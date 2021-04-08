Wix снял рекламу против WordPress, чтобы переманить клиентов, но получил недоумение и критику пользователей и главы WP Статьи редакции
Прислать наушники клиентам конкурента и выставить его в негативном свете в роликах оказалось недостаточно — под удар попала сама Wix. Пользователи не поняли смысл кампании, а глава WordPress призвал отказаться от Wix.
6 апреля платформа-конструктор сайтов Wix запустила новую рекламную кампанию — You Deserve Better («Вы заслуживаете большего»), с помощью которой хотела привлечь к себе веб-разработчиков и клиентов WordPress.
Для этого Wix сняла несколько роликов, суть которых в том, что WordPress настолько плох, что веб-разработчикам нужна психологическая помощь.
Wix изобразила WordPress бесчувственным человеком, причиняющим страдания, а также разослала разработчикам и клиентам от лица WordPress наушники и видео, где «представитель» конкурента якобы признается, что рекламная кампания Wix уничтожила их.
Но на деле своей кампанией Wix высмеяла лишь себя — вызвав недоумение и раздражение у тех, кого она хотела переманить к себе.
Wix разослала пользователям наушники и и ролик про «разгромленный WordPress», но они не поняли замысел
В конце декабря 2020 года Wix через личные сообщения в Twitter запросила домашний адрес у тех, кого посчитала «влиятельными лицами ИТ-индустрии», чтобы разослать «бесплатные коробки».
В начале апреля 2021 года инфлюенсеры получили неподписанные посылки — внутри лежали наушники Bose Noise Cancelling 700, набор стикеров и бумажка с QR-кодом, подписанная WP (WordPress). Однако в качестве адреса отправителя был указан Wix.
При переходе по QR-ссылке с записки открывался сайт с видео. На нём мужчина представляется WordPress и рассказывает о рекламной кампании Wix, которая «полностью его разгромила».
Видео заканчивается упоминанием рыночной доли WordPress и шутками про «исчерпанную память» (отсылка на утечки памяти в WordPress).
Самой частой реакцией на посылку с видео стало замешательство, так как получатели не поняли, что хотела Wix рассказать своим подарком, пишет WordPress Tavern.
Один из разработчиков WordPress Аарон Кэмпбел посчитал видео отталкивающим. По его мнению, видео «грязное», и он бы отнёсся к нему куда лучше, если бы оно не было подписано «Ваш WP» или «От WP».
Так как в рекламе использовался товарный знак WordPress, это может быть нарушением политики WordPress Foundation, но пока компания не подтверждала нарушение.
Некоторые получатели высказали поддержку WordPress, даже если не пользовались им — и «похвалили» компанию за отличную рекламу против Wix.
Рассылка Wix оказалась частью полноценной рекламной кампании против WordPress. Компания сняла шесть тематических видеороликов в стиле «Mac против PC» — в них пользователь WordPress обращается за помощью психотерапевта.
В видео «WordPress» представлен «угнетателем» своих пользователей, который доводит их до утомления и невроза из-за проблем с сервисом.
Например, в одном из роликов хакеры обыскивают кабинет психотерапевта, пока персонаж-«плагин перевода» переводит речь пользователя на испанский. «Кто-то просто забыл обновиться, а это не хакеры, а cookies», — насмешливо говорит «WordPress» в ролике.
Несмотря на то, что кампания явно направлена против WordPress, директор по маркетингу Wix Омер Шай заявил Adweek, что реклама ориентирована на «пользовательский опыт», а не конкретного конкурента.
Пользователям реклама не понравилась — все ролики заминусованы на YouTube, а большинство оставленных комментариев выражают недоумение действиями Wix. В других соцсетях отношение к Wix тоже ухудшилось.
Например, SEO-менеджер Paramount и владелец медиакомпании Cyowolf Джон Хеншоу заявил, что таким образом продаются только некачественные продукты, а реклама Wix могла лишь испортить отношения с SEO-сообществом.
«Wix и её грязные уловки»: создатель Wordpress ответил на рекламу и посочувствовал её создателям
7 апреля основатель и основной разработчик WordPress Мэтт Мулленвег публично ответил в своём блоге на рекламу Wix и указал на недостатки конкурента. Например, на закрытость платформы и замыкание пользователя на своих услугах, сравнив сервис с «гостиницей, откуда нельзя выписаться»
Мулленвег отметил, что на рынке есть множество компаний, которые «играют честно» — и перечислил конкурентов, на которых советует обратить внимание.
В октябре 2020 года Wix обогнала Drupal и стала четвертой по популярности CMS, но к февралю 2021 года она вновь упала на пятое место с 2,4% рынка. Её место занял Sqarespace. Лидер рынка — WordPress, он занимает долю в 64,7% по данным W3Techs.
Был опыт с wix.com, закрытый код, никаких нормальных сервисов не подключить, бекапов нет да и дизайн шаблонов на такой уж прямо и хороший, да много, но это все нужно переделывать. Мы остановились на WordPress для внешнего мира и на служебных сайтах на Nethouse. В первом все очень масштабируемом и красиво, второй простой и с адекватной ЦРМ.
Если Wix украла код у WordPress, то все это говно, и наплевать, что там с ними происходит
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