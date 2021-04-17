Маркетинг
Альберт Хабибрахимов

«Альфа-банк» признался, что «назначение» Моргенштерна сотрудником банка — это рекламный ход Статьи редакции

Рэпер «проработал» месяц.

37 37 комментариев
2563 просмотров

«Альфа-банк» не нанимал рэпера Моргенштерна на работу, заявила 17 апреля пресс-служба банка. Её процитировали РБК и Frank Media.

Новость о том, что он наш сотрудник — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником.

пресс-служба «Альфа-банка»

Такое заявление банк сделал на фоне новости о том, что против Моргенштерна возбудили административное дело за пропаганду наркотиков. Об этом 17 апреля сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом стало заявление бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы «Розовое вино-2» и Family. Рэперу может грозить штраф до миллиона рублей. Адвокат артиста Сергей Жорин в разговоре с ТАСС отказался от комментариев.

15 марта 2021 года пресс-служба «Альфа-банка» объявила, что наняла Моргенштерна на работу. «Алишер настроен на серьёзную работу и обещал, что нам не придётся за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты», — говорил тогда директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов.

Добавлено в 14:58. Представитель «Альфа-банка» в разговоре с vc.ru уточнил, что банк не отказывается от рекламного сотрудничества с Моргенштерном: «Будем и дальше с ним работать, как с любым другим блогером».

#альфабанк

37 37 комментариев
3
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Игорь Бадибилдер

33

это не рекламный ход, а заведомо ложные публичные заявления от финансовой организации. не рекомендую иметь договорные отношения с альфа-банком.

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Дмитрий Бележенко

Игорь
7

Как только хейт начался, сразу переобулись. 😅 У Моргенштерна аудитория школьники, типо молодое поколение, приобщим их к банку. Только молодое поколение уже биткоинами будет пользоваться, а не карточками банка.🤠

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Slava Reznor

Дмитрий
0

никакого другого применения биткоинам кроме спекуляций и покупок в даркнете нет и не предвидится. Сколько лет уже слышим что это скоро заменит деньги да все не случается 

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Дмитрий

Slava
2

Пока, что спекуляция чистой воды. Столько такого было в истории. В 17 веке люди тюльпаны скупали и думали станут богатыми. Деньги должны быть подкреплены золотом. А биткоин, чем подкреплён?

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Art

Дмитрий
3

А в чем ценность золота? У него применимость очень ограничена Какбы.биткойн это как раз то же золото- просто общество договорилось что он ценен а реального применения 0

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Илья М

Art
–1

золото в подвале не исчезнет если что-то случится с биржами и в целом сетью кошельков. Но в целом биткойн своей конечностью и невозможжностью по щелчку мыши размножить - сильно похож на золотишко, да. Просто в массовом сознании еще не сравнялся.

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Art

Илья
1

В подвале не исчезнет) но если вы его купите на бирже оно у вас в подвале и не появится )

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Илья М

Art
1

Но опция "прикопать в подвале" у золотишка имеется в отличие от биткойна. Вот когда всякие гангстарэперы начнут таскать на себе вместо кило золота в разных формах номер своего кошелька биткойновского - тады станет понятно что биток уравнялся у масс с золотом.

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Дмитрий

Илья
0

"скоро" понятие растяжимое, под "скоро" подразумевают лет 20-30. А также под "биткоин" часто работяги подразумевают просто криптовалюту. И система по типу биткоина явно лучше, чем говно, которое существует сейчас. Это неизбежно) 

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Дмитрий Кораблёв

Илья
0

Шанс на то, что в подвале исчезнет золото кратно выше, чем с сетью блокчейна. 

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Alexander Sazhin

Дмитрий
0

Не понимаю, почему деньги должны быть подкреплены именно золотом? Можете подробнее объяснить?

