«Решай, терпи, остынь»: «Точка» обратилась в рекламном ролике к предпринимателям, которые хотят всё сделать сами Статьи редакции
Лучше «делать то, что можешь только ты», считают в банке.
В ролике под названием «Делай то, что можешь только ты!» банк обращается к владельцам «взрослых» компаний, давно работающим на рынке, у которых есть сотрудники, давние партнёры и устоявшиеся бизнес-процессы, сообщили vc.ru в компании.
Герой ролика должен всё делать сам: отвечать на звонки, вести бухгалтерию, платить налоги и даже чинить кресла в офисе и закупать туалетную бумагу. Справляется он с этим плохо.
В банке считают, что всё может быть иначе и предлагают компаниям помочь в этом: «"Точка" становится не просто банком, а полноценным инструментом управления бизнес-процессами» — добавляет Яна Ганник.
Идея рекламного ролика принадлежит агентству «Восход», над его созданием работали режиссёр Илья Найшуллер и студия Daddy’s Production. Основным референсом для съемки выбрали фильм «Пи» Даррена Аронофски. Главную роль в ролике исполнил Юрий Колокольников, который играл в «Доводе», «Игре престолов» и «Методе».
мужик полролика запрос про точку в поиск вбивал
Это не дело, мог бы и делегировать
Делай то, что можешь только ты!
Скажи это делом!
Какие наглухо отбитые маркетологи подсказали вам вставить 2 разных слогана друг за другом? Они же мать его никогда в голову не запомнятся)
Какой же ахеренный видос! Вышка. Если вся реклама была такой, было бы и телик смотреть интереснее. Глядишь люди бы ждали больше рекламы, чем основной эфир.
Блоги компаний
Показать еще