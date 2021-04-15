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Евгения Евсеева

«Такой вот коленкор»: Рената Литвинова стала первым диктором в «Яндекс.Картах» Статьи редакции

Сервис планирует добавлять голоса и других знаменитостей.

23 23 комментария
1802 просмотров

«Яндекс.Карты» запустили проект «Свои в городе», в котором известные люди озвучивают автомобильное ведение по маршруту в «Яндекс.Картах», рассказали vc.ru в компании. Первым диктором стала актриса Рената Литвинова.

Например, перед началом пути Литвинова скажет: «Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова». А если водитель уйдёт с маршрута, Рената отметит: «Знаете, а вы куда-то не туда».

Включить голос Литвиновой можно в настройках личного профиля — открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос». В приложении также появятся голоса других героев, в «Навигатор» их добавят позже.

В «Яндекс.Картах» по умолчанию доступны три голосовых помощника: «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий». Помимо Литвиновой, можно загрузить синтезированные голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера.

  • В декабре 2020 года «Яндекс» добавил в приложение «Карты» функции полноценного «Навигатора» — в том числе, голосовые подсказки о камерах, ограничении скорости и другом. Голоса из каталога «Навигатора» в приложение не перенесли.
  • Сейчас в каталоге «Яндекс.Навигатора» свыше 20 вариантов озвучки, в том числе от режиссёра Фёдора Бондарчука, юмориста Гарика «Бульдога» Харламова, рэпера Басты, спортивного комментатора Василия Уткина, героев «Звёздных войн» и других.
  • В феврале 2021 года голоса Николая Дроздова, AcademeG и других добавил «2ГИС».

#новость #яндекс #яндекскарты

23 23 комментария
5
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23 комментария
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BearStrikesBack

9

Мишку Ефремова нужно было брать

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Paavo Ulmanis

5

Все дороги платные,ибо содержатся на наши налоги и акцизы. Некоторые из них вдвойне платные просто.

Ответить

Александр Морозов

5

Все эти фразы дикторов интересно слушать ровно один раз. А потом это уже, как шутка повторенная дважды, трижды, и в сотый раз.

Ответить

Алина Фомина

4

Обожаю ренату во всех её проявлениях 
ну, как минимум за голос 

Ответить

Вачирангкорн

2

Когда Николай Николаевич Дроздов будет уже?🙄

Ответить

Игорь Настругов

Вачирангкорн
5

Он есть в 2 гис!

Ответить

Вачирангкорн

Игорь
0

А в Яндекс нет

Ответить

alex twit

3

Яма впереди вся такая внезапная

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

2

проблема интересная, воплощение хромает

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Матерящегося Шнура надо!

Ответить

Sergei Zotov

Sergei
2

Но только для Питера

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergei
2

А голосом Боярского озвучить момент поиска парковки ))

Ответить

Чит Чат

1

мерзко как-то звучит

Ответить

Юрий Белоножкин

Чит
2

Текстовки какие-то блевотные(

Ответить

Nick

1

Верните голос Дракулы из Монстры на каникулах!!! 😐

Ответить

Gosoo Gosoo

1

В навигаторе одни футболисты в озвучке. А футбол, как известно, лютое говнище, зачем они там нужны, не понятно.
Так что, жду новых голосов в навигаторе, желательно актеров и певцов.

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Дмитрий Сологубов

1

Если ДТП всмятку: "Я летаю, я в раю" 

Ответить

PRANKS NOT DEAD

1

даешь голос Юрия Левитана - говорит Москва!

Ответить

Paavo Ulmanis

0

Waze всё равно лучше

Ответить

Elen D

0

Что-то она без своей обычной манеры зачитает

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Voin Mraka

0

когда сделают умную колонку с голосом Жириновского - куплю в тот же день, даже если металлолом от Сбер-девайсес %)

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Антон

0

Лучше монеточку

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Совместный яд

0

Я понимаю интересно посмотреть фильм или сериал, когда голос актёра ложится на персонажа, на мимику, на характер линии повествования. 
Но каждый день вот это вот томление с работы-на работу?

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