Маркетинг
Рая Хачатрян

Платформа для маркетинга Affise с основателями из России привлекла $8 млн от фондов TMT Investments и Leta Capital Статьи редакции

Основанная в 2016 году компания помогает управлять партнёрскими программами и анализировать их.

  • Об инвестициях vc.ru рассказали в TMT Investments. Финансовые показатели компании и долю TMT Investments в фонде не раскрыли.
  • Affise развивает облачную SaaS-платформу и предлагает рекламодателям, агентствам и партнерским сетям решения в области трекинга, бизнес-аналитики и автоматизации рекламных кампаний. Компания предлагает клиентам более 15 видов таргетинга.
  • Привлечённые инвестиции Affise направит на расширение своей продуктовой линейки и создание единой платформы, которая позволит маркетологам масштабировать партнерские отношения.
  • Стартап основали Станислав Литвинов и Дмитрий Зотов в 2016 году. Сегодня в штате компании 120 сотрудников по всему миру. Affise работает в Европе, Израиле и Индии, а в 2019 году компания вышла на рынок Китая. В дальнейшем она планирует расширить свое присутствие в Северной Америке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.
  • «Раунд финансирования поможет команде сосредоточиться на географической экспансии в регионах, где растет реклама, партнерский маркетинг и экономика в целом, а именно в Штатах и странах Азии», — заявил соучредитель и руководитель отдела инвестиций TMT Investments Артем Инютин.
  • Сейчас у сервиса более 1000 клиентов, среди которых Wargaming, Xapads, Hypercentage, Kismia и другие, а также более 300 тысяч партнеров, говорят в Affise. Пользоваться сервисом можно за $499 и $1299 в месяц в зависимости от тарифа.
  • TMT Investments уже инвестировал в Affise в октябре 2019 года — тогда фонд вложил $1 млн.

#новость #инвестиции

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