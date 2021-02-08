Производитель овсяного молока Oatly высмеял свою рекламу: футболки «Меня взбесила реклама Oatly» разошлись за пять минут Статьи редакции
Шведская компания показала рекламу, в которой её глава Тони Петерссон поёт посреди поля, на Super Bowl — понравилось не всем.
На финале чемпионата по американскому футболу 7 февраля шведский производитель овсяного молока Oatly показал свой 30-секундный ролик.
В видео глава компании Тони Петерссон играет на синтезаторе посреди поля и поет «It’s like milk, but made for humans; wow, no cow» («Это похоже на молоко, но для людей. Вау, без коровы»). Сам ролик был впервые показан в Швеции ещё в 2014 году, отмечает AdAge.
Части аудитории ролик понравился, другие его не поняли и посчитали «худшей рекламой» на Super Bowl.
Для тех, кто не оценил рекламу, Oatly решила выпустить мерч: футболки с надписью «I totally hated that Oatly commercial» («Меня взбесила реклама Oatly») и изображением Петерссона.
В своём профиле в Instagram компания написала: «Мы не можем вернуть вам эти 30 секунд, но мы можем подарить вам бесплатную футболку, которая расскажет миру, как вы относитесь к нашей попытке продвинуть Тони в пении». Тираж из 500 штук разобрали меньше, чем за пять минут, пишет Insider со ссылкой на компанию.
Блоги компаний
Показать еще