Маркетинг
Рая Хачатрян

«Альфа-банк» после клипа с Моргенштерном назначил его «директором по работе с молодёжью» Статьи редакции

Совместная рекламная кампания рэпера и банка, на которую пожаловалась ФАС, привлекла 25 тысяч новых клиентов.

  • Должность директора по работе с молодежью в «Альфа-банке» придумали специально для Моргенштерна, рассказали РБК в пресс-службе компании.
  • Директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов заявил, что рэпер будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. «Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть», — добавил он.
  • В новой должности Моргенштерн должен привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. Около 25 тысяч клиентов пришло в банк после рекламного клипа рэпера — в нём он обещал разыграть 3 млн рублей среди тех, кто оформил «Альфа-карту» по ссылке и сделал покупки.
  • После жалобы пользователей ФАС решила проверить ролик. Служба возбудила дело из-за нарушения сразу нескольких пунктов закона о рекламе — оскорбление, распитие алкоголя и другое.
  • Служба заявила, что образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий», «непристойный» и не соответствуют реальному образу работников. В «Альфа-банке» заявили, что учли «обратную связь от ФАС» и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника».

#новость #альфабанк

6756 просмотров
87 87 комментариев
17
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 87, "likes": 17, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 220582, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 15 Mar 2021 14:36:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
87 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Roman Moskovskiy

76

Как молодежь, могу сказать спасибо @Тинькофф , что вы есть

Ответить

Канищев Максим

Roman
17

Чего-то у тинька жалоб больше чем у альфы на vc.

Ответить

Даниил Рыжков

Канищев
53

А на почта банк ещё меньше

Ответить

evilnw

Канищев
0

Если нет пользователей банка, то нет и жалоб. :)

Ответить

Евгений Бв

Roman
20

Как бывший клиент Альфы, с кем проработали последние лет 10, могу сказать, что измазаться моргенштерном - это сильный ход). Спасибо Альфа, что в тяжёлый период вы не пошли на встречу и не продлили соглашение. 

Ответить

Ioanne

Евгений
3

А чем вам всем так моргенштерн не угодил?

Ответить

Евгений Бв

Ioanne
10

Он посмел родиться!

Ответить

Mikhail Che

Евгений
1

он кстати продешевил сильно, не знаю как сейчас, но раньше альфа и тинкоф давали 1500-2500 рублей за приведенного клиента, то есть 25000 клиентов это 37-62 миллионов, а Алишерка взял только 10 лямов, лошара

Ответить

Eugene Key

Mikhail
0

ну так оптом дешевле.

Ответить

Николай Шелопугин

Roman
0

*рискну* и тебе @Сбер спасибо 💚

Ответить

Alexandr Demchenko

Николай
3

надо про вклады украденные писать, вы что новенький?

Ответить

Sergey Khohlachev

Николай
2

Тоже *использую* @Сбер

Ответить

Илитный Иксперт

Roman
2

Тиньков наймет Славу Марлоу

Ответить

Дмитрий Анисимов

46

Сделал татушки на лице, чтобы никогда не работать в офисе, и устроился в офис

Ответить

Red Boy

Дмитрий
8

Сразу директором :D

Ответить

Andrey Fedorov

23

 Совместная рекламная кампания рэпера и банка

Но ведь...

Ответить

Немой файл

Andrey
14

Альфа спиздИт - недорого возьмет. Все что нужно знать об этой конторе. Наебалово возведенное в культ

Ответить

Илья Илющенко

Andrey
2

Ой))))) Альфа в очередной раз поймана на лжи

Ответить

Andrey Fedorov

Andrey
0

Отсюда 

ФАС нашла унижение женщин и оскорбления в клипе…
Служба посчитала, что в ролике нарушаются сразу несколько пунктов закона о рекламе, и возбудила…
vc.ru
Ответить

Roman Off

14

Когда отучился на экономическом 5 лет, стоишь возле банкоматов днями напролёт, помогаешь бабуле правильно вставить карту🤷🏼‍♂️ всего лишь то нужно было стать фриком

Ответить

Red Boy

Roman
1

Моргенштерн тоже не сразу это понял, у тебя ещё есть время все изменить

Ответить

Андрей Арсенович

11

Альфа превращается в Омегу

Ответить

Dmitrii Bugrov

Андрей
2

Ку

Ответить

Маркетолог

11

Отлично, теперь у Альфы 25 000 школьников и студентов, которые с помощью карты будут покупать 1 пачку чипсов, 2 банки пепси и 3 дошика на стипендию. Самая "платёжеспособная" аудитория. И не нужно писать, что вот они вырастут и останутся с альфой, ведь будут помнить ролик с Моргеном. Они вырастут и уже не вспомнят никогда про это.

