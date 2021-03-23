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Евгения Евсеева

Коучинг-стартап из США нанял британского принца Гарри в топ-менеджмент Статьи редакции

Будет заниматься благотворительностью и рассказывать о психологическом здоровье.

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Британский принц Гарри стал «директором по влиянию» (chief impact officer) в американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста, сообщает The Wall Street Journal.

Принц будет участвовать в планировании продуктовой стратегии, благотворительности, а также публично освещать темы о психологическом здоровье.

Гендиректор компании Алекси Робишо подтвердил, что общие друзья познакомили его с британским принцем осенью 2020 года.

Робишо отказался комментировать, как принц Гарри будет получать зарплату, и не стал делиться подробностями трудового соглашения, заявив, что принц присоединится к руководству в качестве «служащего корпорации».

Принц Гарри не будет управлять персоналом или составлять финансовые отчёты. После отмены ограничений из-за пандемии он станет принимать участие в общих совещаниях руководства и появляться на специальных мероприятиях компании, пишет издание.

BetterUp основана в 2013 году. У компании более 2 тысяч тренеров, а её платформу используют несколько крупных компаний, включая Hilton Worldwide Holdings, Chevron, Salesforce и другие, пишет WSJ. В феврале 2021 года BetterUp привлекла $125 млн, в результате инвесторы оценили компанию в $1,73 млрд.

#новость

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Илья Шишкунов

8

Альтернативный заголовок - Британский принц стал цыганским бароном 

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Gavroche

Илья
5
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Superposition

7

— Гарри
— Поттера?

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Сергей Подгорный

1

Ребят, сорян что офтоп, но че этим Гарри движет? Блин, жарь любую бабу, какую хочешь... Нет, выбрал мало того что старше себя, так ещё и нерусскую. Он типа решил всех проучить научить?

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Хозяин

Сергей
–1

Да он безвольная тряпка говорят. Баба ушлая попалась - прибрала к рукам.

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Anton Reut

0

Ну теперь точно Stonks! (нет)
Взять на работу такого мутного чела это надо уметь.

Ответить

Хозяин

0

Лол, а что может знать принц Гарри о карьерном росте???

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Roman Moskovskiy

0

Хорошо хоть не скопинского маньяка

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Чит Чат

0

папа своего сына пристроил в стартап, чтобы тот без дела не шатался

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Raimond Vladimirov

Чит
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не папа, а бабушка

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