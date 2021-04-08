Теперь есть, куда пристроить лишние детали.

{"id":231381,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/231381-ukrasit-kubikami-adidas-vypustila-krossovki-za-200-v-partnerstve-s-lego","title":"\u0423\u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u043a\u0443\u0431\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438: Adidas \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0437\u0430 $200 \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 Lego","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/marketing\/231381-ukrasit-kubikami-adidas-vypustila-krossovki-za-200-v-partnerstve-s-lego","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/231381-ukrasit-kubikami-adidas-vypustila-krossovki-za-200-v-partnerstve-s-lego&title=\u0423\u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u043a\u0443\u0431\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438: Adidas \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0437\u0430 $200 \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 Lego","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/231381-ukrasit-kubikami-adidas-vypustila-krossovki-za-200-v-partnerstve-s-lego&text=\u0423\u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u043a\u0443\u0431\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438: Adidas \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0437\u0430 $200 \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 Lego","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/231381-ukrasit-kubikami-adidas-vypustila-krossovki-za-200-v-partnerstve-s-lego&text=\u0423\u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u043a\u0443\u0431\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438: Adidas \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0437\u0430 $200 \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 Lego","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/marketing\/231381-ukrasit-kubikami-adidas-vypustila-krossovki-za-200-v-partnerstve-s-lego","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0423\u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u043a\u0443\u0431\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438: Adidas \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0437\u0430 $200 \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 Lego&body=https:\/\/vc.ru\/marketing\/231381-ukrasit-kubikami-adidas-vypustila-krossovki-za-200-v-partnerstve-s-lego","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2750 просмотров

Adidas выпустила в сотрудничестве с Lego кроссовки Ultraboost DNA — в них логотип компании сделан из пластиковых кубиков Lego, пишет The Verge.

По бокам кроссовок расположены прорези в виде плоских пластин, на которые можно поместить несколько кубиков Lego, чтобы создать индивидуальный дизайн для обуви.

В дизайне кроссовок использовали и характерные элементы Lego — логотип компании, стилизацию под кубики и желтый цвет для внутренней поверхности обуви, который ассоциируется с Lego.

Кроссовки будут доступны в продаже по цене $200 (15,4 тысячи рублей) с 8 апреля.