АКАР: российский рекламный рынок упал на 4% по итогам 2020 года — до 473,4 млрд рублей Статьи редакции
Но завершил «ковидный» год лучше большинства зарубежных рекламных рынков, считают в ассоциации.
- По подсчётам Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), единственным сегментом, показавшим положительную динамику в 2020 году, стала интернет-реклама. Её объём вырос на 4% и составил 253 млрд рублей.
- Телереклама упала на 3%, до 169 млрд рублей. Сократилась реклама на основных каналах (на 4%, до 161,4 млрд рублей), а на кабельных и спутниковых выросла (на 5% до 7,6 млрд рублей), пишут «Ведомости».
- Сильнее всего пострадали наружная реклама, радио и печатная пресса. Наружная реклама упала на 25%, до 31,9 млрд рублей; реклама на радио упала на 30%, до 11,2 млрд рублей; в газетах и журналах — на 47%, до 8 млрд рублей.
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