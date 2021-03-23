Будет заниматься благотворительностью и рассказывать о психологическом здоровье.

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Британский принц Гарри стал «директором по влиянию» (chief impact officer) в американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста, сообщает The Wall Street Journal.

Принц будет участвовать в планировании продуктовой стратегии, благотворительности, а также публично освещать темы о психологическом здоровье.

Гендиректор компании Алекси Робишо подтвердил, что общие друзья познакомили его с британским принцем осенью 2020 года.

Робишо отказался комментировать, как принц Гарри будет получать зарплату, и не стал делиться подробностями трудового соглашения, заявив, что принц присоединится к руководству в качестве «служащего корпорации».

Принц Гарри не будет управлять персоналом или составлять финансовые отчёты. После отмены ограничений из-за пандемии он станет принимать участие в общих совещаниях руководства и появляться на специальных мероприятиях компании, пишет издание.