«Работа курьером от 100 тыс в неделю»: канал «Пятница» замаскировал под закладчиков рекламу сериала о трудных подростках Статьи редакции
При переходе по ссылке напоминают об ответственности за преступления и предлагают подросткам психологическую помощь.
Телеканал «Пятница» опубликовал в Instagram рекламу сериала «Аль-капотня», схожую с той, где дилеры предлагают заработать на развозке и закладке наркотиков. Её обнаружил глава SMM в Deltaplan Group Александр Фаст.
По ссылке находится небольшой социальный проект, который посвящен проблеме вовлечения подростков в преступную деятельность.
На сайте пользователи могут ознакомиться с несколькими реальными историями преступлений подростков — незаконный оборот наркотиков, угон автомобиля, изготовление и оборот порноматериалов. Каждую историю озвучили актёры сериала «Аль-капотня».
Сам «Аль-капотня» также посвящен трудным подросткам — он рассказывает историю полицейского, специализирующегося по делам несовершеннолетних. Он пытается спасти молодых людей от тюрьмы и противостоит криминальному авторитету.
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