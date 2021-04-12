{"id":2972,"title":"\u0412\u0435\u0431\u0438\u043d\u0430\u0440 \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u043e\u0442 Microsoft","url":"\/redirect?component=advertising&id=2972&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/231217&hash=2af4649e2f1fb9d084608dab3d710d3891bb2460260cc7224d84dec68fae15c3"}
Маркетинг
Полина Лааксо

Red Bull ничего не производит сама, даже энергетики — но захватывает рынки благодаря маркетингу Статьи редакции

В 80-х компания без собственного производства вывела в Европу конкурента Coca-Cola, над которым смеялись из-за странной упаковки и высокой цены. В 2020 году Red Bull занимает 43% рынка энергетиков, владеет спортивными командами, турагентством, брендом одежды и медиакомпанией — и все это без собственного производства.

22 22 комментария
1789 просмотров

Пересказ материала The Generalist.

История австрийского Red Bull началась с Бангкока и напитка Krating Daeng. В 1960-х энергетиков на Западе не было. В Азии же рынок полнился японскими и южнокорейскими брендами. Они позиционировались как лекарственные и ориентировались на обеспеченную часть населения Таиланда.

Выросший в бедной семье фермеров Чалео Йювидья не понимал, зачем энергетики богачам, ведь в силах нуждается рабочий класс. Тогда, сперва продавец антибиотиков, а позже владелец фармацевтической компании, Йювидья решил создать свой бренд.

Состав напитка, куда входили таурин, кофеин, глюкоза и сахароза, он позаимствовал у конкурентов. Символом бренда стал красный гаур: бык отражал дух народа. Отсюда и название — Krating Daeng, от тайского «красный бык».

Создание Krating Daeng: от идеи Йювидья до негазированного энергетического напитка с эмблемой красного быка The Generalist

За два года энергетик вытеснил зарубежных конкурентов, став самым популярным в стране. Krating Daeng стоил меньше и отсылал к тайской культуре, чем и полюбился местным фермерам, рабочим и дальнобойщикам. Чтобы укрепить позиции на родном рынке, предприниматель стал также спонсировать турниры по муай-тай.

В 1982 году Йювидья познакомился с австрийцем Дитрихом Матешицем, будущим владельцем Red Bull. Тот тогда руководил маркетингом в компании по производству зубной пасты Blendax, местным лицензиатом которого и был Йювидья. Он угостил уставшего с дороги Матешица своим бодрящим напитком.

Дитрих Матешиц

Австриец остался в восторге и задумался, как превратить производство напитка в международный бизнес. Узнав, что поставщик энергетиков — крупнейший налогоплательщик Японии, Матешиц предложил Йьювидье создать западную версию Krating Daeng. Йювидья бы его производил, а австриец продвигал.

Не рассчитывая привлечь инвестиции, партнёры вложили по $500 тысяч и получили по 49% компании. Оставшиеся 2% передали сыну Йьювидьи. Технически, больше власти было у Йювидья, однако оба решили, что управлять брендом станет Матешиц.

Как не анализировать рынок, но уметь продвигать

Австрийский напиток получил название Red Bull и стал газированным. Его официальный выпуск состоялся 1 апреля 1987 года. Однако Матешиц забыл учесть особенности европейского рынка: популярностью тогда пользовались содовые, а не энергетики.

«Не было повода считать, что людям нужен напиток, который на вкус хуже, чем Coca-Cola, поставляется в меньшей по объёму банке, а стоит дороже», — сказал спустя много лет вице-президент рекламного агентства Ogilvy Рори Сазерленд.

Общественность восприняла продукт с насмешкой: энергетик не только стоил дороже, но и продавался в странной вытянутой банке. Однако такой была стратегия Матешица. Он видел Red Bull элитным напитком для модных и предприимчивых и хотел развить идею «мятежного духа», поэтому продвигал его на горнолыжных курортах, а также в барах и клубах.

По этой же причине он привлёк студентов престижных университетов: те за деньги рекламировали напиток на вечеринках и клеили логотип Red Bull на свои автомобили. Всё это дало начало студенческим амбассадорским программам и помогло компании стать ближе к народу. В дополнение идеи Матешиц стал раскручивать продукт на турнирах по экстремальным видам спорта.

