Рэпер «проработал» месяц.

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«Альфа-банк» не нанимал рэпера Моргенштерна на работу, заявила 17 апреля пресс-служба банка. Её процитировали РБК и Frank Media.

Новость о том, что он наш сотрудник — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником. пресс-служба «Альфа-банка»



Такое заявление банк сделал на фоне новости о том, что против Моргенштерна возбудили административное дело за пропаганду наркотиков. Об этом 17 апреля сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом стало заявление бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы «Розовое вино-2» и Family. Рэперу может грозить штраф до миллиона рублей. Адвокат артиста Сергей Жорин в разговоре с ТАСС отказался от комментариев.

15 марта 2021 года пресс-служба «Альфа-банка» объявила, что наняла Моргенштерна на работу. «Алишер настроен на серьёзную работу и обещал, что нам не придётся за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты», — говорил тогда директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов.