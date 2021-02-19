Маркетинг
Евгения Евсеева

После ухода PR-команды «Сбер» нашёл главу своей пресс-службы внутри компании Статьи редакции

В феврале вместе с командой из «Сбера» ушла глава пресс-службы София Иванова.

  • Исполняющей обязанности руководителя пресс-службы «Сбера» назначена Полина Тризонова, работающая в группе больше 10 лет, заявили в компании.
  • Тризонова с 2010 по 2012 годы возглавляла пресс-службу дочернего банка «Сбера» в Белоруссии. В 2012 году она перешла в пресс-службу российского «Сбера», а с 2019 года руководила коммуникационным сопровождением корпоративно-инвестиционного и розничного бизнеса, пишет издание.
  • «Мы делаем ставку на людей изнутри, которые растут вместе с компанией, ведь экспертиза, уровень подготовки и работоспособность наших сотрудников часто находятся вне конкуренции на рынке. Полина выросла в "Сбере", имеет выстроенные отношения как внутри с ключевыми бизнес-лидерами, так и в СМИ — так что не сомневаюсь в её успехе пока в качестве исполняющей обязанности руководителя пресс-службы», — заявил директор департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера» Владислав Крейнин.
  • В феврале из «Сбера» ушла глава пресс-службы София Иванова с командой. Она не уточнила, сколько человек вместе с ней покинуло компанию, и назвала уход личным решением.

#новость #сбер #кадры

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Станислав Назаров

4

Ну судя по ребрендингу и последней активности "приглашенные" эксперты наворотили делов, и свалили. 
Логично привлекать тех кто в теме и понимает бизнес изнутри. А не этих кто умеет "модненько" делать, что абсолютно не соответствует духу Сбербанка.

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Invent Valley

Станислав
0

"Дух" сбербанка, покинул его тело уже давно, когда он из "сберегательного" превратился в просто коммерческий.
Всё что после этого происходит - сплошное Вуду-камлание по оживлению трупа.

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Imran Sultanov

2

Работай 10 лет, и исполняющий  обязанности, почему-то в такого рода структурах, редко обращают внимание на внутренние кадры, всегда со стороны и за большие ЗП, уверен оклад внутреннему кадру значительно отличается от предыдущей команды.

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From Siberia to London

1

Значит погнали в шею всех, кто придумал и реализовал «СберКампф».
Первым вылетел Шкипер, а теперь и остальных подчистили

https://vc.ru/hr/163379-starshiy-vice-prezident-sberbanka-viktor-shkipin-uvolilsya-iz-kompanii-on-otvechal-za-rebrending-sbera

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Roman Moskovskiy

From
0

Ждём редизайн?

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Сергей Ругов

0

ведь экспертиза, уровень подготовки и работоспособность наших сотрудников часто находятся вне конкуренции на рынке

)

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Священный рак

Сергей
2

'Не имеет аналогов в мире' (с) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

И рынку такие люди не нужны

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Mike Prokopenko

0

Вне конкуренции? Серьезно?

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Michael Solar

–4

Меня поражают такие выражения, как лидер, бизнес- лидер. Когда проблема с самооценкой ядро психологии компании это страшно...
Но справедливости ради сбер мне нравится больше всех своей лаконичной ненавязчивостью. Он просто работает, без понтов, сурово и надежно. 
Они, пожалуй, единственные, кто сумел рекламировать себя, не угрожая нервной системе потенциального клиента, в отличии от желтого банка, который словно девка голая, размахивая трусами обещает каждому встречному  бесконечные всплески ярких впечатлений.

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