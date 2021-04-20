«Наш амбассадор — Ургант, а с Моргенштерном — интеграции»: «Альфа-банк» и маркетологи о скандале с «наймом» рэпера Статьи редакции
Банк «назначил» рэпера директором по работе с молодёжью, а через месяц признался, что это часть рекламной кампании. Ярослав «Эльф-торговец» Андреев, основательница IKS Strategies Ирина Куликова и другие — о том, что банк сделал не так и как может исправить ситуацию.
Как развивалось сотрудничество «Альфа-банка» с Моргенштерном
- 28 ноября 2020 года рэпер Моргенштерн опубликовал на своём YouTube-канале рекламный клип «за 10 лямов», в котором предлагал оформлять дебетовые карты «Альфа-банка».
- 20 февраля ФАС возбудила дело по результатам проверки ролика, в котором нашла нарушения закона о рекламе. В банке заявили, что клип — это контент блогера Моргенштерна, а не реклама «Альфа-банка».
- 15 марта в «Альфа-банке» рассказали, что этот ролик принёс им 25 тысяч новых клиентов. Поэтому специально для Моргенштерна банк создал должность директора по работе с молодежью.
- 17 апреля МВД Москвы возбудило административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах. Рэперу грозит штраф до миллиона рублей.
- 18 апреля в «Альфа-банке» на фоне этих новостей сообщили, что Моргенштерн не является их сотрудником, а объявление о его «найме» — это рекламный ход.
Какие ошибки допустил «Альфа-банк», сотрудничая с Моргенштерном: объясняют маркетологи
- Выбрал лидера мнений, который не соответствует его ценностям и ожиданиям клиентов.
- Пригласил Моргенштерна сняться в рекламе на широкую аудиторию, которая оказалась не готова к этому.
- Ввёл клиентов в заблуждение насчёт трудоустройства рэпера.
- Не учёл риски. Например, скандальный образ артиста.
Маркетолог и автор блога о маркетинге Gurov Digital Павел Гуров говорит, что репутационный ущерб, который нанёс бренду Моргенштерн — это ответственность директора по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексея Гиязова.
Из-за решения Гиязова сотрудничать с Моргенштерном «Альфа-банк» потерял имидж «интеллигентного» банка и теперь позиционирует себя как «банк для гопников», считает Гуров.
Какие решения маркетологи советуют «Альфа-банку»
- Понятно объяснить аудитории, что происходит.
- Не отказываться от своих заявлений и быть честным с клиентами.
- Сменить коммуникационную стратегию или директора по маркетингу.
- Закупить интеграции в соцсетях у блогеров с хорошей репутацией на год вперёд.
- Работать с блогерами и артистами только в их аккаунтах — с фокусом на их аудиторию. А на федеральном уровне сотрудничать с одним амбассадором — Иваном Ургантом.
Что говорят в «Альфа-банке»
Алексей Гиязов рассказал, что за время сотрудничества с Моргенштерном оттока клиентов они не наблюдали. По его мнению, для взрослой аудитории странно и нехарактерно менять банк, который ей удобен и выгоден на протяжении многих лет, из-за одного рекламного ролика.
Пока банк продолжает сотрудничать с Моргенштерном. Скоро выйдет новый ролик, в котором Моргенштерн якобы работает в «Альфа-банке». Но в реальности он не трудоустроен, напомнил Гиязов.
Комментировать дальнейшее сотрудничество с рэпером преждевременно, пока нет решения суда по его делу, заключил Гиязов.
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