Apple во Франции обвинили в использовании данных пользователей для рекламы без их ведома — другим компания это запрещает Статьи редакции
Если регулятор согласится с обвинителем, у Apple могут возникнуть проблемы с обновлением политики «прозрачности» в стране, пишет Bloomberg.
Представляющая интересы стартапов и венчурных инвесторов France Digitale заявила, что приложения Apple могут запускать таргетированную рекламу без разрешения пользователей, хотя компания требует у сторонних разработчиков согласовывать сбор данных и таргетинг, пишет Bloomberg со ссылкой на жалобу.
В частности жалоба касается App Store, Apple News и приложения Stocks — в них реклама на основе информации о пользователе включена по умолчанию, утверждают в France Digitale. В жалобе говорится, что пользователи «недостаточно информированы об использовании и обработке их данных».
Французская компания подала жалобу на фоне изменений правил Apple, которые обязывают площадки ограничивать объем собранных данных о пользователях, отмечает Bloomberg. В Apple назвали обвинения «заведомо ложными».
«Это неудачная попытка со стороны тех, кто отслеживает пользователей, чтобы отвлечь регуляторов и политиков от собственных действий и ввести их в заблуждение», — говорится в заявлении Apple. Компания утверждает, что её требования распространяются на всех разработчиков, в том числе и Apple.
Apple также добавила, что её собственные рекламные инструменты позволяют не отслеживать отдельных пользователей в приложениях: они группируют пользователей по схожим характеристикам, например, загруженные приложения, возраст, страна или город проживания и пол, и передают рекламодателю информацию о группе, а не об отдельном человеке.
Французский регулятор должен принять решение «в ближайшее время», пишет Bloomberg. Если он встанет на сторону обвинителей, у Apple могут возникнуть проблемы с обновлением своей политики в стране, отмечает издание.
Жалобы на Apple подали и в Великобритании: 4 марта антимонопольное ведомство страны заявило, что начало расследование в отношении компании в отношении компании из-за жалоб на «антиконкурентные и несправедливые» условия для разработчиков приложений.
Интересно, смогут ли прижучить такого гиганта? Мне лично тоже политика яблок не кажется безупречной. Посмотрим, у яблок же ещё суд с эпиками, если память не изменяет
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