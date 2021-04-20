{"id":3062,"title":"10 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0432\u0435\u0431\u0438\u043d\u0430\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0442 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437 \u041f\u0435\u043a\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0414\u0435\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=3062&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/234962-korotko-besplatnye-vebinary-po-predprinimatelstvu-na-angliyskom&hash=b135d4b599c1359513b114163f3419c38796c0f1b3d43d20b05d4b10b98bc257","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Виктория Степанова

«Наш амбассадор — Ургант, а с Моргенштерном — интеграции»: «Альфа-банк» и маркетологи о скандале с «наймом» рэпера Статьи редакции

Банк «назначил» рэпера директором по работе с молодёжью, а через месяц признался, что это часть рекламной кампании. Ярослав «Эльф-торговец» Андреев, основательница IKS Strategies Ирина Куликова и другие — о том, что банк сделал не так и как может исправить ситуацию.

1 1 комментарий
461 просмотров

Как развивалось сотрудничество «Альфа-банка» с Моргенштерном

  • 28 ноября 2020 года рэпер Моргенштерн опубликовал на своём YouTube-канале рекламный клип «за 10 лямов», в котором предлагал оформлять дебетовые карты «Альфа-банка».
  • 20 февраля ФАС возбудила дело по результатам проверки ролика, в котором нашла нарушения закона о рекламе. В банке заявили, что клип — это контент блогера Моргенштерна, а не реклама «Альфа-банка».
  • 15 марта в «Альфа-банке» рассказали, что этот ролик принёс им 25 тысяч новых клиентов. Поэтому специально для Моргенштерна банк создал должность директора по работе с молодежью.
  • 17 апреля МВД Москвы возбудило административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах. Рэперу грозит штраф до миллиона рублей.
  • 18 апреля в «Альфа-банке» на фоне этих новостей сообщили, что Моргенштерн не является их сотрудником, а объявление о его «найме» — это рекламный ход.

Какие ошибки допустил «Альфа-банк», сотрудничая с Моргенштерном: объясняют маркетологи

  • Выбрал лидера мнений, который не соответствует его ценностям и ожиданиям клиентов.
  • Пригласил Моргенштерна сняться в рекламе на широкую аудиторию, которая оказалась не готова к этому.
  • Ввёл клиентов в заблуждение насчёт трудоустройства рэпера.
  • Не учёл риски. Например, скандальный образ артиста.

В целом было изначально ясно, что ценности Моргенштерна и «Альфа-банка» не соответствуют друг другу. Банк сделал ставку на хайп, а не на приверженность ценностям своих клиентов.

Это дало краткосрочную выгоду и приток молодых, но не самых доходных клиентов. В долгосрочной перспективе мы увидим, какой удар по репутации банка в глазах более взыскательных клиентов нанесло это сотрудничество.

Отказ компании от своих действий и слов в кризисной ситуации не выглядит достойно. Получается, что рекламный ход компании содержит информацию, которая не соответствует действительности, а вводит клиентов в заблуждение.

Ирина Куликова
основатель агентства стратегического маркетинга IKS Strategies

Решение сделать кейс с Моргенштерном и сам кейс — очень крутые. Но ответ ФАС и принятие Моргенштерна на работу — это уже перебор.

С выбранной аудиторией нужно работать на привычной для неё почве. Их основная ошибка была как раз в том, что они пошли с Моргенштерном дальше его аудитории.

Моргенштерн у себя в соцсетях пиарит «Альфа-банк» — круто. Банк начинает вытаскивать его на свои ресурсы — сразу возникают имиджевые риски.

Поэтому вполне логично, что сейчас они сворачивают работу с Моргенштерном вне его аудитории.

Брендам не стоит выбирать амбассадорами тех знаменитостей, которые не подходят для работы на широкую аудиторию. Нужно разделять амбассадоров и евангелистов.

Амбассадоры присутствуют во всех медиа и отождествляют ценности бренда. А евангелисты — доносят ценности бренда своей аудитории, но при этом сам бренд может не разделять ценности артиста.

Например, «Альфа-банк» может купить интеграции у Моргенштерна на год вперёд, но при этом у себя в медиа и СМИ не использовать образ Моргенштерна. Таких евангелистов у банка может быть много, а рисков — никаких.

Ярослав Андреев
основатель агентства по работе с блогерами WildJam и создатель TikTok-дома Dream Team House

Маркетолог и автор блога о маркетинге Gurov Digital Павел Гуров говорит, что репутационный ущерб, который нанёс бренду Моргенштерн — это ответственность директора по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексея Гиязова.

Из-за решения Гиязова сотрудничать с Моргенштерном «Альфа-банк» потерял имидж «интеллигентного» банка и теперь позиционирует себя как «банк для гопников», считает Гуров.

На мой взгляд, Моргенштерн воплощает две национальных идеи современного русского общества.

