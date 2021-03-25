«Расслабьтесь, это iPhone»: Apple выпустила рекламу о «суперпрочном» стекле в iPhone 12 Статьи редакции
Компания продолжает рассказывать в рекламе об особенностях смартфона.
В 40-секундном ролике под названием Fumble девушка случайно роняет iPhone 12 на улице: она несколько секунд пытается его поймать, но безуспешно. Однако после падения на землю со смартфоном ничего не происходить, на стекле нет ни одной трещины.
«iPhone 12 с Ceramic Shield. Более жёсткое, чем стекло любого смартфона. Расслабьтесь, это iPhone », — говорится в описании видео.
Apple выпускает ролики, в которых рассказывает об особенностях iPhone 12 с момента выхода устройств осенью 2020 года, отмечает Apple Insider. Например, в октябре компания представила ролик о камере, которая позволяет снимать видео уровня фильмов.
Это земля, а не асфальт. При ударе об землю навряд ли что-то вообще разобьется
Неудачный ролик.. все знают, как разбиваются айфоны. Причём показали именно падение на песок. Чтобы потом не засудили) типа, а мы показывали, что он не разобьётся при падении в песок.
интересно сколько людей сейчас с 12 айфонами побегут проверять это на деле?)))
Когда он у упал у тебя
П.С не важно что за супер пупер мега защитное стекло
Такую рекламы можно расценить как вводящую в заблуждение! Теперь несмышленные пользователи айфон будут их ронять и... платить.
Блоги компаний
Показать еще