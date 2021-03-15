«Альфа-банк» после клипа с Моргенштерном назначил его «директором по работе с молодёжью» Статьи редакции
Совместная рекламная кампания рэпера и банка, на которую пожаловалась ФАС, привлекла 25 тысяч новых клиентов.
- Должность директора по работе с молодежью в «Альфа-банке» придумали специально для Моргенштерна, рассказали РБК в пресс-службе компании.
- Директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов заявил, что рэпер будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. «Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть», — добавил он.
- В новой должности Моргенштерн должен привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. Около 25 тысяч клиентов пришло в банк после рекламного клипа рэпера — в нём он обещал разыграть 3 млн рублей среди тех, кто оформил «Альфа-карту» по ссылке и сделал покупки.
- После жалобы пользователей ФАС решила проверить ролик. Служба возбудила дело из-за нарушения сразу нескольких пунктов закона о рекламе — оскорбление, распитие алкоголя и другое.
- Служба заявила, что образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий», «непристойный» и не соответствуют реальному образу работников. В «Альфа-банке» заявили, что учли «обратную связь от ФАС» и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника».
Как молодежь, могу сказать спасибо @Тинькофф , что вы есть
Чего-то у тинька жалоб больше чем у альфы на vc.
Как бывший клиент Альфы, с кем проработали последние лет 10, могу сказать, что измазаться моргенштерном - это сильный ход). Спасибо Альфа, что в тяжёлый период вы не пошли на встречу и не продлили соглашение.
он кстати продешевил сильно, не знаю как сейчас, но раньше альфа и тинкоф давали 1500-2500 рублей за приведенного клиента, то есть 25000 клиентов это 37-62 миллионов, а Алишерка взял только 10 лямов, лошара
*рискну* и тебе @Сбер спасибо 💚
Сделал татушки на лице, чтобы никогда не работать в офисе, и устроился в офис
Совместная рекламная кампания рэпера и банка
Но ведь...
Немой файл
Альфа спиздИт - недорого возьмет. Все что нужно знать об этой конторе. Наебалово возведенное в культ
Когда отучился на экономическом 5 лет, стоишь возле банкоматов днями напролёт, помогаешь бабуле правильно вставить карту🤷🏼♂️ всего лишь то нужно было стать фриком
Альфа превращается в Омегу
Отлично, теперь у Альфы 25 000 школьников и студентов, которые с помощью карты будут покупать 1 пачку чипсов, 2 банки пепси и 3 дошика на стипендию. Самая "платёжеспособная" аудитория. И не нужно писать, что вот они вырастут и останутся с альфой, ведь будут помнить ролик с Моргеном. Они вырастут и уже не вспомнят никогда про это.
Интересно, какой ущерб этим роликом Альфа нанес действительно платежеспособной аудитории, которую так скрупулёзно и правильно привлекал с Ургантом, Познером...
Вам, как маркетологу, должно быть понятно, что не важно кто клиент, важно сколько клиентов.
По итогам года можно гордо озвучивать: значительно увеличили портфель клиентов.
это мягко говоря не так
Это был явно сарказм
Надеюсь, просто туева хуче мертвых клиентов это обуза и постоянные расходы. Яркий пример - сотовые операторы, регулярно чистят свои базы от пустышек.
Попытался разобрать этот вопрос на этом же примере.
Наняли себе крутого маркетолога, который и тестировать умеет, и в провокационный маркетинг умеет, к тому же есть успешный опыт продвижение продукта в широкие массы ипоставили ему KPI.
Чудеса чудесатые. Скоро клоуны в президентах будут лицом торговать. Куда катиться эта страна.
"Это всё что нужно знать про Карьерную лестницу в Банковской сфере!"
#росиия2021 #банкирф #карьеравбанке
Самое забавное: он в интервью говорил, что сделал татухи на лице, чтобы никогда не работать в офисе 😁
Учитывая, что обозначают эти татухи и кто за ними стоит, его согласия особо и не спрашивали.