Red Bull

Стратегия сработала: в первый же год Red Bull продала 1 млн напитков и заложила почву для целого рынка энергетиков, общий объём продаж которого достиг $53 млрд в 2018 году. Если ожидания аналитиков оправдаются и рынок будет ежегодно расти на 7,2%, то к 2026 году объёмы продаж могут дойти до $86 млрд.

Как ничего не производить, но везде успевать

«Red Bull интересна тем, что ничего не производит и по сути является сугубо маркетинговой компанией. Брендом без заводов-изготовителей», — резюмирует Джеф Рэйнер, профессор Университета Брунеля. Однако при этом Red Bull занимает лидирующую позицию с долей рынка в 43%. Её конкуренты Monster и Rockstar, для сравнения, владеют 39% и 10% соответственно.

Компания отдаёт производство на аутсорс и фокусируется на том, что делает лучше всего, — маркетинге. Именно благодаря этому за последние 34 года у неё получилось построить целую империю:

  • Шесть футбольных и одна хоккейная команды.
  • Две команды «Формулы-1» и одна — гонок NASCAR.
  • Две киберспортивные команды.
  • Бренд одежды и турагентство.
  • Музыкальная онлайн-библиотека и карьерная платформа.
  • Медиаконгломерат — телеканал с ежемесячной аудиторией в 5,7 млн, звукозаписывающий лейбл, журналы и онлайн-ресурсы.
Компания Rauch производит для Red Bull сам энергетик, компания Schoeller — одежду, The Travel Birds отвечают за турагентсво, а Rebeat — за медиаконтент The Generalist

Кроме того, компания проводит сотни спортивных мероприятий: молодёжные соревнования, профессиональные турниры и фирменные чемпионаты, например, по полёту на самодельных летательных аппаратах. Она также спонсирует более 800 представителей 90 видов спорта, включая нишевые: санный спорт, вейкскейтинг, гонки на снегоходах, интеллектуальные игры.

Империя Red Bull — это спортивные команды и атлеты, мероприятия, медиа и фирменная одежда The Generalist

Может показаться, что в компании бардак: она не контролирует цепочку поставок, ничего не производит и слишком много тратит на маркетинг. Однако Red Bull — это уже давно не просто напиток.

Как выручать меньше, но войти в историю

На маркетинг компания тратит больше других брендов: по приблизительным данным, 30–35% выручки. Если в 2020 году её выручка составила $7,42 млрд, то на продвижение ушло примерно $2,5 млрд.

Для сравнения, Coca-Cola в 2020 году расходовала почти столько же — $2,77 млрд (8,4% от выручки), хотя выручила в 4,5 раза больше. Nestle в последние годы тратила 7,8%, а Pepsico — 4,4%.

Со стороны такой подход выглядит как попытка поддержать актуальность ничем не примечательного напитка. Ведь, в отличие от Coca-Cola, у Red Bull нет секретного рецепта — это лишь микс из таурина, кофеина и сахара.

Однако компания играет в долгую. В то время как Coca-Cola спонсирует события, Red Bull их проводит и даже создаёт. Да, компания тратится на выпуск нового журнала, телешоу или проведение турнира по мотокроссу. Но благодаря этому может продавать спонсорские слоты — на печатных страницах, автомобилях, телевизорах.

Инвестиции в каналы продвижения — не единственный приоритет компании. Она также создаёт ценные активы. Первую команду «Формулы-1» Red Bull купила за символический доллар, пообещав вложить в неё $400 млн в последующие три года. На 2018 год она стоила уже $640 млн, уступая только Ferrari и Mercedes. Успех ждал и футбольный клуб «Нью-Йорк Ред Буллз»: купленный за $25 млн клуб теперь стоит $290 млн.

