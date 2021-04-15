«Такой вот коленкор»: Рената Литвинова стала первым диктором в «Яндекс.Картах» Статьи редакции
Сервис планирует добавлять голоса и других знаменитостей.
«Яндекс.Карты» запустили проект «Свои в городе», в котором известные люди озвучивают автомобильное ведение по маршруту в «Яндекс.Картах», рассказали vc.ru в компании. Первым диктором стала актриса Рената Литвинова.
Например, перед началом пути Литвинова скажет: «Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова». А если водитель уйдёт с маршрута, Рената отметит: «Знаете, а вы куда-то не туда».
Включить голос Литвиновой можно в настройках личного профиля — открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос». В приложении также появятся голоса других героев, в «Навигатор» их добавят позже.
В «Яндекс.Картах» по умолчанию доступны три голосовых помощника: «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий». Помимо Литвиновой, можно загрузить синтезированные голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера.
- В декабре 2020 года «Яндекс» добавил в приложение «Карты» функции полноценного «Навигатора» — в том числе, голосовые подсказки о камерах, ограничении скорости и другом. Голоса из каталога «Навигатора» в приложение не перенесли.
- Сейчас в каталоге «Яндекс.Навигатора» свыше 20 вариантов озвучки, в том числе от режиссёра Фёдора Бондарчука, юмориста Гарика «Бульдога» Харламова, рэпера Басты, спортивного комментатора Василия Уткина, героев «Звёздных войн» и других.
- В феврале 2021 года голоса Николая Дроздова, AcademeG и других добавил «2ГИС».
Все дороги платные,ибо содержатся на наши налоги и акцизы. Некоторые из них вдвойне платные просто.
Все эти фразы дикторов интересно слушать ровно один раз. А потом это уже, как шутка повторенная дважды, трижды, и в сотый раз.
Когда Николай Николаевич Дроздов будет уже?🙄
Он есть в 2 гис!
Матерящегося Шнура надо!
Но только для Питера
мерзко как-то звучит
В навигаторе одни футболисты в озвучке. А футбол, как известно, лютое говнище, зачем они там нужны, не понятно.
Так что, жду новых голосов в навигаторе, желательно актеров и певцов.
когда сделают умную колонку с голосом Жириновского - куплю в тот же день, даже если металлолом от Сбер-девайсес %)
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