Он же меняется и двигается дальше 🤷♀️😅
Да мне не бомбит, я без претензий) Это просто забавное наблюдение. Понятное дело, что ребёнок не мог знать, куда и как его жизнь занесёт
Господи, если ты есть, прости за назначение Моргенштерна на должность директора в Альфа-Банке. Там ведь хорошие люди работают, зачем с ними так?
Не пользуюсь альфой, но респект им за смелость! А морген крутой, это факт. Нравится кому-то это или нет
Цифры о многом говорят. Фридман относительно очень богат, Моргенштерн относительно нас с вами очень богат, и привлёк 25 тысяч новых клиентов. Круто, что я могу сказать
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Совершенно удивительные вещи. Даже представить не могу, что меня может побудить взять карту какой-то артист :), а тем более этот. Тогда сколько банок крема от 5G сможет продать Вика Боня, если карту оформили 25 тысяч людей? Что-то явно пошло не так с умами людей.
Какая разница, что происходит с умами людей? Есть бизнес, у бизнеса есть целевые показатели и метрики, им нужно привлекать клиентов, им нужно работать с молодежью. Эффективность решения нанять этого музыканта, будет определяться достижением/недостижением поставленых целей, каким-нибудь MROI, Churn Rate, CPA, количеством упоминаний в СМИ, а не количество негативных комментарий на VC.
Ам...это же VC, тут все в digital, в метриках, аналитике и тд. Почему выбрали его - это ясное дело, я написал совсем о другом.
невнимательно читаете
в нём он обещал разыграть 3 млн рублей среди тех, кто оформил «Альфа-карту» по ссылке и сделал покупки.
Мне этот ход не нравится. Хотя главное чтоб банк не стал хуже (что он вроде как последнее время и делает) Но у Моргенштерна очень много молодых фанатов, вполне вероятно что привлечёт немалую аудиторию. главное чтоб им было 18) У него же есть свой пиар отдел, сценаристы. могут предложить новые рекламные сюжеты.
И, песни у него, далеко не самые плохие из популярных современных. Я вот открываю топ яндекса и там просто жесть.
Директор по работе с молодежью, жду вакансию: директор по населению, директор по бабушкам, по дедушкам и тд
То есть все остальные проблемы они решили, и вот только с молодёжью не заладилось?
За оформленную заявку по его ссылке он получил минимум 25 000 000 чистыми
Позор то какой. Люто ненавижу всех этих русских рэперков. К сожалению, нормальных банков нет и переехать некуда.
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Топите себя @Альфа-Банк сами. У вас же других людей нет на эту должность, верно? Тип, который сжигал бабки научит молодежь, да.
Что не сделаешь лишь бы не идти по пути @Тинькофф ))
Причём они как бы сначала начали двигаться вслед за Тинькоффом, а потом разогнали дирекцию, отвечавшую за диджитализацию и упрощение клиентских процессов, и наняли гендиром втбшника
Потом Альфа создаст свой "Рокетбанк". Только он будет не для хипстеров, а школьников. Называться будет "Петардабанк". CEO банка станет Морген
А 14 летним уже выдают кредитки? С чего вдруг такое желание привлекать большее количество молодежи?
400 руб за клиента - недорого
Это еще не клиенты, а только регистрации, а вот будут ли они клиентами - большой вопрос.
Директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов заявил, что
рэпер будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за
результаты. «Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не
придется за него краснеть» - просто какой - то советский подход, как-будто моргенштейн в КПСС вступил
Если раньше у меня Альфа ассоциировалась с чем то серьезным и престижным, даже хотел карту у них открыть, то чем дальше тем больше свой рейтинг роняют. Спам обзвоны с рекламными предложениями, теперь это. Ощущение складывается, что банк дышит на ладан и пытается даже самыми грязными методами найти клиентов. Зачем так? Наймите нормальных продактов, которые проработают и найдут пути развития.
Ждем, когда шкальники чухнут, что морги подсунул им кредитки под 35% и начнут резать карты на ютубе.
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