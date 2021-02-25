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Таня Боброва

«Аэрофлот» вместе с Simple начали продавать билеты на рейс из Москвы в Москву с дегустацией вина и кинопоказом Статьи редакции

Стоят от 15 тысяч рублей.

28 28 комментариев
1437 просмотров

Рейс «Дегустация на высоте» пройдёт 8 марта 2021 года на Airbus A350, сообщили партнёры. Самолёт вылетит из Шереметьево, проследует до Краснодара и, развернувшись в воздухе, вернётся в аэропорт.

Пассажирам предложат премьерный показ фильма «Wine reflections», а также романтический ужин с дегустацией напитков из стран, которые упоминаются в фильме — Франция, Грузия, Англия и Италия.

Цены на билеты начинаются от 15 тысяч рублей в «Экономе», от 25 тысяч в «Комфорте» и от 40 тысяч в «Бизнесе», говорится на сайте «Аэрофлота». Компания открыла продажи утром 25 февраля, на момент написания заметки билетов в комфорт-классе уже не оказалось.

В «Аэрофлоте» не ответили на вопросы vc.ru о том, сколько билетов удалось продать, какие условия сотрудничества с Simple и планирует ли перевозчик запускать ещё подобные рейсы.

  • Авиакомпании запускают необычные рейсы на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии Covid-19. В начале декабря 2020 года «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запустила рейс из Внуково во Внуково, тогда билеты раскупили за несколько минут.

#аэрофлот #simple #новость

28 28 комментариев
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Evil Pechenka

8

Сожжем 5 тонн топлива, чтобы желающие могли комфортно употребить наркотики.

Не экологичненько как-то.

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Shlomo Goldenberg

Evil
–5

Сравнить вино с наркотиками это конечно сильно. У тебя ведь IQ не сильно высокий, да? 

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Андрей Малолин

Shlomo
5

Чисто технически алкоголь – это наркотик. Да, в вине есть набор вкусов и сопутствующие эмоции и народ говорит сам себе что «он тут не побухать пришел», но это же не совсем правда ;)

Ответить

Структурный лолипоп

Shlomo
3

Не, ну алкоголь - наркотик. Просто в вине он, действительно, не так социально опасен, как в сивухе -) 

Ответить

Evil Pechenka

Shlomo
3
Ответить

Хозяин

Evil
0

тонн 30-40 сожжёт

Ответить

Forium

5

Если вдруг найдётся кто-то, кто бы такой возможностью воспользовался бы, поясните....в чём прикол? :)
Чем "дегустация" с хлопками в ушах, локтями соседей, коленями в упор креслу впереди и прочими прелестями перелётов лучше, чем тоже самое на земле?

Ответить

Хозяин

Forium
6

Я бы слетал. Люблю бухать в самолётах.

Ответить

Илья М

Forium
1

у людей может ломка по полетам уже? прошлый год был не особо располагающим к путешествиям.

Ответить

Applied Spaceman

Илья
5

Самолёты как летали так и летают по всей России. Ломка? Бери билет до Владивостока и балдей 9 часов, заодно ДВ посмотришь.

Ответить

Илья М

Applied
0

чужая душа - потемки. Могу предположить что за пределами МКАД, но внутри РФ покупателям билетов некомфортно :) Это те кто плюются от Крыма/Сочи/прочих мест.

Развлечение дурацкое такое, но в целом забавное, может и слетал с женой, но я вина не очень.
З.Ы. уже был вроде рейс "по золотому кольцу", тоже чисто круг значит есть спрос.

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Структурный

Илья
0

Дык можно и не выходить из аэропорта.
Прилетел - улетел обратно. 
Я так в Уфе был)) 

Ответить

Илья М

Структу…
0

если в аэропорте еще и зал ожидания с хорошим баром есть - вообще лепота же :) но людям видимо лень думать.

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Максим Морозов

Forium
2

а как же "Кино" на на тусклом и блеклом 6 дюймовом экранчике ? 

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Антон

Forium
0

Денег отмыть 

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Applied Spaceman

2

Не могу понять, кому это нужно в России? Мы не Тайвань или Гонконг, у нас можно обычный билет всегда купить, хочешь в Калик, хочешь в Сочи, хочешь на Камчатку.

Ответить

Хозяин

Applied
8

Я знаю идиотов, которым было не лень поехать постоять под глиссадой Домодедово, Шереметьево или Внуково просто чтобы посмотреть на самолёты. А, погоди, дак это я и был.

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Дмитрий Гладышев

Хозяин
0

Споттер? ))

Ответить

Структурный лолипоп

1

Когда коту делать нечего, он лижет яйца

Ответить

Максим Морозов

1

на каких лохов это рассчитано - Грузия ???  - там официально "производят" вина в 4 раза больше чем физически позволяют площади виноградников. причём для винограда должен быть жаркий и сухой климат а не влажный и тёплый - в субтропиках нормальный виноград не выращивают в принципе. Местного нормального вина хватало только на членов Политбюро и посольства ...
С Армянским бренди - таже история  - все их заводы по факту маленькое  кустарное производство. Они не могут столько производить чтобы продаваться вагонами от калининграда до Владивостока.

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Alex Goncharov

1

За неимением развлечений и полётов за границу такой вид отдыха будет пользоваться спросом. Было бы круто полетать над ночной Москвой с бокалом вина, можно и без кинопоказа.

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Name Company

1

Пилоты тоже будут дегустировать и смотреть кино

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Dennis Gerasimov

0

О, рейс для того чтобы прибухнуть винца в полете.

Я б сгонял разок. Но 8го марта мой член уже занят )

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Структурный лолипоп

Dennis
1

Ну можете держать бокал в левой руке -) 

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Сергей Кондык

0

Из Москвы в Москву с пересадкой в Москве.

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Антон

0

Решили повторить как волк с Уолл-стрит перетрахав всех?

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Антон

0

Наливать будут местное говнецо?

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Abdu Rz

0

Пусть лучше деньги вернут за отмененные рейсы, дегустация блин

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