Сервис планирует добавлять голоса и других знаменитостей.

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«Яндекс.Карты» запустили проект «Свои в городе», в котором известные люди озвучивают автомобильное ведение по маршруту в «Яндекс.Картах», рассказали vc.ru в компании. Первым диктором стала актриса Рената Литвинова.

Например, перед началом пути Литвинова скажет: «Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова». А если водитель уйдёт с маршрута, Рената отметит: «Знаете, а вы куда-то не туда».

Включить голос Литвиновой можно в настройках личного профиля — открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос». В приложении также появятся голоса других героев, в «Навигатор» их добавят позже.

В «Яндекс.Картах» по умолчанию доступны три голосовых помощника: «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий». Помимо Литвиновой, можно загрузить синтезированные голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера.