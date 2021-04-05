Видео: шоу дронов от Genesis в честь официального выхода бренда автомобилей на рынок Китая Статьи редакции
Компания использовала рекордные 3281 дрон для создания своего логотипа в ночном небе.
Принадлежащая Hyundai марка премиальных автомобилей устроила шоу в Шанхае 29 марта. Genesis использовала 3281 дрон, установив мировой рекорд в категории «беспилотные летательные аппараты, одновременно поднятые в воздух», сообщила компания.
Предыдущий рекорд установила компания Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, которая 20 сентября использовала 3051 дрон, пишет The Verge.
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