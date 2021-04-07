Российские блогеры в Instagram и YouTube опередили газеты по рекламной выручке в 2020 году — IAB Russia Статьи редакции
Легальный объём рынка составил 11,1 млрд рублей, подсчитали аналитики.
Итоги исследования рынка за 2020 год опубликовало российское отделение международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB). Для анализа использовали данные Instagram и YouTube, как наиболее популярных у рекламодателей соцсетей.
- За год блогеры получили от рекламы 11,1 млрд рублей на легальном рынке. Это на 63,6% больше, чем в 2019-м (6,8 млрд).
- Реклама в Instagram принесла 7 млрд рублей (+69,2% к 2019 году). Чаще всего в интеграциях продвигают товары из категорий «мода», «красота», «товары для дома», «дизайн интерьера», «еда и напитки», «транспорт».
- С помощью YouTube чаще всего продвигают товары из категорий «игры», «электронная коммерция», «образование», «бизнес и финансы», «электроника», «еда и напитки», «авто», «путешествия», «видео и ТВ». Обьем рекламы составил 4 млрд рублей (+54,7% к 2019 году).
- Большинство лидеров мнений предпочитают размещать рекламу через агентства, напрямую с крупными рекламодателями работают в основном блогеры-миллионники.
- По данным аналитической платформы Yoloco, 56% активных блогеров с аудиторией больше 10 000 подписчиков привлекали читателей серыми методами: с помощью гивов, ботов, массфоловинга, масслайкинга, бирж взаимных активностей.
- Для сравнения, газеты и журналы в 2020 году получили от рекламы 8 млрд рублей, радиостанции — 11 млрд рублей, телеканалы — 169 млрд, посчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России. Весь российский рекламный рынок упал на 4% за год — до 473,4 млрд рублей.
Отчет о легальной выручке блогеров эксперты IAB Russia составили совместно с аналитиками Insense, WhoIsBlogger, Yoloco, Kedoo и BloggerBase. Для этого эксперты проанализировали минимум 95% (по собственной оценке) рекламных публикаций в 2019-2020 годах в виде постов и «Историй» в Instagram, а также видео на YouTube. Некоммерческие интеграции не учитывали.
Среднюю стоимость размещения рекламы высчитали на основе открытых прайс-листов лидеров мнений в каждом сегменте и зависимости расценок от масштаба и активности блогеров.
Спасибо тем святым людям, кто изобрел Вансед, спосорблок и обычные блокировщики для Андроида и ПК. Без них, нахождение в интернете было бы невозможным.
Даже Ютуб премиум не дает того кайфа и тех возможностей, что есть у Ютубе Вансед, т.к. он убирает даже встроенную рекламу внутри самого ролика, благодаря спонсорблоку
Пора отправить газеты к динозаврам
Ну все правильно, народ потребляет то что ему нравится
Вот поехала Боня кукухой - отписался и забыл
Поехали Ведомости главным редактором - отписался (+ отменил подписку) и забыл
Только в случае Бони страдает Боня
А в случае с Ведомостями - вся газета
Блоги компаний
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