ЦБ ввел ограничения 12 января, они будут действовать полгода.

Веб-мастера не могут получить выплаты за декабрь и январь, пишет «Роем» со ссылкой на их жалобы.

Рекламная сеть «Яндекса» работает так: владелец веб-сайта или мобильного приложения публикует на своём ресурсе код рекламного блока сети и получает доход за показы объявлений. Выплаты ежемесячные — их пользователи получают в течение 20 рабочих дней следующего месяца. Пользователи из Украины получают выплаты через сервис «ЮMoney», отмечает «Роем».

В ответах пользователям представители «Яндекса» объяснили, что не могут заплатить из-за проблем с платёжным сервисом: в январе ЦБ предписал «ЮMoney» (принадлежит «Сберу») ограничить переводы денег между физлицами и зарубежными компаниями. В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев vc.ru, в «ЮMoney» пока не ответили на запрос.

Из документации «Яндекса» следует, что физические лица из Украины временно не могут регистрироваться в Рекламной сети. У юридических лиц из Украины этих проблем нет — для них доступна опция «счёт в банке», и они могут напрямую сотрудничать с зарегистрированной в Швейцарии Yandex Europe AG.

В январе через сервис «ЮMoney» платежи перестала приримать AliExpress. Ритейлер заявил, что «следит за ситуацией» и попытается восстановить оплату через интернет-кошельки, как только все «урегулируется