Прислать наушники клиентам конкурента и выставить его в негативном свете в роликах оказалось недостаточно — под удар попала сама Wix. Пользователи не поняли смысл кампании, а глава WordPress призвал отказаться от Wix.

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6 апреля платформа-конструктор сайтов Wix запустила новую рекламную кампанию — You Deserve Better («Вы заслуживаете большего»), с помощью которой хотела привлечь к себе веб-разработчиков и клиентов WordPress.

Для этого Wix сняла несколько роликов, суть которых в том, что WordPress настолько плох, что веб-разработчикам нужна психологическая помощь.

Wix изобразила WordPress бесчувственным человеком, причиняющим страдания, а также разослала разработчикам и клиентам от лица WordPress наушники и видео, где «представитель» конкурента якобы признается, что рекламная кампания Wix уничтожила их.

Но на деле своей кампанией Wix высмеяла лишь себя — вызвав недоумение и раздражение у тех, кого она хотела переманить к себе.

Wix разослала пользователям наушники и ролик про «разгромленный WordPress», но они не поняли замысел

В конце декабря 2020 года Wix через личные сообщения в Twitter запросила домашний адрес у тех, кого посчитала «влиятельными лицами ИТ-индустрии», чтобы разослать «бесплатные коробки».

В начале апреля 2021 года инфлюенсеры получили неподписанные посылки — внутри лежали наушники Bose Noise Cancelling 700, набор стикеров и бумажка с QR-кодом, подписанная WP (WordPress). Однако в качестве адреса отправителя был указан Wix.

Набор от Wix Разработчик Шон Янг, один из получателей

При переходе по QR-ссылке с записки открывался сайт с видео. На нём мужчина представляется WordPress и рассказывает о рекламной кампании Wix, которая «полностью его разгромила».

Похоже, Wix проводит кампанию, которая меня разгромила. Я хочу, чтобы вы знали — это целиком и полностью ложные новости, они фальшивы. Они просто распространяют ложь, потому что завидуют нашим (WordPress с клиентом) отношениям. «Представитель WordPress»

Видео заканчивается упоминанием рыночной доли WordPress и шутками про «исчерпанную память» (отсылка на утечки памяти в WordPress).

Самой частой реакцией на посылку с видео стало замешательство, так как получатели не поняли, что хотела Wix рассказать своим подарком, пишет WordPress Tavern.

Michael Torbert @michaeltorbert @carlhancock @chrislema @Wix I don't understand their goal. Am I supposed to start using their service because they sent me some headphones I don't want? Я не понимаю, чего они добиваются. Я должен начать пользоваться Wix, потому что они прислали мне ненужные наушники?

Shelly Fagin @shellyfagin @henshaw @jonoalderson @WordPress @Wix As a headphone receiver, I was totally confused by it all. I expected to be provided info about new features and/or fixes that would make it more appealing to me. I’m not a fan of bashing others to promote myself so it felt very distasteful to me. Меня как получателя наушников всё это сбило с толку. Я ожидала, что мне расскажут о новых функциях или улучшениях, которые сделают продукт привлекательнее для меня. Я не люблю издеваться над другими ради самоутверждения, поэтому эта выходка была очень неприятна.

Michelle Lowery @MichelleDLowery @henshaw @WordPress @Wix Wow. I hadn't seen any of those videos yet. This reminds me of politicians going the negative campaign route. Don't tell me how awful the other candidate is. That means nothing. Tell me what *you're* going to do for me. I can decide for myself without the mud slinging. Ух ты, не видела ни одного из этих видео. Это напомнило мне политиков, которые поливают грязью конкурентов во время предвыборной кампании. Не надо говорить, как плох другой кандидат. Это ничего не значит. Лучше скажи, что ты сделаешь полезного для меня. А я сделаю для себя выводы и без обливания грязью.

Один из разработчиков WordPress Аарон Кэмпбел посчитал видео отталкивающим. По его мнению, видео «грязное», и он бы отнёсся к нему куда лучше, если бы оно не было подписано «Ваш WP» или «От WP».

Так как в рекламе использовался товарный знак WordPress, это может быть нарушением политики WordPress Foundation, но пока компания не подтверждала нарушение.

Некоторые получатели высказали поддержку WordPress, даже если не пользовались им — и «похвалили» компанию за отличную рекламу против Wix.

swyx @swyx



(i also have not used WP in like 10 years but now it will be in/around my head, dammit) Ok thank you to whoever at @WordPress sent me this, I don’t remember giving you my address but these are cool headphones and you definitely got me not-using-Wix if that was your goal ♥(i also have not used WP in like 10 years but now it will be in/around my head, dammit) https://t.co/l1xA7FvAiw [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e60c890e-213f-598d-8901-436e5a3ba4e4\/","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c0e8dddd-f13a-5e5d-82db-efafdc5ac5db\/","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/175245e2-5f45-50eb-bc23-35f3fe79039b\/","width":2048,"height":1536}}}] Окей, спасибо кому-то из Wordpress, кто прислал мне это. Я не помню, чтобы давал вам свой адрес, но это классные наушники. И вы определенно заставили меня не использовать Wix, если вы этого добивались. Я не пользуюсь Wordpress уже около 10 лет, но теперь он явно засядет у меня в голове, черт подери.

