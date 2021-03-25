Сервис интернет-маркетинга Олега Щеголева и Дмитрия Мельникова Semrush начал торги на Нью-Йоркской фондовой бирже Статьи редакции
Акции упали почти на 20% к концу первого дня торгов.
- Компания выставила на торги 10 млн обыкновенных акций класса A при цене $14 за штуку. К концу первого дня торгов стоимость акций снизилась на 19,71% — до $11,24.
- Акции компании торгуются под тикером SEMR. Среди организаторов размещения инвестбанки Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies и KeyBanc Capital Markets.
- Semrush основали в 2008 году Олег Щеголев и Дмитрий Мельников. Это SaaS-платформа для управления видимостью сайтов и контент-маркетинга. Сервис предлагает более 40 инструментов и сервисов для маркетинга.
- Например, сервис у Semrush есть инструменты для SMM, анализа конкурентов, SEO-оптимизации и другого. Компания предлагает несколько вариантов подписки — $119 в месяц для фрилансеров, $229 для малых и средних компаний и $449 для агентств и крупных компаний.
- Компания отчиталась о финансовых показателях за 2020 год в заявке перед IPO: выручка составила $144 млн, валовая прибыль — $95 млн и чистый убыток — $7 млн.
- По собственным данным на конец 2020 года, у компании более 67 тысяч клиентов. Штаб-квартира компании находится в Бостоне, у неё также есть офисы в Пенсильвании, Техасе, России, Чехии, Кипре и Польше.
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8 комментариев
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А как акции в самом начале может упасть в цене? Ведь их же никто еще не купил
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Всё что кроме покупки физической объектов - это спекуляция. Упали значит был плохой пиар....в этом мире перепечатанных триллионов долларов токо реклама и токо маркетинг
Заставят Вас купить и вложиться в то, что при падении метеорита завтра, размером с километр, уничтожит 300-500 последних лет в ноль....
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