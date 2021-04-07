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Маркетинг
Маша Цепелева

Российские блогеры в Instagram и YouTube опередили газеты по рекламной выручке в 2020 году — IAB Russia Статьи редакции

Легальный объём рынка составил 11,1 млрд рублей, подсчитали аналитики.

5 5 комментариев
1311 просмотров

Итоги исследования рынка за 2020 год опубликовало российское отделение международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB). Для анализа использовали данные Instagram и YouTube, как наиболее популярных у рекламодателей соцсетей.

Оценка объема рекламы на рынке инфлюенсеров IAB Russia
  • За год блогеры получили от рекламы 11,1 млрд рублей на легальном рынке. Это на 63,6% больше, чем в 2019-м (6,8 млрд).
  • Реклама в Instagram принесла 7 млрд рублей (+69,2% к 2019 году). Чаще всего в интеграциях продвигают товары из категорий «мода», «красота», «товары для дома», «дизайн интерьера», «еда и напитки», «транспорт».
  • С помощью YouTube чаще всего продвигают товары из категорий «игры», «электронная коммерция», «образование», «бизнес и финансы», «электроника», «еда и напитки», «авто», «путешествия», «видео и ТВ». Обьем рекламы составил 4 млрд рублей (+54,7% к 2019 году).
  • Большинство лидеров мнений предпочитают размещать рекламу через агентства, напрямую с крупными рекламодателями работают в основном блогеры-миллионники.
  • По данным аналитической платформы Yoloco, 56% активных блогеров с аудиторией больше 10 000 подписчиков привлекали читателей серыми методами: с помощью гивов, ботов, массфоловинга, масслайкинга, бирж взаимных активностей.
  • Для сравнения, газеты и журналы в 2020 году получили от рекламы 8 млрд рублей, радиостанции — 11 млрд рублей, телеканалы — 169 млрд, посчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России. Весь российский рекламный рынок упал на 4% за год — до 473,4 млрд рублей.

Вероятнее всего, объем теневого рынка сравним с белым или превышает его. Точную оценку дать невозможно, поскольку огромному числу компаний из сфер крипторынка, казино, игровых кейсов, букмекерства ограничены в возможности публикации информации и ссылок в инфобоксе YouTube. Они прибегают к другим способам, поэтому отслеживать их рекламные размещения с той же точностью, как в белом сегменте, пока нельзя.

Антон Петухов
председатель комитета IAB Russia по Influencer Marketing, основатель и генеральный директор BloggerBase

Отчет о легальной выручке блогеров эксперты IAB Russia составили совместно с аналитиками Insense, WhoIsBlogger, Yoloco, Kedoo и BloggerBase. Для этого эксперты проанализировали минимум 95% (по собственной оценке) рекламных публикаций в 2019-2020 годах в виде постов и «Историй» в Instagram, а также видео на YouTube. Некоммерческие интеграции не учитывали.

Среднюю стоимость размещения рекламы высчитали на основе открытых прайс-листов лидеров мнений в каждом сегменте и зависимости расценок от масштаба и активности блогеров.

#новость #исследования #youtube #instagram

5 5 комментариев
9
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Маркетологов к стенке

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Спасибо тем святым людям, кто изобрел Вансед, спосорблок и обычные блокировщики для Андроида и ПК. Без них, нахождение в интернете было бы невозможным.
Даже Ютуб премиум не дает того кайфа и тех возможностей, что есть у Ютубе Вансед, т.к. он убирает даже встроенную рекламу внутри самого ролика, благодаря спонсорблоку

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Холден Колфилд

1

Пора отправить газеты к динозаврам

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greg chudnoff

Холден
2

скорее, туда отправится русский ютуб

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Денис Бурков

Холден
1

Так и так скоро сдохнут

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Николай Владимирович Грудинин

0

Ну все правильно, народ потребляет то что ему нравится
Вот поехала Боня кукухой - отписался и забыл
Поехали Ведомости главным редактором - отписался (+ отменил подписку) и забыл
Только в случае Бони страдает Боня
А в случае с Ведомостями - вся газета

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