«Нью-Йорк Ред Буллз» Steve Luciano для Associated Press

«РБ Лейпциг» — самый известный футбольный клуб компании. В 2009 году Red Bull купила лицензию, чтобы играть в Оберлиге, низшем дивизионе Германии, за €350 тысяч. К 2016 году клубу удалось выйти в Бундеслигу — высший дивизион, а в 2017 году и вовсе добиться участия в Лиге Чемпионов.

Результаты, которых компания достигла, раскрывают суть её маркетинга:

  • О бренде узнали сотни миллионов телезрителей.
  • О нём неделями говорили СМИ и болельщики.
  • Ему, скорее всего, будут преданы и благодарны последующие поколения.
  • Он уже стал частью спортивной истории.
Как Red Bull снижает стоимость привлечения клиента на примере покупки клуба «РБ Лейпциг». За счет успехов клуба, в эмблеме которого изображен логотип компании, Red Bull становится ещё более узнаваемой The Generalist

Стать частью истории и есть вторая цель компании. Наглядный тому пример — проект Stratos. 14 октября 2012 года скайдайвер Феликс Баумгартнер поднялся на воздушном шаре на высоту 39 км и совершил прыжок из стратосферы, проведя в свободном падении 4 минуты 19 секунд. Он преодолел звуковой барьер, став первым человеком, который сделал это без использования технических средств. На такую рекламную кампанию Red Bull потратила семь лет и $50 млн.

Прыжок Феликса Баумгартнера

Шаг за шагом Red Bull становится элементом культурного кода. Если цель её маркетинга — развить сознательную и бессознательную узнаваемость и привязанность к бренду, то компании это удалось, считает автор The Generalist.

Миллионы людей по всему миру еженедельно обсуждают успехи команды-конструктора «Формулы-1» «Альфа Таури» и ганского футбольного клуба «Ред Булл Гана», не упоминая при этом напиток. Вкладываясь в проекты с долгой историей, Red Bull создала собственную индивидуальность, став не только брендом напитков, но и культурным явлением.

#redbull #кампании

22 22 комментария
37
{ "author_name": "Полина Лааксо", "author_type": "self", "tags": ["redbull","\u043a\u0430\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"], "comments": 22, "likes": 37, "favorites": 34, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 231704, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 12 Apr 2021 11:43:15 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Всеволод Волчанский

3

Пил, пью и буду пить

Ответить

Зенитный кофе

2

РедБулл поднимает автомобильный спорт в России. Если бы не этот дарующий крылья напиток, который продаётся втридорога, то наш Максим Йосипович никогда бы не сидел в столь быстрой машине.

Ответить

Канищев Максим

2

Red bull не пью, но уважаю что они делают для спорта.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Юрий Волков

1

Вообще не фанат энергетиков, но одно время употреблял изредка их, по вкусу Ред Булл отличается от других. А в плане спорта у них очень интересные мероприятия

Ответить

Активный кубок

1

Шикарная история применения маркетинга, особенно на фоне событий последних лет, когда маркетолог чуть освоивший личный кабинет FB, Google Ads и узнавший про воронку продаж, немедленно идет впаривать свое знание за деньги другим ослам. Вместо того, что-бы снимать с рынка деньги используя свои маркет умения по прямому назначению.

Ответить

Артём Лисин

Активный
0

Впаривать свое знание, в смысле обучать других? Или в плане оказывать услуги лидогенерации?

Ответить

Активный кубок

Артём
0

Я имел ввиду конечно обучать других не имея достаточных компетенций.
Но по услугам лидогенерации тоже есть вопросы :)

Ответить

Артём Лисин

Активный
0

Ммм, ясно. 

Ответить

Ревизор

0

Водичка с лошадиной дозой сахара по оверпрайсу, своими заявленными "энергостимулирующими" свойствами разумеется не обладает. Думаю аудитория этого напитка пересекается с любителями какого нибудь блейзера, то есть как минимум ментально это ветреный, немытый школьник, с интересами школьника и в общем то с одной извилиной, который либо так и выглядит, либо маскируется под взрослого человека.

Ответить

KINCH

Ревизор
1

Вы ничего не понимаете. Red Bull не надо пить, как газировку, он нужен тогда, когда вам нужно быть в кондиции ближайшие 2-3 часа, такое у нормальных людей бывает раз в пол года. Выпил и знаешь, что не раскиснешь ближайшее время. 

