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Евгения Евсеева

«Здравствуй, Остин»: Земфира выпустила клип про дворецкого из игры Homescapes Статьи редакции

Игру создала студия Playrix братьев Бухманов.

15 15 комментариев
2347 просмотров

Певица Земфира преддверии выхода нового альбома выпустила клип «Остин» по мотивам популярной игры Homescapes, которую создала студия Playrix.

Главным героем клипа стал дворецкий Остин, который по сюжету игры восстанавливает фамильный особняк.

Видео сняли в сотрудничестве с компанией Playrix — по итогам 2020 она года заняла третье место в мире по выручке среди издателей мобильных игр.

Земфира сочинила песню, играя в Homescapes. По сюжету клипа Остин ходит по разваливающему особняку, а в финале всё его имущество распродают, а дом сжигают. Утром Остин просыпается в игре.

Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка. Можно часами жать на клавиши, собирать пазлы. Три в ряд — максимально просто. Другое дело — история Остина. Он правда раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь.

Земфира

Над клипом работали режиссер и сценарист Алексей Крупник, а также несколько независимых студий и оператор Андрей Николаев.

Основатели Playrix россияне Игорь и Дмитрий Бухманы создали первую игру в 2001 году, а в 2004 году зарегистрировали компанию Playrix. Среди популярных игр разработчика — Fishdom, Gardenscapes и Homescapes.

#playrix #новость

15 15 комментариев
10
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15 комментариев
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Kseniia Lukina

20

Прям читаешь это, идешь слушать и накатывает грусть от того, как скатилась Земфира :(

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Артём А.

Kseniia
0

Когда созданный образ оказался слишком крутым, а реальность сильно проще

Ответить

Ivan Zenkov

14

Ну, Covid никого не пощадил

Ответить

No Name

8

Одна из самых мудацких студий построенных на лжи

Ответить

Артём А.

No
4

Кто минусит его? Это правда. Эти ребята не гнушаются использовать в рекламе исключительно игровые механики, которые в игре не встречаются или встречаются через миллион часов геймплея - я попался на такое.
А еще в их играх нет души, это просто фармилка над биомассой

Ответить

Ivan Zenkov

Артём
1

Ну так потому что это не игры. Это казино. Простые адиктивные элементы. Только здесь нельзя получить деньги, можно только тратить.

Ответить

Valentin Omelyan

Артём
0

Что такое "фармилка над биомассой"?

Ответить

Глеб Щавлев

3

Похоже, что это не очень удачный закос на Tool

Ответить

Bobo Momo

1

Ей проплатили рекламу?

Серьезно, ктото в эти игры играет?

Ответить

Рома Дмитриев

Bobo
2

моя мама, например

Ответить

Естественный Гоша

1

Дерьмо какое-то, совсем не похоже на земфиру. 

Ответить

Ivan Zenkov

Естественный
0

Оно и звучит будто она это в Клубхаус наговорила

Ответить

Valentin Omelyan

Естественный
0

Там в коментах на ютубе люди находят "скрытый смысл" этой песни 😂

Ответить

Ivan Vishnyakov

1

А есть про сапёр клипы? Я только в супер и косынку играю

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Артур Малосиев

1

Про слова молчу... Графика в клипе из середины 90-х. А вот как можно было.

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