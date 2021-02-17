Простой и актуальный концепт рекламы KitKat

Понятный даже без слогана «Есть перерыв — есть KitKat».
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Концепт разработал Сэм Хенниг в рамках One Minute Briefs — британского креативного сообщества, участники которого быстро генерируют идеи на брифы. Иногда брифы приходят от клиентов, а иногда — как этом случае — придумывают «для удовольствия».
KitKat понравился концепт, и бренд попросил у Хеннига разрешение использовать его на своих страницах в социальных сетях в Великобритании, Германии и Чехии.
Сам Хенниг считает, что реклама выстрелила из-за актуальности и простоты: «Вам даже не нужен слоган, чтобы понять рекламу, — все знают, что надо "Сделать перерыв"».
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