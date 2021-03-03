Наши предприниматели привыкли управляться со всем сами: и бухгалтерию вести, и сотрудников нанимать, и бумажки собирать, и с банком общаться, и даже следить за тем, чтобы в офисе туалетная бумага не заканчивалась. Государство всё больше обращает на тебя внимание, налоговая следит, проверки ходят. И вот наш предприниматель оказывается зажат между рутиной и страхами, и уже не он владеет бизнесом, а бизнес владеет им.