Рассылка Wix оказалась частью полноценной рекламной кампании против WordPress. Компания сняла шесть тематических видеороликов в стиле «Mac против PC» — в них пользователь WordPress обращается за помощью психотерапевта.

В видео «WordPress» представлен «угнетателем» своих пользователей, который доводит их до утомления и невроза из-за проблем с сервисом.

Например, в одном из роликов хакеры обыскивают кабинет психотерапевта, пока персонаж-«плагин перевода» переводит речь пользователя на испанский. «Кто-то просто забыл обновиться, а это не хакеры, а cookies», — насмешливо говорит «WordPress» в ролике.

Несмотря на то, что кампания явно направлена против WordPress, директор по маркетингу Wix Омер Шай заявил Adweek, что реклама ориентирована на «пользовательский опыт», а не конкретного конкурента.

«Вы заслуживаете лучшего» — о пользователях. Мы хотим в шутливой форме показать профессионалам и агентствам, что им не нужно иметь дела с проблемами безопасности, конфликтами плагинов, плохим обслуживанием, ошибками и сбоями сайта. Мы приглашаем их присоединиться к нам — здесь они могут сосредоточиться на работе. Омер Шай директор по маркетингу Wix

Пользователям реклама не понравилась — все ролики заминусованы на YouTube, а большинство оставленных комментариев выражают недоумение действиями Wix. В других соцсетях отношение к Wix тоже ухудшилось.

Например, SEO-менеджер Paramount и владелец медиакомпании Cyowolf Джон Хеншоу заявил, что таким образом продаются только некачественные продукты, а реклама Wix могла лишь испортить отношения с SEO-сообществом.

Jon Henshaw @henshaw What's interesting to me is that for the past year or so there was a sentiment that Wix was courting SEOs and improving itself.



By shitting on WP, a beloved and oft-used CMS by many SEOs, it erases any goodwill created. And many of us SEOs influence which CMS a business chooses. Что интересно для меня — в прошлом году или когда-то тогда считалось, что Wix «ухаживает» за SEO-оптимизаторами и улучшает сервис. Но нагадив WordPress, столь любимой и популярной CMS у многих SEO-шников, Wix уничтожает созданную репутацию. А множество SEO-оптимизаторов влияют на то, какую CMS выберет бизнеc.

«Wix и её грязные уловки»: создатель Wordpress ответил на рекламу и посочувствовал её создателям

7 апреля основатель и основной разработчик WordPress Мэтт Мулленвег публично ответил в своём блоге на рекламу Wix и указал на недостатки конкурента. Например, на закрытость платформы и замыкание пользователя на своих услугах, сравнив сервис с «гостиницей, откуда нельзя выписаться»

Мулленвег отметил, что на рынке есть множество компаний, которые «играют честно» — и перечислил конкурентов, на которых советует обратить внимание.

Wix, которую вы можете помнить по краже кода WordPress, теперь решила, что лучший способ стать актуальной — атаковать причудливой рекламой сообщество WordPress. Они даже не смогли придумать оригинальную концепцию. Попытались скопировать рекламу Apple «Mac против PC», но безвкусно показали сообщество WordPress безразличным пьяным отцом на сеансе психотерапии. Я очень сочувствую тем, кто был вынужден работать над рекламой, в том числе актёрам. Wordpress — глобальное движение сотен тысяч добровольцев и членов сообщества, которые объединились, чтобы сделать интернет лучше. Код и всё, что вы вкладываете в проект, принадлежит вам, а открытая лицензия гарантирует, что вы контролируете проект. WordPress бесплатен и даёт вам свободу. Wix — коммерческая компания, оценка которой достигла пика в $20 млрд, а её бизнес-модель заставляет клиентов платить всё больше с каждым годом, затрудняя уход или получение компенсации. Они небезопасны настолько, что это единственный конструктор сайтов, о котором я знаю, который не позволяет экспортировать ваш контент — поэтому они похожи на гостиницу с тараканами, где вы можете зарегистрироваться, но не выписаться. Даже их документация поддержки признаёт, что вы заперты на серверах Wix.

Если уж мы и сравниваем конструкторы сайтов с токсичными отношениями, то Wix — тот, кто запирает вас в подвале и не даёт выйти. Я удивлён, что агентства по защите прав потребителей до сих пор не выехали за ними. С философской точки зрения я верю в открытый исходный код, и если WP вам не подходит — есть замечательные сообщества Drupal, Joomla, Jekyll и Typo3. У нас также прекрасные отношения с проприетарными конкурентами — я очень уважаю Shopify и Squarespace. Несмотря на то, что мы конкурируем, я вижу, что они это делают честно, и я могу без колебаний посоветовать их. И я верю, что пользователи в долгосрочной перспективе заботятся о честности — поэтому Squarespace и обогнала Wix по доле рынка. Они поддерживают экспорт в WordPress, и им не нужны грязные уловки, чтобы добиться успеха. Я жду, что IPO Squarespace будет успешным. А Wix продолжает показывать своё настоящее лицо. Я надеюсь, что независимо от продукта пользователи учитывают поведение компаний, которым они платят. Wix так сильно хочет, чтобы вы увидели их рекламную кампанию — так что давайте проглотим наживку и посмотрим, как они пытаются показать себя. Жутко и обманчиво.

Мэтт Мулленвег основатель и основной разработчик Wordpress