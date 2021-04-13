Платформа для маркетинговой аналитики SegmentStream с основателями из Минска и Москвы привлекла $1 млн Статьи редакции
Компания помогает бизнесу анализировать и оптимизировать маркетинговые кампании с помощью машинного обучения.
- Среди инвесторов посевного раунда — венчурный фонд OKS Group, фонд Tiny VC, гендиректор Dynamic Yield Лиад Эгмон и другие предприниматели и бизнес-ангелы, рассказали vc.ru в SegmentStream. Условия сделки и свою оценку стартап не раскрывает.
- Компания планирует направить средства на дальнейшее развитие технической и продуктовой команды в СНГ, а также масштабирование маркетинга и продаж на основных зарубежных рынках — в Великобритании, США и Западной Европе.
- SegmentStream — разработчик SaaS-платформы для анализа и повышения эффективности digital-маркетинга с технологиями машинного обучения. Решения стартапа помогают маркетологам анализировать кампании и автоматически перераспределять бюджет между каналами для достижения наилучшего результата.
- Компанию в 2018 году создали Константин Юревич и Павел Петринич из Минска и Олег Катрышев из Москвы. Сейчас в стартапе работает около 20 человек, штаб-квартира находится в Лондоне. В предпосевном раунде в компанию инвестировали фонд theUntitled.VC и акселератор TechStars — $120 тысяч.
- По собственным данным, сервисом SegmentStream пользуются более 100 компаний, в основном крупный бизнес, среди которого Kaspi.kz, «Лента», «СберЗдоровье», «Петрович» и другие. Финансовые показатели компания не раскрывает, но отмечает, что с начала 2021 года ежемесячная выручка в долларах выросла более чем на 38%.
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