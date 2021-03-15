При переходе по ссылке напоминают об ответственности за преступления и предлагают подросткам психологическую помощь.

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Телеканал «Пятница» опубликовал в Instagram рекламу сериала «Аль-капотня», схожую с той, где дилеры предлагают заработать на развозке и закладке наркотиков. Её обнаружил глава SMM в Deltaplan Group Александр Фаст.

По ссылке находится небольшой социальный проект, который посвящен проблеме вовлечения подростков в преступную деятельность.

На сайте пользователи могут ознакомиться с несколькими реальными историями преступлений подростков — незаконный оборот наркотиков, угон автомобиля, изготовление и оборот порноматериалов. Каждую историю озвучили актёры сериала «Аль-капотня».