Украсить кубиками: Adidas выпустила кроссовки за $200 в партнёрстве с Lego Статьи редакции
Теперь есть, куда пристроить лишние детали.
Adidas выпустила в сотрудничестве с Lego кроссовки Ultraboost DNA — в них логотип компании сделан из пластиковых кубиков Lego, пишет The Verge.
По бокам кроссовок расположены прорези в виде плоских пластин, на которые можно поместить несколько кубиков Lego, чтобы создать индивидуальный дизайн для обуви.
В дизайне кроссовок использовали и характерные элементы Lego — логотип компании, стилизацию под кубики и желтый цвет для внутренней поверхности обуви, который ассоциируется с Lego.
Кроссовки будут доступны в продаже по цене $200 (15,4 тысячи рублей) с 8 апреля.
Ору с реакции соотечественников на вполне себе средний Европейский/Американский прайс. Ребят, мы просто так себе зарабатываем и всё)
Курьер в условном штате нью-Йорк. 200 баксов каждый день 8 часов работы.
Курьер в Нью-Йорке сколько за съемную квартиру или ипотеку отдаст, напомните? Или он живет в коробке под мостом и в новых кроссах?
2.5-3к долларов.
Средние кроссовки сейчас стоят 10-12к вроде, не?
Европейский
Ага, средний немец прям бегом побежал покупать одноразовые кроссовочки за 160 Евро. Да я сам ору.
Но ведь в Омерике платная медицина, налоги больше 90 процентов, и все умирают с голоду 😆
Не знаю, как в Америке, но в Европе 150 евро за кроссы новой коллекции - это топ. Средний чек сильно ниже, много распродаж, скидок на старые коллекции.
внутри на стельках тоже детальки лего наклеены для особо приятных ощущений?))
За такой ценник могли бы и набор элементов на 1000 положить)
С лего у них еще одна модель за 80
https://www.adidas.com/us/adidas-x-lego-sport-shoes/FX2867.html?pr=product_rr&slot=1&rec=ctn
это детские
Лучше бы разработали носки, в которых можно наступить на детали и не умереть)))
Дайте два
Линейка Ultraboost никогда не была дешевой, амортизация супер
Наоборот, для повседнева самое то, а вот в беговых линейках пенка ultraboost по мне лишок
А почему без предзаказа и простолюдинам доступно?
когда дома из лего строить начнут?
Через месяц они же будут на eBay в 5 раз дороже, но нашим главное побухтеть. Норм ценник, ценителям должно зайти
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