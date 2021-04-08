Фото: реклама круглосуточной доставки McDonald’s в виде очертаний «Биг Мака» в ночном небе Статьи редакции
Силуэты «Биг Мака», картошки фри и газировки.
McDonald’s в Азербайджане прорекламировал ночную доставку блюд из ресторана серией постеров: на них очертания домов в сумерках образуют узнаваемые блюда сети — например, «Биг Мак» и картошку фри. О кампании рассказало в своём Instagram-аккаунте агентство DDB.
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