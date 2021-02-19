Маркетинг
Рая Хачатрян

FT: истцы против Facebook заявили, что соцсеть давно знала о завышении охватов рекламы, но ничего не делала из-за денег Статьи редакции

Facebook включала фейковые и дублирующиеся аккаунты в показатель охвата, говорится в иске.

8 8 комментариев
883 просмотров

Руководители Facebook отказали сотруднику, который в середине 2018 года предложил сделать рекламный показатель более точным, пишет FT со ссылкой на судебные документы. Компанию обвиняют в том, что она завышала просмотры видео в 2,5-10 раз.

Руководители Facebook объяснили отказ тем, что «влияние на выручку» для компании будет «значительным», следует из внутренней переписки. В ответ на это менеджер по продукту заявил, что «это выручка, который компания никогда не должна была получить, учитывая тот факт, что она основана на неверных данных». Несколько других сотрудников поддержали опасения менеджера.

Агентство диджитал-маркетинга Crowd Siren подало иск против соцсети в 2018 году. Оно утверждало, что Facebook сознательно включила фейковые и дублирующиеся аккаунты в свой потенциальный показатель охвата, вводя в заблуждение ничего не подозревающих рекламодателей.

В иске говорится, что потенциальный охват в некоторых штатах США был больше, чем реальное население. Официально соцсеть утверждает, что эти показатели приблизительны, а рекламодатели платят не за потенциальный охват, а за фактические показы и клики по рекламе.

Однако во внутренних документах Facebook признала, что этот показатель был «возможно, самым важным при создании рекламы», пишет FT. В иске также утверждалось, что в начале 2018 года внутреннее исследование Facebook показало, что удаление дублирующихся учётных записей приведёт к снижению показателя охвата на 10%.

В марте 2019 года, после подачи первоначального иска, Facebook немного изменила показатель потенциального охвата и сделала его основанным на том, сколько людей, соответствующих критериям рекламодателя, увидят рекламу за 30 дней, а не на количестве активных пользователей за тот же период времени.

Однако в иске утверждается, что по состоянию на 2020 год компания все ещё не удалила поддельные и дублирующие учетные записи из расчета потенциального охвата.

Судебный процесс по поводу потенциального охвата — второй крупный иск, поданный рекламодателями по поводу вводящих в заблуждение показателей в Facebook. В 2016 году компания призналась в суде, что завышала метрики на 60-80%, и заявила, что исправила ситуацию.

В 2020 году реклама принесла Facebook $84,2 млрд — это около 97% в структуре общей выручки компании.

#новость #facebook

8 8 комментариев
14
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8 комментариев
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Евгений Бв

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Интересно, кто же смотрит эту рекламу в Фейсбуке, если число пользователей блокирующих рекламу, растет с каждым днём? Все же Фродовые фермы наверное идеальное решение. Пользователи не видят рекламу, сайты получают Профит, когда скликивают ее, а рекламодатели думают,что их реклама кому-то нужна. Все в плюсе. Это и есть гармония во вселенной

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Комментарий удален

ALIKX

Евгений
0

Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU

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Комментарий удален

Олег Стаин

1

Мда, ну и ущербы)

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Andrey Yukin

0

Не может быть! Так никто же не даёт, не завышает показатели! Я не верю... в интернете все честные и никто не врет!

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Кирилл Половинкин

0

Прям как Твиттер в последней отчетности, который представил какие-то колоссальные доходы с рекламы в пандемию и после блокировки Трампа. Судя по всему Дорси принял на вооружение тактику Цукерберга, чтобы задобрить акционеров, большинству из которых не понравилась тактика блокировки крупных инфлюенсеров 

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A.A. Rayskiy

0

Цифры ради цифр.
Почему нельзя удалить эти левые накрученные данные и поднять цену охвата.

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Alexandr Brovin

0

Поэтому давно покупаеми напрямую в профильных живых группах, аккаунтах. Ибо стоимость рекламы в социалках, что fb, что vk - сильно завышена, имеет крайне слабую отдачу.

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Трейдер мамкин

0

Просто бл*** удивительные вещи проиходят, кто бы вообще мог такое предположить, все в шоке!

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