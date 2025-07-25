Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Карьера
Образование
Крипто
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Маркетинг

По итогам первой половины 2025 года общий спрос на рекламу у блогеров упал на 15-25%, но спрос на размещение у микроблогеров вырос

Зрители «устали от откровенно продающего контента».

  • Данные платформы Getblogger привёл «Ъ». Востребованность новостных каналов выросла на 20-25% год к году, в категории «юмор» — на 15%, а в сегменте «бьюти» — на 10-15%.
  • Спрос на рекламу в семейных блогах упал на 15-20%. Запросы на микро- и наноинфлюенсеров — блогеров, у которых до 50 тысяч подписчиков, — наоборот, продолжают увеличиваться.
Источник фото: Getty Images
Источник фото: Getty Images
  • В Telega.in, специализирующейся на продвижении в Telegram, подтвердили рост спроса на микро- и наноинфлюенсеров. В каналах, где до 10 тысяч подписчиков, он вырос на 25% год к году по итогам первой половины 2025-го.
  • По данным МТС AdTech, востребованность микро-, а также мидл-блогеров (до 500 тысяч подписчиков) увеличилась на 30%. А вот спрос на макроинфлюенсеров снизился — на 10-15%. В компании говорят, что исключение — «топовые блогеры с экспертизой». Но примеры не приводят.
  • На платформе VK AdBlogger размещение у авторов с аудиторией до 10 тысяч выбирает «каждый третий» рекламодатель.
Артур Томилко
Телеграм
Средняя стоимость рекламных постов в Telegram-каналах за 2024 год выросла на 38%

Сильнее всего в новостных — на 45%, до 273 тысяч рублей.

Фото Unsplash

#новости

2
18 комментариев