Коучинг-стартап из США нанял британского принца Гарри в топ-менеджмент Статьи редакции
Будет заниматься благотворительностью и рассказывать о психологическом здоровье.
Британский принц Гарри стал «директором по влиянию» (chief impact officer) в американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста, сообщает The Wall Street Journal.
Принц будет участвовать в планировании продуктовой стратегии, благотворительности, а также публично освещать темы о психологическом здоровье.
Гендиректор компании Алекси Робишо подтвердил, что общие друзья познакомили его с британским принцем осенью 2020 года.
Робишо отказался комментировать, как принц Гарри будет получать зарплату, и не стал делиться подробностями трудового соглашения, заявив, что принц присоединится к руководству в качестве «служащего корпорации».
Принц Гарри не будет управлять персоналом или составлять финансовые отчёты. После отмены ограничений из-за пандемии он станет принимать участие в общих совещаниях руководства и появляться на специальных мероприятиях компании, пишет издание.
BetterUp основана в 2013 году. У компании более 2 тысяч тренеров, а её платформу используют несколько крупных компаний, включая Hilton Worldwide Holdings, Chevron, Salesforce и другие, пишет WSJ. В феврале 2021 года BetterUp привлекла $125 млн, в результате инвесторы оценили компанию в $1,73 млрд.
Альтернативный заголовок - Британский принц стал цыганским бароном
Ребят, сорян что офтоп, но че этим Гарри движет? Блин, жарь любую бабу, какую хочешь... Нет, выбрал мало того что старше себя, так ещё и нерусскую. Он типа решил всех проучить научить?
Ну теперь точно Stonks! (нет)
Взять на работу такого мутного чела это надо уметь.
папа своего сына пристроил в стартап, чтобы тот без дела не шатался
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