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Ithomia

Игорь
1

так ещё эти уроды названивают постоянно, отвратительный банк

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Art

Ithomia
0

Дак это Моргенштерн и названивал - работу свою выполнял все норм

Ответить

ivan krapivin

12

Картинку еще делай за вас

Ответить

Александр Привалов

ivan
1

Ой, ну размер сделали - как украли

Ответить

Фёдор Трухин

7

а я знал что в банк с татуировками на лице не берут

Ответить

ivan krapivin

Фёдор
5

Видимо не сразу рассмотрели 

Ответить

Александр Привалов

7

Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты»

не более чем рекламный ход

А это вы трудинспекции расскажите XDDDD, признаки трудовых отношений есть, а как вы там это назовете - рекламный ход, договор гпх, апрельский розыгрыш - никого не волнует).

Другие сотрудники Альфабанка - перечитайте ваши трудовые договоры, клиенты - пересмотрите договор о банковском обслуживании - вдруг всё это тоже всего-лишь рекламный ход...

Ответить

Andrey Smorodin

5

Обосрались знатно😀

Ответить

Хлоргексидин

4

Ладно какое-нибудь китайское барахло через него продвигать, но банк... Платят за собственную антирекламу.

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Дмитрий Бележенко

3

🎥 Кто выбирал его для рекламы в ролике, плевать хотел на нравственные ценности, мораль, этичность. Ааа забыл... Это же банк! Им и так на всё это плевать. 😂

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Необыкновенный пёс_анон

3

Как в полиции прям. Это не наш сотрудник - он вчера уволился. 

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Борис Васильев

1

Неправильный коммент.
Точнее будет так:
а я знал что

Формулировка; "будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты" не означает ровно ничего.

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Рома Дмитриев

1
Ответить

Антон Склянов

1

Гутен морген, Альфа-Банк... 

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Denis1710

1

Вау, какой рекламный ход. Нужно в учебники по рекламе обязательно добавить. Да и можно провести пару конференций и вебинаров на эту тему.

Ответить

Дмитрий Оверчук

1

- @Альфа-Банк, проснись, ты обосрался
- А я и не сплю

Ответить

nobody nowhere

–1

Будто для них был секрет, что этот клоун - наркоман и барыга. Адекватный человек никогда не сделает себе тату на лице, если это не бровки. "Пчёлы против мёда" блин.

Вообще я пользовался альфа-банком, в отличие от того же сбера там реально работают по жалобам, и в целом приятный банк. Но после появления этого клоуна стал активнее использовать сбер, они НАСТОЛЬКО феерично не позорились.

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Art

nobody
1

Ну как бы хорошим клоуном быть это целое искусство - и он в нем преуспел а вы завидуете

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Ed Baz

0

куда катится мир

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Denis1710

Sports
0

@Инспектор 

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Павел Бокарёв

0

Ты глянь. HRD таки нашел курилку маркетологов и добрался до нее

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Игорь Мыслинский

0

Слив выступления на амоконф

Ха!

Эй, банк на мне, сыпь лавэ
Красная карта не bag LV
Сотни голов повернутся ко мне
Повешу лапши на двести уше- (ей)

Как же так, как же так
Обманул тебя вот так
Делать деньги, делать деньги
Мне поможет красный банк (окей, few)

Ay, bitch, we got some тушки (пр-р, пау)
Тик-так офис на опушке (ха)
Но моя голова на подушке (оу да)
Пусть в офисе падает Пушкин (у)

Как же так, как же так
Слушай дальше мой доклад (пр-р, пау)
Ты на суше я на море
Мы не встретимся никак (оу да)

(приведенный кусок не является публичной офертой)

Ответить

Alexei Ageyev

0

Исследование дна. Часть вторая. Интересно, какую аудиторию этим персонажем привлекают? Подростков, которые через несколько лет смогут оформить кредитку, чтобы купить айфон? Какая-то странноватая игра вдолгую.

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Vladimir Medvedev

0

Альфабанк постоянно купается в отбросах. Поразительно, насколько тот же Тиньков круче.

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Степан Фадеев

0

Это не рекламный ход, а просто пи...ж. Очень хорошо характеризует банк.

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Максим Пономарёв

0

Переобулись

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