Вероятнее всего, объем теневого рынка сравним с белым или превышает его. Точную оценку дать невозможно, поскольку огромному числу компаний из сфер крипторынка, казино, игровых кейсов, букмекерства ограничены в возможности публикации информации и ссылок в инфобоксе YouTube. Они прибегают к другим способам, поэтому отслеживать их рекламные размещения с той же точностью, как в белом сегменте, пока нельзя.