересного то? Реклама как реклама.
Да, дорого, но скука скучная же!!!

Плоский макконахи, омагад. Привезите им gpods с Фадеевым чтоли...

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Евгений Делюкин

Андрей
0

Пожалуйста: 

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irmr

Евгений
0

кринжота-то какая

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Для Сохранения

0

Понравилось только амазон и принглс, своей подачей.

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Прозрачный пистолет

0

Певец вложил в выступление $7 млн

Странно, но никто не критикует и не учит его, как правильно нужно зарабатывать 🤭

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Сергей Королевский

0

Это место стало популярным после президентских выборов США в 2020 году, когда команда Трампа для выступления вместо отеля Four Seasons забронировала в Филадельфии место на стоянке компании по ландшафтному дизайну, расположенную рядом с секс-шопом и крематорием.

Ничего не понял. Можно какие-то ссылки на первоисточники?

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Евгений Делюкин

Сергей
0

Если коротко — https://tjournal.ru/news/232717-tramp-anonsiroval-konferenciyu-po-vyboram-v-krupnom-otele-no-vmesto-etogo-ona-proshla-v-nebolshom-magazine-dlya-sadovodov

Текст поправил

Трамп анонсировал конференцию по выборам в…
Команда Трампа забронировала площадку рядом с крематорием и секс-шопом, так как не нашла других…
tjournal.ru
Ответить

Yuri Istomin

Сергей
0

Вместо отеля Four Seasons забронировали магазин с таким же названием)))

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Элвин Аббасов

0

Не понял... А где в рекламе JEEP представитель НЕГРОВ!?!?!?????? Это же РАССИЗМ!!!!!!! Во всех рекламах должен быть негр, гей и лесбиянка!!!!!!!

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Yuri Istomin

Элвин
0

На 0:53 в кафешке.

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Riddick

0

Остановите землю я сойду...Самая унылая реклама во время супербола, за последние годы, Плоский Макконахи и кодилак с эвардом руки ножницы и Фаррелом...

Самая прикольная реклама получилась у Fiverr и то нужно понимать контекст связанный с Трампом.

P.S: Ах да и спасибо Tayota, что напомнила о законе подонков и подлецов запрещающий усыновление наших детей..Все верно, в дет домах ПАТРИОТИЧНЕЕ!

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Анна Фамилина

0

Ожидала большего... Как-то Макконахи вообще разочаровал...

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Stanislas

0

Принглс прикольно, а так... тойота уж очень предсказуемо

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