Владельцы сайтов из Украины пожаловались на невыплаты с рекламной сети «Яндекса» после ограничений ЦБ для «ЮMoney» Статьи редакции
ЦБ ввел ограничения 12 января, они будут действовать полгода.
Веб-мастера не могут получить выплаты за декабрь и январь, пишет «Роем» со ссылкой на их жалобы.
Рекламная сеть «Яндекса» работает так: владелец веб-сайта или мобильного приложения публикует на своём ресурсе код рекламного блока сети и получает доход за показы объявлений. Выплаты ежемесячные — их пользователи получают в течение 20 рабочих дней следующего месяца. Пользователи из Украины получают выплаты через сервис «ЮMoney», отмечает «Роем».
В ответах пользователям представители «Яндекса» объяснили, что не могут заплатить из-за проблем с платёжным сервисом: в январе ЦБ предписал «ЮMoney» (принадлежит «Сберу») ограничить переводы денег между физлицами и зарубежными компаниями. В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев vc.ru, в «ЮMoney» пока не ответили на запрос.
Из документации «Яндекса» следует, что физические лица из Украины временно не могут регистрироваться в Рекламной сети. У юридических лиц из Украины этих проблем нет — для них доступна опция «счёт в банке», и они могут напрямую сотрудничать с зарегистрированной в Швейцарии Yandex Europe AG.
В январе через сервис «ЮMoney» платежи перестала приримать AliExpress. Ритейлер заявил, что «следит за ситуацией» и попытается восстановить оплату через интернет-кошельки, как только все «урегулируется
Классика. Чуть что - самостийность. Как только вопрос денег - сразу жалобы.
Давно бы сделали свой UAndex.ua и свою РСУ.
Благополучный завод
Яндекс никогда не был лидирующим поисковиком в Украине, равно как и большинство других сервисов этой компании. Эти сайты, которые РСЯ используют, вряд ли имеют заметную долю посетителей из Украины.
Комментарий удален
@Рая Хачатрян Здравствуйте. Опубликовал запись, сейчас она на модерации или находится в моем блоге которую вижу только я?
https://vc.ru/u/221215-ivan-ivanov/210595-yumoney-sbp-perevody
Комментарий удален
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще