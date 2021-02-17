Простой и актуальный концепт рекламы KitKat

Понятный даже без слогана «Есть перерыв — есть KitKat».

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Концепт разработал Сэм Хенниг в рамках One Minute Briefs — британского креативного сообщества, участники которого быстро генерируют идеи на брифы. Иногда брифы приходят от клиентов, а иногда — как этом случае — придумывают «для удовольствия».

KitKat понравился концепт, и бренд попросил у Хеннига разрешение использовать его на своих страницах в социальных сетях в Великобритании, Германии и Чехии.

KITKAT @KITKAT https://t.co/PNnQ3iYRUe We love to see consumers embracing the purpose of our break just like @samhennig and @OneMinuteBriefs with this amazing illustration! A reminder to you all to make time for yourself and schedule your break moments in your calendar!🍫 #HaveABreak