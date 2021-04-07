Их ещё можно убедить в том, что альтернативное мясо такое же вкусное, как и животное, считают в компании.

Рекламный ролик озвучивает актёр Скотт Гленн, который сыграл агента ФБР в «Молчании ягнят», шерифа в сериале «Касл-Рок», а также снимался в фильмах про бывшего агента ЦРУ Джейсона Борна.

Старший вице-президент по маркетингу Impossible Foods Джесси Беккер рассказывает, что целевая аудитория кампании «Мы — мясо» — это любители животного мяса, которые не пробовали их продукт или были разочарованы вкусом растительных бургеров от других производителей. Бренд уверен, что их всё ещё можно переубедить.

Американских потребителей отталкивает дороговизна растительного мяса по сравнению с обычным, добавляет Adweek. Поэтому Impossible Foods снизила рекомендованную розничную цену своих продуктов на 20%.

Мы можем заменить вчерашние нелепые технологии производства мяса из животных на получение мяса из растений. И мы можем добиться этого без каких-либо компромиссов в отношении вкуса, питательной ценности, удобства в приготовлении или семейных традиций.

Adweek напоминает, что лоббисты мясной промышленности в штатах Арканзас, Миссисипи и Миссури оспаривают маркировку продуктов растительного происхождения и утверждают, что производители альтернативных белков не имеют права называть свой продукт мясом.

Но международная организация Good Food Institute, которая продвигает растительные альтернативы животным продуктам, и Ассоциация растительных продуктов питания считают, что потребители понимают разницу между обычным и альтернативным мясом.

В 2020 году Impossible Foods увеличила число партнёров, продающих её продукцию — со 150 до 20 тысяч магазинов. Масштабирование произошло в разгар пандемии коронавируса, которая остановила мясоперерабатывающие заводы в США. Из-за этого вырос спрос американцев на растительные продукты.