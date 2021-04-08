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Евгения Евсеева

Украсить кубиками: Adidas выпустила кроссовки за $200 в партнёрстве с Lego Статьи редакции

Теперь есть, куда пристроить лишние детали.

44 44 комментария
2750 просмотров

Adidas выпустила в сотрудничестве с Lego кроссовки Ultraboost DNA — в них логотип компании сделан из пластиковых кубиков Lego, пишет The Verge.

По бокам кроссовок расположены прорези в виде плоских пластин, на которые можно поместить несколько кубиков Lego, чтобы создать индивидуальный дизайн для обуви.

В дизайне кроссовок использовали и характерные элементы Lego — логотип компании, стилизацию под кубики и желтый цвет для внутренней поверхности обуви, который ассоциируется с Lego.

Кроссовки будут доступны в продаже по цене $200 (15,4 тысячи рублей) с 8 апреля.

LEGO @LEGO_Group
The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included.

#adidasxLEGO https://t.co/HvhYOZex6n

#новость #lego #adidas

44 44 комментария
11
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44 комментария
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Роман Канделаки

17

Ору с реакции соотечественников на вполне себе средний Европейский/Американский прайс. Ребят, мы просто так себе зарабатываем и всё)

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Д Хб

Роман
–1

Сколько нужно зарабатывать, чтоб считать обоснованной эту цену? Назовите неширокую вилку по вашему мнению, пожалуйста.

Ответить

Илья Богиня

Д
7

Курьер в условном штате нью-Йорк. 200 баксов каждый день 8 часов работы.

Ответить

Д Хб

Илья
3

Не, я же не против потратить эти деньги на обувь. Просто конкретно эти мне кажутся внешне скучными. При всей нежности к лего. Про технологии вроде тоже ничего.
Вкусовщина.

Ответить

Указанный шар

Д
0

На вкус и цвет )

Ответить

Вася Пражкин

Илья
1

Курьер в Нью-Йорке сколько за съемную квартиру или ипотеку отдаст, напомните? Или он живет в коробке под мостом и в новых кроссах?

Ответить

Артем Свяжин

Вася
1

и айфоном

Ответить

Роман Канделаки

Д
1

2.5-3к долларов.

Ответить

Д Хб

Роман
1

Блин, к доктору обратиться что ли.
Зарабатываю больше, а даже кроссы дешевле (saucony Azura цветные за 12.5т) не сразу купил.
Не могу выйти из состояния, когда в общаге 20 лет назад на 6т рублей выживал.

Ответить

Алексей Ткачук

Д
0

Средние кроссовки сейчас стоят 10-12к вроде, не? 

Ответить

Д Хб

Алексей
0

Да я не слежу, поэтому и спрашиваю. За 12 купил, но жаба душила)

Ответить

Юрий Белоножкин

Роман
2

 Европейский

Ага, средний немец прям бегом побежал покупать одноразовые кроссовочки за 160 Евро. Да я сам ору.

Ответить

Мурад Муртазалиев

Роман
1

Но ведь в Омерике платная медицина, налоги больше 90 процентов, и все умирают с голоду 😆

Ответить

Вася Пражкин

Роман
1

Не знаю, как в Америке, но в Европе 150 евро за кроссы новой коллекции - это топ. Средний чек сильно ниже, много распродаж, скидок на старые коллекции.

Ответить

Dimich Str482

Роман
0

Так мы не Европа и не Америка чел))

Ответить

Алиса Селиверстова

3

внутри на стельках тоже детальки лего наклеены для особо приятных ощущений?))

Ответить

Artemy

Алиса
0

Коврик ляпка 

Ответить

Алиса Селиверстова

Artemy
0

😂 

Ответить

Д Хб

0

За такой ценник могли бы и набор элементов на 1000 положить)

С лего у них еще одна модель за 80
https://www.adidas.com/us/adidas-x-lego-sport-shoes/FX2867.html?pr=product_rr&slot=1&rec=ctn

Ответить

Иван Иванов

Д
5

Хочу напомнить, что $200 когда-то долгое время (больше 5 лет) были 7000₽. 

Ответить

Артем Свяжин

Д
1

это детские

Ответить

Д Хб

Артем
0

Блииин)

Ответить

Дмитрий Крестов

1

Лучше бы разработали носки, в которых можно наступить на детали и не умереть)))

Ответить

Кобзон Хиггса

Дмитрий
2

как бы давно уже: 
https://www.cnet.com/news/legos-anti-lego-slippers-have-extra-foot-padding-for-protection/?from=article_link

Ответить

Дмитрий Крестов

Кобзон
0

Спасибо, добрый человек) у меня кстати похожий ник в твиттере)))

Ответить

Мусiй Гнидка

1

Особенно актуальна эта новость у нас, где люди в месяц меньше зарабатывают

Ответить

Данила PRM

0

Дайте два

Ответить

Д Хб

Данила
0

Да ладно, вы считаете, что "кастомизация" того стоит? Или там кроссы какие-то технологичные?

Ответить

LARS PUBGM

Д
2

Линейка Ultraboost никогда не была дешевой, амортизация супер

Ответить

Д Хб

LARS
0

Для дилетанта - как повседневная обувь норм? Или амортизация будет мешать?

Ответить

LARS PUBGM

Д
0

Наоборот, для повседнева самое то, а вот в беговых линейках пенка ultraboost по мне лишок

Ответить

LARS PUBGM

Д
0

Хотя, если имеется достаточно лишнего веса, то и беговые можно на ультре

Ответить

Данила PRM

Д
1

Что такое сейчас 15000р? Почти ничего...

Ответить

KINCH

Д
0

Это продукт для пиара и фанатов. Каким вы боком соотносите себя с этими кроссовками? Сходите в дисконт-центр адидаса и купите до 5 тыс. норм кроссовки. 

Ответить

Д Хб

KINCH
0

Чуть меньше агро, плиз.
"Или там кроссы какие-то технологичные?" - это искренний вопрос.

Ответить

David Over

0

А почему без предзаказа и простолюдинам доступно?

Ответить

Сергей Милосердов

David
0

Не совсем, 200$ же.

Ответить

Алексей Дымов

0

Классно

Ответить

Artemy

0

Леготип покрупнее

Ответить

m1nuv8

0

Кубики при беге сразу отвалятся  :-\

Ответить

Данила Чака

0

Трындец че пу ха

Ответить

Дмитрий Трифонов

0

когда дома из лего строить начнут?

Ответить

Типичный ящик

Дмитрий
0

Есть уже

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Ivan Bindus

0

Через месяц они же будут на eBay в 5 раз дороже, но нашим главное побухтеть. Норм ценник, ценителям должно зайти

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