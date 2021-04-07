«Мы — мясо»: производитель растительных котлет Impossible Foods снял рекламу для мясоедов Статьи редакции
Их ещё можно убедить в том, что альтернативное мясо такое же вкусное, как и животное, считают в компании.
Стартап из Кремниевой долины Impossible Foods запустил первую национальную рекламную кампанию растительных бургеров со слоганом «Мы — мясо», пишет Adweek. Кампанию разработало агентство Wieden + Kennedy Portland.
Рекламный ролик озвучивает актёр Скотт Гленн, который сыграл агента ФБР в «Молчании ягнят», шерифа в сериале «Касл-Рок», а также снимался в фильмах про бывшего агента ЦРУ Джейсона Борна.
Старший вице-президент по маркетингу Impossible Foods Джесси Беккер рассказывает, что целевая аудитория кампании «Мы — мясо» — это любители животного мяса, которые не пробовали их продукт или были разочарованы вкусом растительных бургеров от других производителей. Бренд уверен, что их всё ещё можно переубедить.
Американских потребителей отталкивает дороговизна растительного мяса по сравнению с обычным, добавляет Adweek. Поэтому Impossible Foods снизила рекомендованную розничную цену своих продуктов на 20%.
Adweek напоминает, что лоббисты мясной промышленности в штатах Арканзас, Миссисипи и Миссури оспаривают маркировку продуктов растительного происхождения и утверждают, что производители альтернативных белков не имеют права называть свой продукт мясом.
Но международная организация Good Food Institute, которая продвигает растительные альтернативы животным продуктам, и Ассоциация растительных продуктов питания считают, что потребители понимают разницу между обычным и альтернативным мясом.
В 2020 году Impossible Foods увеличила число партнёров, продающих её продукцию — со 150 до 20 тысяч магазинов. Масштабирование произошло в разгар пандемии коронавируса, которая остановила мясоперерабатывающие заводы в США. Из-за этого вырос спрос американцев на растительные продукты.
В мартовском исследование Boston Consulting Group (BCG) говорится, что Северная Америка и Европа достигнут «пика мяса» к 2035 году, после чего объёмы потребления мяса животных начнут сокращаться.
К этому времени, cчитают в BCG, альтернативные белки приблизятся по вкусу, текстуре и цене к животным белкам. В результате растительные белки могут занять 11-22% мясного рынка. По данным BCG за 2020 год, на растительное мясо приходится всего 2% рынка.
Напрашивается шутка про альтернативное мясо для альтернативно одаренных.
Как показал личный опыт - нет никого лицемернее и циничнее вегетарианок, которым якобы жаль животных, но при этом абсолютно не жаль близких людей.
Ну, вегетарианцами становятся не из жалости к животным, а больше из любви к себе. Почитайте как животноводство влияет на экологию.
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