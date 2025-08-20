Рекламодатели потратили на продвижение в Telegram-каналах блогеров 6,7 млрд рублей в январе-июне 2025 года — на 54% больше год к году

Это данные о размещениях, которые компании зарегистрировали в Едином реестре интернет-рекламы.По запросу «Ведомостей» Ассоциация блогеров и агентств также изучила доходы от интеграций в крупных авторских каналах. Так, за тот же период в «Кровавой барыне» Ксении Собчак оплатили размещения на 31,5 млн рублей, что на 42% больше год к году.Рекламные доходы Telegram-канала Артемия Лебедева, наоборот, сократились на 43% в годовом выражении, до 17,4 млн рублей. В ассоциации связывают это с тем, что дизайнер «мог несколько выпустить из сферы внимания канал в Telegram» и стал чаще «переключаться» между разными платформами.Интерес к интеграциям в Telegram-каналах объясняют в том числе подготовкой к вступлению в силу запрета на рекламу в Instagram* и других «нежелательных» и «запрещённых» сервисах с сентября 2025 года. В Getblogger вдобавок напомнили: «динамика роста» связана и с ужесточением требований к подотчётности.Источник фото: «Известия»По итогам января-июня 2025-го весь российский рынок рекламы у блогеров составил 28-29 млрд рублей, подсчитали в ассоциации и группе Vinci Agency. По данным первой, прирост составил 25-35%. По данным второй, 8-12%.Но и они, и Getblogger сходятся в прогнозах, что темпы в будущем замедлятся — из-за законодательных запретов, необходимости отчислять часть рекламной выручки в бюджет, ограничений на работу интернета и «общего экономического фона».Таня БоброваСоцсети25 марБлогеры начнут брать деньги по серым схемам, большинство перейдёт в Telegram: участники рынка — о том, к чему приведёт запрет рекламы в Instagram* Выбрали главное из материала Forbes.*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. #новости