«Здравствуй, Остин»: Земфира выпустила клип про дворецкого из игры Homescapes Статьи редакции
Игру создала студия Playrix братьев Бухманов.
Певица Земфира преддверии выхода нового альбома выпустила клип «Остин» по мотивам популярной игры Homescapes, которую создала студия Playrix.
Главным героем клипа стал дворецкий Остин, который по сюжету игры восстанавливает фамильный особняк.
Видео сняли в сотрудничестве с компанией Playrix — по итогам 2020 она года заняла третье место в мире по выручке среди издателей мобильных игр.
Земфира сочинила песню, играя в Homescapes. По сюжету клипа Остин ходит по разваливающему особняку, а в финале всё его имущество распродают, а дом сжигают. Утром Остин просыпается в игре.
Над клипом работали режиссер и сценарист Алексей Крупник, а также несколько независимых студий и оператор Андрей Николаев.
Основатели Playrix россияне Игорь и Дмитрий Бухманы создали первую игру в 2001 году, а в 2004 году зарегистрировали компанию Playrix. Среди популярных игр разработчика — Fishdom, Gardenscapes и Homescapes.
Прям читаешь это, идешь слушать и накатывает грусть от того, как скатилась Земфира :(
Одна из самых мудацких студий построенных на лжи
Ну так потому что это не игры. Это казино. Простые адиктивные элементы. Только здесь нельзя получить деньги, можно только тратить.
Ей проплатили рекламу?
Серьезно, ктото в эти игры играет?
Там в коментах на ютубе люди находят "скрытый смысл" этой песни 😂
Про слова молчу... Графика в клипе из середины 90-х. А вот как можно было.
Комментарий удален
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще