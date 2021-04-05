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Таня Боброва

Видео: шоу дронов от Genesis в честь официального выхода бренда автомобилей на рынок Китая Статьи редакции

Компания использовала рекордные 3281 дрон для создания своего логотипа в ночном небе.

Принадлежащая Hyundai марка премиальных автомобилей устроила шоу в Шанхае 29 марта. Genesis использовала 3281 дрон, установив мировой рекорд в категории «беспилотные летательные аппараты, одновременно поднятые в воздух», сообщила компания.

Предыдущий рекорд установила компания Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, которая 20 сентября использовала 3051 дрон, пишет The Verge.

#genesis #hyundai

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Кожаный чувак

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классно, я хочу покататься как нибудь в этих генезисах) если бы их добавили в линейку моделей яндекс ультима)

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