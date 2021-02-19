Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка. Можно часами жать на клавиши, собирать пазлы. Три в ряд — максимально просто. Другое дело — история Остина. Он правда раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь.