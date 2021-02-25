Стоят от 15 тысяч рублей.

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Рейс «Дегустация на высоте» пройдёт 8 марта 2021 года на Airbus A350, сообщили партнёры. Самолёт вылетит из Шереметьево, проследует до Краснодара и, развернувшись в воздухе, вернётся в аэропорт.

Пассажирам предложат премьерный показ фильма «Wine reflections», а также романтический ужин с дегустацией напитков из стран, которые упоминаются в фильме — Франция, Грузия, Англия и Италия.

Цены на билеты начинаются от 15 тысяч рублей в «Экономе», от 25 тысяч в «Комфорте» и от 40 тысяч в «Бизнесе», говорится на сайте «Аэрофлота». Компания открыла продажи утром 25 февраля, на момент написания заметки билетов в комфорт-классе уже не оказалось.

В «Аэрофлоте» не ответили на вопросы vc.ru о том, сколько билетов удалось продать, какие условия сотрудничества с Simple и планирует ли перевозчик запускать ещё подобные рейсы.