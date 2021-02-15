Маркетинг
Евгения Евсеева

Агентство «Восход» попробует смонтировать рекламу для «Точки» в прямом эфире в Clubhouse Статьи редакции

Процесс можно будет прокомментировать.

  • О прямом эфире в Clubhouse рассказал на своей странице в Facebook креативный директор рекламного агентства «Восход» Андрей Губайдуллин.
  • Монтажом рекламы для банка «Точка» займутся кинорежиссер Илья Найшуллер, рекламное агентство «Восход» и продюсерский центр Daddy’s Film, а клиенты смогут прокомментировать процесс.
  • «Восход» и Daddy’s Film не первый раз делают рекламу для «Точки». Например, к Новому году они создали ролик про предпринимателей, в котором показали проблемы и переживания российского бизнеса в уходящем году.
  • В начале февраля в рунете начался рост популярности Clubhouse. Впечатлениями о сети аудиочатов начали делиться предприниматели, маркетологи, люди из ИТ- и медиаиндустрии.
  • Постепенно к ним стали присоединяться компании, которые изучают площадку для продвижения своего бренда.
Новогодний ролик «Точки»
В Clubhouse пришли «Яндекс», Mail.ru Group, ВТБ…
Первые примеры маркетинга в Clubhouse и опасения компаний, а также советы для тех, кто только…
vc.ru

#точка #clubhouse #новость

740 просмотров
12 12 комментариев
3
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u043e\u0447\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","clubhouse"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 209102, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 15 Feb 2021 16:12:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Лукьянчиков

5

Кто-то может внятно объяснить, зачем все так ломятся в КХ?
По сути, туда переехала ФБ-тусовка, которая и так друг друга знает.
Монетизация непонятна, качество трансляции неспособно обеспечить что-то хотя бы близкое по качеству подкасту или DJ-сету. Приватных бесед нет, интеграции с платформами нет.
Если я чего-то не осознал - подскажите.

Ответить

Artemy

Сергей
1

Сергей, понимаешь, это МОДНО, мы ДОЛЖНЫ там быть!

Ответить

Сергей Лукьянчиков

Artemy
0

Пока что понимаю только, что в США кто-то планирует поднять очередной жирный раунд денег, или продаться большой компании. 

Ответить

Юрий Глотов

Сергей
1

Скоро их купят MS, потом тема заглохнет, MS их закроет, а технологии и какие-то идеи в teams воткнет)

Ответить

Dmitry Gluschenko

Сергей
1

да все оч просто.
1. Больше площадек - больше рекламный бюджет.
Традиционно первые адепты \ они же опинион лидеры формируют некий ореол вокруг ресурса, потом подтягиваются простые смертные, а вместе с ними уже и рекламные бюджеты.
2. Новая площадка - больше шансов зацепить новую аудиторию, пока еще конкуренция небольшая, а дальше см. п. 1 
3. ну и нужно сделать скидку на то, что она новая же. Если там будет генерироваться аудитория - то будут деньги - будет все по феншую 

Ответить

Сергей Лукьянчиков

Dmitry
0

Согласен, только мне кажется, КХ мало подходит для того, чтобы генерить лиды, поэтому внятные бюджеты едва ли просматриваются. Впрочем, поживем-увидим, но пока что все выглядит максимально надуманно и притянуто за уши.

Ответить

Quokka Media

Сергей
0

Потому что туда нельзя попасть без приглашения. Вот и все :) 

Ответить

Сергей Лукьянчиков

Quokka
0

Не очень убедительно, потому что не знаю никого, кто бы не смог попасть туда за 10 минут ожидания)

Ответить

Сергей Кокшаров

Сергей
0

Любят поболтать просто, в буквальном смысле, голосом. А остальные любят подслушивать чужие телефонные разговоры. 
Приватные беседы в КХ, кстати, есть. 

Ответить

Сергей Лукьянчиков

Сергей
0

Я сам люблю пообщаться, но более бессодержательных диалогов, чем там еще не видел. 

Ответить

Сергей Кокшаров

Сергей
0

Разные комнаты есть. Возможно, вам неудачная попалась. В целом, идея КХ прикольная. Думаю, взлетит. Особенно, если добавят возможность монетизации (сейчас дают только популярность), ну конечно после добавления версии для Андроида. 

Ответить

Артур

Сергей
0

Я думаю, что из за создающегося эффекта элитарности: 
- Только под айфоны
- Приглашение только по инвайтам
- Не мейнстрим, так как только набирает популярность
- Ого!!1 Там же разговоры с эффектом присутствия от Олега Тинькова, Илона Маска и так далее

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Очень технический выпуск: про DDD и проектирование сложных систем
В свежем выпуске подкаста «Сушите вёсла» обсудили методологии проектирования сложных систем. Много говорили о Domain Dr…
0
Qiwi
Подписан
Отписаться
Promo Engine: как QIWI разработала собственную маркетинговую платформу
Персонализация – ключевой элемент пользовательского опыта. Без нее невозможно выстроить долгосрочное и устойчивое взаим…
0
Mindbox
Подписан
Отписаться
«585*ЗОЛОТОЙ» тестирует гипотезы в email и распространяет результаты на SMS, Viber, соцсети, офлайн и даже на закупки
Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» проверяет гипотезы в email-рассылках по базе клиентов розничных магазинов и используют рез…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Олег Тиньков
за день
Будет бомба 🔥
Олег Тиньков анонсировал новые выпуски «Бизнес-секретов»
Vladislav Tsyplukhin
за неделю
Я: Олег, давай как-то аккуратно, обсудим план и политику. Олег:
Моя первая статья на vc.ru

Комментарии

Антон Фомин

General Motors показала…

Elena Braun

Как я искал сотрудников на…

Ivan Zenkov

Сооснователь «Моторики»: «Если…

Птиц

Как открыть магазин дверей и…

Авдей Прохоров

M is for Market: как…

Александр Савченко

Новый сервис для фанатов…

Андрей Геращенко

Водитель «Яндекс.Такси…

Christofor

General Motors показала…

Maxim Medvedev

Ошибочно заблокировали профиль…

Андрей Фролов

Новый сервис для фанатов…

Александр Савченко

Новый сервис для фанатов…

Вадим Пушш

Предприниматель пожаловался на…
null