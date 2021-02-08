Шведская компания показала рекламу, в которой её глава Тони Петерссон поёт посреди поля, на Super Bowl — понравилось не всем.

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На финале чемпионата по американскому футболу 7 февраля шведский производитель овсяного молока Oatly показал свой 30-секундный ролик.

В видео глава компании Тони Петерссон играет на синтезаторе посреди поля и поет «It’s like milk, but made for humans; wow, no cow» («Это похоже на молоко, но для людей. Вау, без коровы»). Сам ролик был впервые показан в Швеции ещё в 2014 году, отмечает AdAge.

Части аудитории ролик понравился, другие его не поняли и посчитали «худшей рекламой» на Super Bowl.

Ryan Wyatt @Fwiz Well, at least Oatly got the worst part of the Super Bowl out of the way.

PlantBasedJan @plantbasedjan

It stuck in my head. I damn sure hope it stuck in some omni heads.

Thank you Wow. Wow. No Cow.It stuck in my head. I damn sure hope it stuck in some omni heads.Thank you @oatly for the #superbowl ad!

David Tarkington @davidtark That Oatly singing CEO ad was the worst of the night until Ashton Kutcher started singing about Cheetos. #SuperBowl

Для тех, кто не оценил рекламу, Oatly решила выпустить мерч: футболки с надписью «I totally hated that Oatly commercial» («Меня взбесила реклама Oatly») и изображением Петерссона.