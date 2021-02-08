Сила Reddit, плоский МакКонахи и объединяющее пиво: лучшая реклама Супербоул 2021 Статьи редакции
Одним из главных «рекламных» событий стал короткий ролик Reddit, на который площадка «потратила весь маркетинговый бюджет».
7 февраля состоялся 55-ый Супербоул — финал чемпионата по американскому футболу (Национальной футбольной лиги).
Трансляция финала по американскому футболу привлекает около 100 млн семей в том числе благодаря новым трейлерам ожидаемых фильмов, дорогим рекламным роликам и выступлениям звёзд.
Стоимость 30-секундного рекламного ролика в 2021 году — около $5,5 млн.
В этом году формат Супербоула изменился из-за пандемии. Некоторые автомобильные бренды отказались от рекламы из-за финансовых потерь, Budweiser, Pepsi и Coca-Cola вместо съёмки роликов передали деньги на популяризацию вакцинации или благотворительность.
На их место пришли успешные новички, выигравшие от пандемии или её последствий: онлайн-брокер Robinhood, сервис по продаже автомобилей Vroom и другие.
Reddit
Неожиданная пятисекундная реклама, которая посвящена событиям последних недель о борьбе WallStreetBets с Уолл-стрит и «силе сообщества». Внутри видео Reddit разместил обращение к пользователям — чтобы его прочитать, нужно поставить видео на паузу.
Robinhood — «Прирожденный инвестор»
Первая реклама онлайн-брокера на Супербоуле. В ней говорится, что любой может стать инвестором, и предназначена для привлечения внимания тех, кто «инвестирует в себя, людей и вещи, которые им нравятся, будь то открытие бизнеса или смена цвета волос».
Amazon — «Тело Алексы»
В рекламе лицом голосового помощника Amazon Alexa стал Майкл Б. Джордан, который стал «новым дизайном» колонки.
Anheuser-Busch — «Давай выпьем пива»
Дэвид Финчер снял рекламный ролик, посвященный моментам, когд люди собираются выпить пива. Но главная идея таких моментов — не само пиво, а возможность побыть вместе.
Cadillac — «Руки-ножницы»
История о сыне Эдварда Руки-ножницы, роль которого исполнил Тимоти Шаламе. Выжить с неудобными руками ему помогает электрокроссовер Cadillac Lyriq.
Doritos — «плоский» Мэттью Макконахи
В рекламе Doritos двухмерная версия МакКонахи не обретает форму, пока не съест Доритос.
General Motors — «Нет, Норвегия»
Новый ролик рекламной кампании по продвижению электромобилей, где Уилл Феррелл рассказывает о своей ненависти к Норвегии.
В этой стране половина продаваемых машин — электрические, и они внедряются быстрее, чем в США. GM обещает выпустить 30 новых моделей электромобилей к 2025 году.
Jeep — «Встретиться посередине»
Реклама с Брюсом Спрингстином, призывающая объединиться в трудные времена и «встретиться посередине» (метафорически и буквально — часть ролика снята в часовне города Ливан в Канзасе, географическом центре США).
Indeed — поиск работы во время безработицы
Сайт по трудоустройству Indeed запустил первую рекламу на Супербоуле — во время роста безработицы и экономических проблем в США. Ролик подчеркивает, что бренд «дарит эмоциональное путешествие соискателям, а не просто помогает найти работу».
DoorDash с «Улицей Сезам»
Служба доставки DoorDash — ещё один «новичок» Супербоула. Бренд снял мюзикл с персонажами «Улицы Сезам», которые гуляют по району и показывают, какие вещи они могут доставить.
Jimmy John's — «война сэндвичей»
Минутный ролик о «сэндвичном мафиози», стилизованный под криминальную драму о войне преступных группировок, в центре которой — сэндвичи.
M&M — может ли конфета исправить ситуацию
Несколько сценариев формата «ой, мне и правда не следовало этого делать», где люди пытаются исправить положение с помощью конфет M&M.
Toyota — история паралимпийской пловчихи
Бренд рассказал историю пловчихи Джессики Лонг — 13-кратной победительницы Паралимпиады, которую удочерила американская семья из сибирского детского дома.
Logitech
Первый рекламный ролик производителя на Супербоуле — с участием Lil Nas X, который поёт новую песню Montero.
Tide — «Толстовка с капюшоном Джейсона Александра»
Реклама моющего средства P&G о приключениях толстовки.
Huggies — о новорожденных
30-секундный ролик о малышах, которые родились в день Супербоула. Кадры для неё предоставили сами родители новорожденных.
Vroom — «бесконтактная доставка автомобилей»
Первый рекламный ролик магазина подержанных автомобилей на Супербоуле, в котором показано, как «больно» покупать в автосалоне и насколько легко получать автомобиль на дом «бесконтактным» способом.
Dr. Squatch — «запах чемпиона»
Первая реклама бренда на Супербоуле. В ней компания предлагает органическое и натуральное мыло ручной работы мужчинам, которые хотят чувствовать себя мужчинами и пахнуть чемпионом.
Pringles — «комбинация вкусов»
Реклама продвигает практику складывать несколько видов Pringles вместе и комбинировать их вкусы.
Fiverr
Платформа для фрилансеров Fiverr запустила свою первую рекламу на Супербоуле с участием владельца Four Seasons Total Landscaping и президента Мари Сираво.
Это место стало популярным после президентских выборов США в 2020 году, когда команда Трампа для пресс-конференции забронировала в Филадельфии место на стоянке Four Seasons Total Landscaping — компании по ландшафтному дизайну, расположенную рядом с секс-шопом и крематорием.
Выступление The Weeknd
Певец вложил в выступление $7 млн, чтобы сделать шоу в перерыве между периодами матча таким, «как он его задумывал».
Все это, конечно, клево, но меркнет перед спортивным достижением, а именно 7 перстнем Тома Брэйди (ни одна команда в NFL не имеет столько побед в Супербоулах).
То есть компания, продающая мыло ручной работы, погодите, мужчинам, может себе позволить рекламу на супербоуле??? Где в этой жизни я повернул не туда..
Бренд рассказал историю пловчихи Джессики Лонг — 13-кратной победительницы Паралимпиады, которую удочерила американская семья из сибирского детского дома.
А наш спонсор, закон Димы Яковлева.
Что интересного то? Реклама как реклама.
Да, дорого, но скука скучная же!!!
Плоский макконахи, омагад. Привезите им gpods с Фадеевым чтоли...
Это место стало популярным после президентских выборов США в 2020 году, когда команда Трампа для выступления вместо отеля Four Seasons забронировала в Филадельфии место на стоянке компании по ландшафтному дизайну, расположенную рядом с секс-шопом и крематорием.
Ничего не понял. Можно какие-то ссылки на первоисточники?
Вместо отеля Four Seasons забронировали магазин с таким же названием)))
Не понял... А где в рекламе JEEP представитель НЕГРОВ!?!?!?????? Это же РАССИЗМ!!!!!!! Во всех рекламах должен быть негр, гей и лесбиянка!!!!!!!
Остановите землю я сойду...Самая унылая реклама во время супербола, за последние годы, Плоский Макконахи и кодилак с эвардом руки ножницы и Фаррелом...
Самая прикольная реклама получилась у Fiverr и то нужно понимать контекст связанный с Трампом.
P.S: Ах да и спасибо Tayota, что напомнила о законе подонков и подлецов запрещающий усыновление наших детей..Все верно, в дет домах ПАТРИОТИЧНЕЕ!
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