Ответить

Ревизор

KINCH
0

Лошадиная доза сахара даст энергию на 15 минут, а далее начнётся активное усвоение этого буллщета и на такое кол-во углеводов организм отреагирует сонливостью, как при переедании, то есть получаем ровно противоположный эффект. Для стимуляции нервной системы есть спец средства, в том числе спорт пит, а сахар с водой ничего не стимулирует.

Ответить

Андрей Солозобов

KINCH
0

Боюсь, что мало кто так осознанно потребляет энергетики по необходимости. У фанатов редбула и прочих стимуляторов необходимость "не раскисать" возникает еженедельно, а то и ежедневно.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Данила PRM

0

Справедливости ради у Redbull оригинального отличный вкус.

Ответить

Юрий Белоножкин

Данила
0

Да что уж там отличного... Тауриновая отрыжка и конские количества сахара. Пьют его не из-за вкуса, а из-за прихода.

Ответить

Данила PRM

Юрий
0

Я его беру из за вкуса)) если нужен приход есть куча других энергетиков.

Ответить

Дмитрий Фомин

Юрий
0

И мне нравиться вкус, я правда не пью

Ответить

Павел Воронов

Дмитрий
0

Я сегодня не проснулся, я правда и не ложился вчера

Ответить

KINCH

0

Для экстремального спорта эти ребята сделали столько, что уважуха.

Ответить

Бабур Хаса

0

Дерьмо с сахаром)))))) Мой друг его использкет для запивки водки, говорит, что кайф быстрее в мозг добираеться)) Как энерджайзер О, за 50 лет организм человека уже привык ее начальным качествам!

Ответить

Руслан Литвинов

0

а без сахара есть энергетики?

Ответить

Ольга Бес

Руслан
0

есть на сахзамах энергетики

Ответить

Денис Колокольцев

Руслан
0

да, у адреналин раш целая линейка. я один вкус пробовал, мразотно.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

DigitalHR
Подписан
Отписаться
«Не меняем образ жизни человека, а грамотно встраиваемся в его ритм»
Интервью с Фаридой Ахундовой, CEO компании здорового и полезного питания Ucandy: о переходе из ИТ в ритейл, конкуренции…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
7 простых способов ранжироваться в сторе выше
В 2020 году 70% юзеров находили и скачивали приложения через поиск стора. Поиск – первый этап воронки привлечения польз…
0
Ростелеком
Подписан
Отписаться
Единая биометрическая система: мифы и реальность
Как и любая новая технология, идентификация по биометрии вызывает ряд опасений. После выхода закона №479-ФЗ от 29.12.20…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Damir Shakirov
за день
Правда интересно пишешь. На одном дыхании прочёл твою эту статью и только в конце понял, что смысла в ней для меня 0,а читать было интересно :))
Как я работал, пока служил в армии, и заработал 95 тысяч рублей
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

Юрий Волков

Правительство запустит шесть…

Nikolay Ganin

«Яндекс» разработал…

Константин Рогов

Разработчик в Сингапуре: почему…

Гордон Фримэн

Кто выиграл от скандала с…

Алексей Волосач

«Ъ»: Netflix впервые заказал…

Гордон Фримэн

Кто выиграл от скандала с…

Павел Воронов

Red Bull ничего не производит…

роман долгополов

«Яндекс» разработал…

Денис Колокольцев

Red Bull ничего не производит…

Гордон Фримэн

Кто выиграл от скандала с…

Лев Щенин

Price.ru: 2021 год – худший для…

Андрей Николаев

«Ну воняет, да, но что…

Юрий Волков

Ozon запланировал получить…

бонч

Telegram запланировал провести…

Я не скажу свое…

Правительство запустит шесть…

Nikolai O

Как я работал, пока служил в…

useless uS

Отзыв о GeekBrains: не…

Аполлон Степанов

Финансист в Китае. Про Dodo…

Kat

Кто выиграл от скандала с…

Alexey Betev

Что делать если налоговая не…
null