McDonald’s в Азербайджане прорекламировал ночную доставку блюд из ресторана серией постеров: на них очертания домов в сумерках образуют узнаваемые блюда сети — например, «Биг Мак» и картошку фри. О кампании рассказало в своём Instagram-аккаунте агентство DDB.