Агентство «Восход» попробует смонтировать рекламу для «Точки» в прямом эфире в Clubhouse Статьи редакции
Процесс можно будет прокомментировать.
- О прямом эфире в Clubhouse рассказал на своей странице в Facebook креативный директор рекламного агентства «Восход» Андрей Губайдуллин.
- Монтажом рекламы для банка «Точка» займутся кинорежиссер Илья Найшуллер, рекламное агентство «Восход» и продюсерский центр Daddy’s Film, а клиенты смогут прокомментировать процесс.
- «Восход» и Daddy’s Film не первый раз делают рекламу для «Точки». Например, к Новому году они создали ролик про предпринимателей, в котором показали проблемы и переживания российского бизнеса в уходящем году.
- В начале февраля в рунете начался рост популярности Clubhouse. Впечатлениями о сети аудиочатов начали делиться предприниматели, маркетологи, люди из ИТ- и медиаиндустрии.
- Постепенно к ним стали присоединяться компании, которые изучают площадку для продвижения своего бренда.
Кто-то может внятно объяснить, зачем все так ломятся в КХ?
По сути, туда переехала ФБ-тусовка, которая и так друг друга знает.
Монетизация непонятна, качество трансляции неспособно обеспечить что-то хотя бы близкое по качеству подкасту или DJ-сету. Приватных бесед нет, интеграции с платформами нет.
Если я чего-то не осознал - подскажите.
Пока что понимаю только, что в США кто-то планирует поднять очередной жирный раунд денег, или продаться большой компании.
Скоро их купят MS, потом тема заглохнет, MS их закроет, а технологии и какие-то идеи в teams воткнет)
да все оч просто.
1. Больше площадек - больше рекламный бюджет.
Традиционно первые адепты \ они же опинион лидеры формируют некий ореол вокруг ресурса, потом подтягиваются простые смертные, а вместе с ними уже и рекламные бюджеты.
2. Новая площадка - больше шансов зацепить новую аудиторию, пока еще конкуренция небольшая, а дальше см. п. 1
3. ну и нужно сделать скидку на то, что она новая же. Если там будет генерироваться аудитория - то будут деньги - будет все по феншую
Согласен, только мне кажется, КХ мало подходит для того, чтобы генерить лиды, поэтому внятные бюджеты едва ли просматриваются. Впрочем, поживем-увидим, но пока что все выглядит максимально надуманно и притянуто за уши.
Потому что туда нельзя попасть без приглашения. Вот и все :)
Не очень убедительно, потому что не знаю никого, кто бы не смог попасть туда за 10 минут ожидания)
Любят поболтать просто, в буквальном смысле, голосом. А остальные любят подслушивать чужие телефонные разговоры.
Приватные беседы в КХ, кстати, есть.
Я сам люблю пообщаться, но более бессодержательных диалогов, чем там еще не видел.
Разные комнаты есть. Возможно, вам неудачная попалась. В целом, идея КХ прикольная. Думаю, взлетит. Особенно, если добавят возможность монетизации (сейчас дают только популярность), ну конечно после добавления версии для Андроида.
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