Интересно, какой ущерб этим роликом Альфа нанес действительно платежеспособной аудитории, которую так скрупулёзно и правильно привлекал с Ургантом, Познером...

Ответить

Sergey Khohlachev

Маркетолог
0

Вам, как маркетологу, должно быть понятно, что не важно кто клиент, важно сколько клиентов.
По итогам года можно гордо озвучивать: значительно увеличили портфель клиентов.

Ответить

Александ Есть

Sergey
0

это мягко говоря не так

Ответить

Иван Лобанов

Александ
1

Это был явно сарказм

Ответить

Александ Есть

Иван
0

Надеюсь, просто туева хуче мертвых клиентов это обуза и постоянные расходы. Яркий пример - сотовые операторы, регулярно чистят свои базы от пустышек.

Ответить

Andrey Fedorov

Маркетолог
0

Попытался разобрать этот вопрос на этом же примере.

Бывает ли плохой PR? — Маркетинг на vc.ru
На примере одного рэпера и одного банка.
vc.ru
Ответить

Султан Нурджанов

11

Альфа банк решил не останавливаться и пробивать дно дальше

Ответить

Alexey Vinogradov

8

Наняли себе крутого маркетолога, который и тестировать умеет, и в провокационный маркетинг умеет, к тому же есть успешный опыт продвижение продукта в широкие массы ипоставили ему KPI. 

Ответить

Анатолий Пеньковский

3

Чудеса чудесатые. Скоро клоуны в президентах будут лицом торговать. Куда катиться эта страна.

Ответить

Arthur N

Анатолий
5

tsya.ru

-ТСЯ или -ТЬСЯ?
Правописание -тся и -ться в глаголах
tsya.ru
Ответить

Анатолий Пеньковский

Arthur
0

Проклятые автоподстановки.(

Ответить

Артур

Анатолий
2

Лол, это уже так, в одной соседней стране

Ответить

boj Ko

6

"Это всё что нужно знать про Карьерную лестницу в Банковской сфере!" 
#росиия2021 #банкирф #карьеравбанке 

Ответить

Anton Prikhodko

5

Самое забавное: он в интервью говорил, что сделал татухи на лице, чтобы никогда не работать в офисе 😁

Ответить

Евгений Бв

Anton
1

Учитывая, что обозначают эти татухи и кто за ними стоит, его согласия особо и не спрашивали.

Ответить

Ioanne

Евгений
0

Пит буль?

Ответить

Евгений Бв

Ioanne
0

Не забывайте голову) 

Ответить

Igor Gorbenko

Anton
1

он и не работает в офисе

Ответить

Miroslava Saneeva

Anton
0

Он же меняется и двигается дальше 🤷‍♀️😅

Ответить

Anton Prikhodko

Miroslava
0

Да мне не бомбит, я без претензий) Это просто забавное наблюдение. Понятное дело, что ребёнок не мог знать, куда и как его жизнь занесёт

Ответить

Ronan Hardman

5

А давайте его в депутаты, а Милохина сразу в премьеры!

Ответить

Отдельный фонарь

4

это пиздец

Ответить

boj Ko

4

Супер просто !
 #росиия2021 #банкирф #карьеравбанке

Ответить

Max Kovalenko

3

Вот это поворот🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Половый Макс

3

Новости, которые мы не заслужили (

Ответить

Miroslava Saneeva

3

Тренд на отсутсвие мозгов продолжает покорять новые компании

Ответить

Глеб Борисов

3

Господи, если ты есть, прости за назначение Моргенштерна на должность директора в Альфа-Банке. Там ведь хорошие люди работают, зачем с ними так?

Ответить

Иван Конышев

1

Не пользуюсь альфой, но респект им за смелость! А морген крутой, это факт. Нравится кому-то это или нет

Ответить

Иван Конышев

Иван
1

Цифры о многом говорят. Фридман относительно очень богат, Моргенштерн относительно нас с вами очень богат, и привлёк 25 тысяч новых клиентов. Круто, что я могу сказать

Ответить

Артём Рубченков

1

Отлично решили проблему

*sarcasm

Ответить

Alex

1

Ролики крутятся — лавэха мутится. 🤦‍♂️

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Форест Гамп

1

его ждет такая же карьера, как у Прусикина из ЛитлБиг в Связном

Ответить

Dima Tsurkan

0

Совершенно удивительные вещи. Даже представить не могу, что меня может побудить взять карту какой-то артист :), а тем более этот. Тогда сколько банок крема от 5G сможет продать Вика Боня, если карту оформили 25 тысяч людей? Что-то явно пошло не так с умами людей.

Ответить

Артём Прокопенко

Dima
1

Какая разница, что происходит с умами людей? Есть бизнес, у бизнеса есть целевые показатели и метрики, им нужно привлекать клиентов, им нужно работать с молодежью. Эффективность решения нанять этого музыканта, будет  определяться достижением/недостижением поставленых целей, каким-нибудь MROI, Churn Rate, CPA, количеством  упоминаний в СМИ, а не количество негативных комментарий на VC.

Ответить

Dima Tsurkan

Артём
0

Ам...это же VC, тут все в digital, в метриках, аналитике и тд. Почему выбрали его - это ясное дело, я написал совсем о другом.

Ответить

Олег Саенов

Dima
0

невнимательно читаете
в нём он обещал разыграть 3 млн рублей среди тех, кто оформил «Альфа-карту» по ссылке и сделал покупки.

Ответить

lakoros

0

Мне этот ход не нравится. Хотя главное чтоб банк не стал хуже (что он вроде как последнее время и делает) Но у Моргенштерна очень много молодых фанатов, вполне вероятно что привлечёт немалую аудиторию. главное чтоб им было 18) У него же есть свой пиар отдел, сценаристы. могут предложить новые рекламные сюжеты.
И, песни у него, далеко не самые плохие из популярных современных. Я вот открываю топ яндекса и там просто жесть.

Ответить

Mikhail Che

lakoros
1
Ответить

Петррр Иваныч

0

Морг директор, осталось Гроб...ского в коллекторы

Ответить

Александр Мишулин

0

Отсталой молодежью

Ответить

Artem Kapnist

0

Директор по работе с молодежью, жду вакансию: директор по населению, директор по бабушкам, по дедушкам и тд

Ответить

Валерий Пынзарь

0

То есть все остальные проблемы они решили, и вот только с молодёжью не заладилось?

Ответить

Алексей Афанасьев

0

За оформленную заявку по его ссылке он получил минимум 25 000 000 чистыми

Ответить

Алёна Гореева

0

Постмодерн заходит слишком далеко)

Ответить

Ильдар Низаметдинов

0

Куда катится мир? Правильно говорят, какой год, такие и .....!

Ответить

Василий Востриков

0

Позор то какой. Люто ненавижу всех этих русских рэперков. К сожалению, нормальных банков нет и переехать некуда.

Ответить

Д Хб

Василий
0

😆, выбирайте любой, всё равно лучше альфы

Ответить

Andy Tsar

0

Кажется Альфа его просто опустил, надо сразу премьером!

Ответить

Комментарий удален

NIKITA KOROLEV

0

Топите себя @Альфа-Банк сами. У вас же других людей нет на эту должность, верно? Тип, который сжигал бабки научит молодежь, да.

Ответить

Хозяин

0

Будет ли реклама Альфабанка с Моргенштерном отсасывающим у себя?

