Маркетинг
Рая Хачатрян

«Решай, терпи, остынь»: «Точка» обратилась в рекламном ролике к предпринимателям, которые хотят всё сделать сами Статьи редакции

Лучше «делать то, что можешь только ты», считают в банке.

8 8 комментариев
638 просмотров

В ролике под названием «Делай то, что можешь только ты!» банк обращается к владельцам «взрослых» компаний, давно работающим на рынке, у которых есть сотрудники, давние партнёры и устоявшиеся бизнес-процессы, сообщили vc.ru в компании.

Герой ролика должен всё делать сам: отвечать на звонки, вести бухгалтерию, платить налоги и даже чинить кресла в офисе и закупать туалетную бумагу. Справляется он с этим плохо.

Наши предприниматели привыкли управляться со всем сами: и бухгалтерию вести, и сотрудников нанимать, и бумажки собирать, и с банком общаться, и даже следить за тем, чтобы в офисе туалетная бумага не заканчивалась. Государство всё больше обращает на тебя внимание, налоговая следит, проверки ходят. И вот наш предприниматель оказывается зажат между рутиной и страхами, и уже не он владеет бизнесом, а бизнес владеет им.

Яна Ганник
сооснователь и директор по маркетингу «Точки»

В банке считают, что всё может быть иначе и предлагают компаниям помочь в этом: «"Точка" становится не просто банком, а полноценным инструментом управления бизнес-процессами» — добавляет Яна Ганник.

Идея рекламного ролика принадлежит агентству «Восход», над его созданием работали режиссёр Илья Найшуллер и студия Daddy’s Production. Основным референсом для съемки выбрали фильм «Пи» Даррена Аронофски. Главную роль в ролике исполнил Юрий Колокольников, который играл в «Доводе», «Игре престолов» и «Методе».

#точка

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Виктор Петров

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мужик полролика запрос про точку в поиск вбивал
Это не дело, мог бы и делегировать

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Птиц

1

"Терпи!" - отличный девиз (для банка) для предпринимателей.

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Артём Сергеевич

0

Делай то, что можешь только ты!
Скажи это делом!
Какие наглухо отбитые маркетологи подсказали вам вставить 2 разных слогана друг за другом? Они же мать его никогда в голову не запомнятся) 

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Платон Щукин

0

CMO из Точки очень любит видосики

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Прокопьев Дмитрий

0

Какой же ахеренный видос! Вышка. Если вся реклама была такой, было бы и телик смотреть интереснее. Глядишь люди бы ждали больше рекламы, чем основной эфир.

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Яков Морозов

0

Попали прямо в нерв!

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Сергей Яровенко

0

Найтшуллер крутой конечно. 

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Игорь Васильев

–1

Мне понравилось. Сначала показалось что в главной роли Вадима Do4a

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