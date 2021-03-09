Если регулятор согласится с обвинителем, у Apple могут возникнуть проблемы с обновлением политики «прозрачности» в стране, пишет Bloomberg.

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Представляющая интересы стартапов и венчурных инвесторов France Digitale заявила, что приложения Apple могут запускать таргетированную рекламу без разрешения пользователей, хотя компания требует у сторонних разработчиков согласовывать сбор данных и таргетинг, пишет Bloomberg со ссылкой на жалобу.

В частности жалоба касается App Store, Apple News и приложения Stocks — в них реклама на основе информации о пользователе включена по умолчанию, утверждают в France Digitale. В жалобе говорится, что пользователи «недостаточно информированы об использовании и обработке их данных».

Французская компания подала жалобу на фоне изменений правил Apple, которые обязывают площадки ограничивать объем собранных данных о пользователях, отмечает Bloomberg. В Apple назвали обвинения «заведомо ложными».

«Это неудачная попытка со стороны тех, кто отслеживает пользователей, чтобы отвлечь регуляторов и политиков от собственных действий и ввести их в заблуждение», — говорится в заявлении Apple. Компания утверждает, что её требования распространяются на всех разработчиков, в том числе и Apple.

Apple также добавила, что её собственные рекламные инструменты позволяют не отслеживать отдельных пользователей в приложениях: они группируют пользователей по схожим характеристикам, например, загруженные приложения, возраст, страна или город проживания и пол, и передают рекламодателю информацию о группе, а не об отдельном человеке.

Французский регулятор должен принять решение «в ближайшее время», пишет Bloomberg. Если он встанет на сторону обвинителей, у Apple могут возникнуть проблемы с обновлением своей политики в стране, отмечает издание.