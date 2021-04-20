Решение сделать кейс с Моргенштерном и сам кейс — очень крутые. Но ответ ФАС и принятие Моргенштерна на работу — это уже перебор.

С выбранной аудиторией нужно работать на привычной для неё почве. Их основная ошибка была как раз в том, что они пошли с Моргенштерном дальше его аудитории.

Моргенштерн у себя в соцсетях пиарит «Альфа-банк» — круто. Банк начинает вытаскивать его на свои ресурсы — сразу возникают имиджевые риски.

Поэтому вполне логично, что сейчас они сворачивают работу с Моргенштерном вне его аудитории.

Брендам не стоит выбирать амбассадорами тех знаменитостей, которые не подходят для работы на широкую аудиторию. Нужно разделять амбассадоров и евангелистов.

Амбассадоры присутствуют во всех медиа и отождествляют ценности бренда. А евангелисты — доносят ценности бренда своей аудитории, но при этом сам бренд может не разделять ценности артиста.

Например, «Альфа-банк» может купить интеграции у Моргенштерна на год вперёд, но при этом у себя в медиа и СМИ не использовать образ Моргенштерна. Таких евангелистов у банка может быть много, а рисков — никаких.