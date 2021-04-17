«Альфа-банк» признался, что «назначение» Моргенштерна сотрудником банка — это рекламный ход Статьи редакции
Рэпер «проработал» месяц.
«Альфа-банк» не нанимал рэпера Моргенштерна на работу, заявила 17 апреля пресс-служба банка. Её процитировали РБК и Frank Media.
Такое заявление банк сделал на фоне новости о том, что против Моргенштерна возбудили административное дело за пропаганду наркотиков. Об этом 17 апреля сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поводом стало заявление бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы «Розовое вино-2» и Family. Рэперу может грозить штраф до миллиона рублей. Адвокат артиста Сергей Жорин в разговоре с ТАСС отказался от комментариев.
15 марта 2021 года пресс-служба «Альфа-банка» объявила, что наняла Моргенштерна на работу. «Алишер настроен на серьёзную работу и обещал, что нам не придётся за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты», — говорил тогда директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов.
Добавлено в 14:58. Представитель «Альфа-банка» в разговоре с vc.ru уточнил, что банк не отказывается от рекламного сотрудничества с Моргенштерном: «Будем и дальше с ним работать, как с любым другим блогером».
это не рекламный ход, а заведомо ложные публичные заявления от финансовой организации. не рекомендую иметь договорные отношения с альфа-банком.
Как только хейт начался, сразу переобулись. 😅 У Моргенштерна аудитория школьники, типо молодое поколение, приобщим их к банку. Только молодое поколение уже биткоинами будет пользоваться, а не карточками банка.🤠
никакого другого применения биткоинам кроме спекуляций и покупок в даркнете нет и не предвидится. Сколько лет уже слышим что это скоро заменит деньги да все не случается
Шанс на то, что в подвале исчезнет золото кратно выше, чем с сетью блокчейна.
Не понимаю, почему деньги должны быть подкреплены именно золотом? Можете подробнее объяснить?
Картинку еще делай за вас
а я знал что в банк с татуировками на лице не берут
Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты»
не более чем рекламный ход
А это вы трудинспекции расскажите XDDDD, признаки трудовых отношений есть, а как вы там это назовете - рекламный ход, договор гпх, апрельский розыгрыш - никого не волнует).
Другие сотрудники Альфабанка - перечитайте ваши трудовые договоры, клиенты - пересмотрите договор о банковском обслуживании - вдруг всё это тоже всего-лишь рекламный ход...
Ладно какое-нибудь китайское барахло через него продвигать, но банк... Платят за собственную антирекламу.
🎥 Кто выбирал его для рекламы в ролике, плевать хотел на нравственные ценности, мораль, этичность. Ааа забыл... Это же банк! Им и так на всё это плевать. 😂
Неправильный коммент.
Точнее будет так:
а я знал что
Формулировка; "будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты" не означает ровно ничего.
Вау, какой рекламный ход. Нужно в учебники по рекламе обязательно добавить. Да и можно провести пару конференций и вебинаров на эту тему.
Будто для них был секрет, что этот клоун - наркоман и барыга. Адекватный человек никогда не сделает себе тату на лице, если это не бровки. "Пчёлы против мёда" блин.
Вообще я пользовался альфа-банком, в отличие от того же сбера там реально работают по жалобам, и в целом приятный банк. Но после появления этого клоуна стал активнее использовать сбер, они НАСТОЛЬКО феерично не позорились.
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Слив выступления на амоконф
Ха!
Эй, банк на мне, сыпь лавэ
Красная карта не bag LV
Сотни голов повернутся ко мне
Повешу лапши на двести уше- (ей)
Как же так, как же так
Обманул тебя вот так
Делать деньги, делать деньги
Мне поможет красный банк (окей, few)
Ay, bitch, we got some тушки (пр-р, пау)
Тик-так офис на опушке (ха)
Но моя голова на подушке (оу да)
Пусть в офисе падает Пушкин (у)
Как же так, как же так
Слушай дальше мой доклад (пр-р, пау)
Ты на суше я на море
Мы не встретимся никак (оу да)
(приведенный кусок не является публичной офертой)
Исследование дна. Часть вторая. Интересно, какую аудиторию этим персонажем привлекают? Подростков, которые через несколько лет смогут оформить кредитку, чтобы купить айфон? Какая-то странноватая игра вдолгую.
Альфабанк постоянно купается в отбросах. Поразительно, насколько тот же Тиньков круче.
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