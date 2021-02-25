«Аэрофлот» вместе с Simple начали продавать билеты на рейс из Москвы в Москву с дегустацией вина и кинопоказом Статьи редакции
Стоят от 15 тысяч рублей.
Рейс «Дегустация на высоте» пройдёт 8 марта 2021 года на Airbus A350, сообщили партнёры. Самолёт вылетит из Шереметьево, проследует до Краснодара и, развернувшись в воздухе, вернётся в аэропорт.
Пассажирам предложат премьерный показ фильма «Wine reflections», а также романтический ужин с дегустацией напитков из стран, которые упоминаются в фильме — Франция, Грузия, Англия и Италия.
Цены на билеты начинаются от 15 тысяч рублей в «Экономе», от 25 тысяч в «Комфорте» и от 40 тысяч в «Бизнесе», говорится на сайте «Аэрофлота». Компания открыла продажи утром 25 февраля, на момент написания заметки билетов в комфорт-классе уже не оказалось.
В «Аэрофлоте» не ответили на вопросы vc.ru о том, сколько билетов удалось продать, какие условия сотрудничества с Simple и планирует ли перевозчик запускать ещё подобные рейсы.
- Авиакомпании запускают необычные рейсы на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии Covid-19. В начале декабря 2020 года «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запустила рейс из Внуково во Внуково, тогда билеты раскупили за несколько минут.
Сожжем 5 тонн топлива, чтобы желающие могли комфортно употребить наркотики.
Не экологичненько как-то.
Сравнить вино с наркотиками это конечно сильно. У тебя ведь IQ не сильно высокий, да?
Чисто технически алкоголь – это наркотик. Да, в вине есть набор вкусов и сопутствующие эмоции и народ говорит сам себе что «он тут не побухать пришел», но это же не совсем правда ;)
Структурный лолипоп
Не, ну алкоголь - наркотик. Просто в вине он, действительно, не так социально опасен, как в сивухе -)
Если вдруг найдётся кто-то, кто бы такой возможностью воспользовался бы, поясните....в чём прикол? :)
Чем "дегустация" с хлопками в ушах, локтями соседей, коленями в упор креслу впереди и прочими прелестями перелётов лучше, чем тоже самое на земле?
Самолёты как летали так и летают по всей России. Ломка? Бери билет до Владивостока и балдей 9 часов, заодно ДВ посмотришь.
чужая душа - потемки. Могу предположить что за пределами МКАД, но внутри РФ покупателям билетов некомфортно :) Это те кто плюются от Крыма/Сочи/прочих мест.
Развлечение дурацкое такое, но в целом забавное, может и слетал с женой, но я вина не очень.
З.Ы. уже был вроде рейс "по золотому кольцу", тоже чисто круг значит есть спрос.
Не могу понять, кому это нужно в России? Мы не Тайвань или Гонконг, у нас можно обычный билет всегда купить, хочешь в Калик, хочешь в Сочи, хочешь на Камчатку.
на каких лохов это рассчитано - Грузия ??? - там официально "производят" вина в 4 раза больше чем физически позволяют площади виноградников. причём для винограда должен быть жаркий и сухой климат а не влажный и тёплый - в субтропиках нормальный виноград не выращивают в принципе. Местного нормального вина хватало только на членов Политбюро и посольства ...
С Армянским бренди - таже история - все их заводы по факту маленькое кустарное производство. Они не могут столько производить чтобы продаваться вагонами от калининграда до Владивостока.
За неимением развлечений и полётов за границу такой вид отдыха будет пользоваться спросом. Было бы круто полетать над ночной Москвой с бокалом вина, можно и без кинопоказа.
О, рейс для того чтобы прибухнуть винца в полете.
Я б сгонял разок. Но 8го марта мой член уже занят )
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