Ответить

Алексей Шпанов

0

Отличные новости, теперь точно буду менять Альфа банк 

Ответить

Макс Балаба

0

Что не сделаешь лишь бы не идти по пути @Тинькофф ))

Ответить

Artem Petrenkov

Макс
0

Причём они как бы сначала начали двигаться вслед за Тинькоффом, а потом разогнали дирекцию, отвечавшую за диджитализацию и упрощение клиентских процессов, и наняли гендиром втбшника

Ответить

Andrew F

0

Потом Альфа создаст свой "Рокетбанк". Только он будет не для хипстеров, а школьников. Называться будет "Петардабанк". CEO банка станет Морген

Ответить

Наиль

0

А 14 летним уже выдают кредитки? С чего вдруг такое желание привлекать большее количество молодежи?

Ответить

Евгений Передрий

0

поезд хайпа отправился в путь

Ответить

Чит Чат

0

400 руб за клиента - недорого

Ответить

Александ Есть

Чит
0

Это еще не клиенты, а только регистрации, а вот будут ли они клиентами - большой вопрос.

Ответить

Ленинградский Женя

0

Фублядь, днище полное

Ответить

Алена Линник

0

Директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов заявил, что
рэпер будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за
результаты. «Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не
придется за него краснеть» - просто какой - то советский подход, как-будто моргенштейн в КПСС вступил

Ответить

Александ Есть

0

Если раньше у меня Альфа ассоциировалась с чем то серьезным и престижным, даже хотел карту у них открыть, то чем дальше тем больше свой рейтинг роняют. Спам обзвоны с рекламными предложениями, теперь это. Ощущение складывается, что банк дышит на ладан и пытается даже самыми грязными методами найти клиентов. Зачем так? Наймите нормальных продактов, которые проработают и найдут пути развития.

Ответить

Johnny Vorony

0

Лучше бы сразу в совет директоров посадили

Ответить

Сергей Подгорный

0

Ждем, когда шкальники чухнут, что морги подсунул им кредитки под 35% и начнут резать карты на ютубе.

Ответить

Andrey Vasilev

0

Познер —> Ургант —> Моргенштерн —> ?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

СберМаркет
Подписан
Отписаться
«Фабрика подкастов»: СберМаркет создал мини-шоу для сотрудников
В «‎Фабрике подкастов» спикеры говорят о развитии soft skills, корпоративных программах и ценностях. Так коллеги знаком…
0
ВКонтакте
Подписан
Отписаться
Как ВКонтакте создавала трибьют Ахматовой: история проекта, работа со звёздами и авторские права
Привет! Меня зовут Кирилл, и я менеджер по работе с музыкантами в партнёрском маркетинге ВКонтакте. 5 марта мы запустил…
5
Softwareone
Подписан
Отписаться
Четыре проверенных способа снизить облачные расходы
Современные компании, как правило, осведомлены о преимуществах облачных технологий для бизнеса и вполне уверенно перено…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Илья Шишкунов
за день
Комментирую по пунктам 1) Автору заблокировали карту из-за того, что он использовал оплату картой без наличия карты, именно это и написал в поддержку, очень интересно какой уровень интеллектуального развития у…
Банк «Тинькофф» вовремя не доставил мне карту, оставил без наличных в Турции и на всякий случай заблокировал счет
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Илья М

SpaceX запустила Falcon 9 в…

Денис Демидов

«Яндекс» открыл для всех…

Алексей Любимов

Почему успех банка Тинькофф…

Денис Демидов

«Яндекс» открыл для всех…

ЮЛИЯ

Что такое плинкинг и как купить…

Александр Никулин

«Яндекс» открыл для всех…

o1o

Илон Маск назвал себя…

Денис Демидов

«Яндекс» открыл для всех…

Murat Oshroev

Правительство России предложило…

Денис Демидов

«Яндекс» открыл для всех…

Руслан Ніколаєнко

SpaceX запустила Falcon 9 в…

Илья М

SpaceX запустила Falcon 9 в…

Andrey Vasilev

«Альфа-банк» после клипа с…

Алексей Любимов

Почему успех банка Тинькофф…

Denis Mayorov

Как ВКонтакте создавала трибьют…

Andrey Fedorov

Продавец на «Ozon» перепродает…

Алексей Любимов

Почему успех банка Тинькофф…

Илья М

SpaceX запустила Falcon 9 в…

Mihail Demeshko

О том как Тинькофф Банк…

Сергей Подгорный

«Альфа-банк» после клипа с…
null