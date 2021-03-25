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Таня Боброва

«Расслабьтесь, это iPhone»: Apple выпустила рекламу о «суперпрочном» стекле в iPhone 12 Статьи редакции

Компания продолжает рассказывать в рекламе об особенностях смартфона.

В 40-секундном ролике под названием Fumble девушка случайно роняет iPhone 12 на улице: она несколько секунд пытается его поймать, но безуспешно. Однако после падения на землю со смартфоном ничего не происходить, на стекле нет ни одной трещины.

«iPhone 12 с Ceramic Shield. Более жёсткое, чем стекло любого смартфона. Расслабьтесь, это iPhone », — говорится в описании видео.

Apple выпускает ролики, в которых рассказывает об особенностях iPhone 12 с момента выхода устройств осенью 2020 года, отмечает Apple Insider. Например, в октябре компания представила ролик о камере, которая позволяет снимать видео уровня фильмов.

#apple #iphone

539 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Егор Тарасов

4

Это земля, а не асфальт. При ударе об землю навряд ли что-то вообще разобьется

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Кека Пека

4

вау упал на песок и ни царапины, вот это инновация 

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Ян Орлов

2

Неудачный ролик.. все знают, как разбиваются айфоны. Причём показали именно падение на песок. Чтобы потом не засудили) типа, а мы показывали, что он не разобьётся при падении в песок.

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Roman Moskovskiy

0

iPhone 12 с керамическим экраном

щито

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Ливун

0

мне им не гвозди запивать так что все ровно

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Терра Ингогнито

0

интересно сколько людей сейчас с 12 айфонами побегут проверять это на деле?)))

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Rafa Ramazanov

0

Когда он у упал у тебя
П.С не важно что за супер пупер мега защитное стекло

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Дмитрий Тихонов

0

Странно, это писать, но это плохая реклама от Apple.

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Victor Axonoff

0

Такую рекламы можно расценить как вводящую в заблуждение! Теперь несмышленные пользователи айфон будут их ронять и... платить.

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Yuri Istomin

0

Короче допинала до мягкого газона - и там уронила.)))

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Anton Chigaev

0

Человек-снежинка: руки из жопы (c)

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