Первая — это нажива любой ценой, вторая — унижение женщин, это ключевые мотивы его творчества. И такой инфлюенсер показался Алексею Гиязову очень желанным.

Это неудивительно, ведь Гиязов в целом не умеет отличать добро от зла. Например, он недавно пригласил в комнату «Альфа-банка» в Clubhouse известного мошенника и афериста Сергея Косенко, который организует «гивы» и мошеннические схемы в Instagram.

Но Гиязов не видит ничего страшного в том, что «Альфа-банк», ассоциируется с агрессивной мизогинией, унижениями и лохотронами.

В индустрии все понимали, что Моргенштерн не станет реально работать в банке. Очевидно и то, что Гиязов не сам придумал этот пиар-ход: это косплей инициативы банка «Открытие», который позвал амбассадором рэпера Басту.

Потом в «Альфа-банке» очень неуклюже пытались переобуться в воздухе и наврали, что не нанимали Моргенштерна — это ещё один их грех.

Павел Гуров

«Альфа-банк» изначально сильно рисковал, когда брал Моргештерна «в штат» и активно продвигал это в СМИ. Да, инфоповод был громкий, обсуждаемый, особенно в «фейсбуках».

Но Алишер изначально неуправляемый персонаж, по крайней мере, он активно строит такой образ. Одно дело снять с ним один клип и выложить на его канале, другой вопрос — назначать директором по работе с молодёжью.

На мой взгляд, «Альфа-банк» поступает странно. После всех пресс-релизов прятать голову в песок и оперативно заявлять, что Алишер не наш, «мы просто разместили объявление» — слабая позиция.

Вернёмся к посту «Альфа-банка», где чётко прописано «Моргенштерн стал СОТРУДНИКОМ АЛЬФА-БАНКА 😱 К работе он приступит в конце марта». Получается, либо врали тогда, либо врут сейчас.

В любом случае, непонятно, как на это дальше отреагирует в своих соцсетях Моргенштерн, и не похоронит ли его реакция «молодёжный имидж банка» среди его аудитории.

Алексей Ткачук
Маркетолог и автор блога о маркетинге Dnative

Если речь идет о селебрити, важно учитывать имиджевые риски, которые берет на себя бренд от подобной коллаборации.

В случае с Моргенштерном, очевидно, рисков было много ещё на старте, так как артист активно использует провокацию и эпатаж для своего продвижения, и в целом имеет достаточно спорную репутацию.

На наш взгляд, основной негатив в данной ситуации связан не с разбирательством вокруг известного рэпера, а в неконсистентной позиции банка.

«Переобувания» относительно «наш — не наш» скорее всего говорит о том, что у банка нет достаточной экспертизы по работе с инфлюенсерами и риск-менеджмент не учёл особенности работы с блогерами.

Никита Девятов
PR-директор GetBlogger

Какие решения маркетологи советуют «Альфа-банку»

  • Понятно объяснить аудитории, что происходит.
  • Не отказываться от своих заявлений и быть честным с клиентами.
  • Сменить коммуникационную стратегию или директора по маркетингу.
  • Закупить интеграции в соцсетях у блогеров с хорошей репутацией на год вперёд.
  • Работать с блогерами и артистами только в их аккаунтах — с фокусом на их аудиторию. А на федеральном уровне сотрудничать с одним амбассадором — Иваном Ургантом.

Политолог и ректор Университета Вандербильта Даниел Дирмайэр в книге «Reputation Rules» пишет, что ответ компании в репутационный кризис должен соответствовать четырём критериям:

1. Прозрачность — заявления банка должны соответствовать делам.

2. Эмпатия — выразить сожаление тем клиентам, чьи интересы эта ситуация могла затронуть.

3. Приверженность — своим целям и ценностям. Здесь банк допустил ошибку ещё до скандала.

4. Компетентность — банк должен показать, что он понимает, что и зачем делает.

Ирина Куликова

«Альфа-банку» сейчас стоит пригласить ещё пять-десять евангелистов с совершенно разной целевой аудиторией.

Дать им установку работать с их аудиторией на её языке и предоставить им полную свободу действий. При этом объявить, что бренд может не поддерживать их высказывания и образы.

Ярослав Андреев

Банку можно посоветовать незамедлительно уволить Алексея Гиязова, иначе следующим его амбассадором может стать скопинский маньяк.

В некоторых случаях помогает прописать риски в контрактах. Так обычно поступают бренды, когда сотрудничают со скандальными блогерами типа Насти Ивлеевой.

Но обычно риски оценивают заранее: к блогерам, которые могут принести компании репутационный ущерб, определённые бренды просто не приходят.

Но совсем обезопасить себя от рисков невозможно, потому что сегодня наше государство найдёт в рекламе пропаганду гомосексуальности, а завтра — наркотиков.

Предсказать репрессивные кульбиты российских правоохранителей в принципе невозможно.

Павел Гуров

Мне странно видеть, как «Альфа-банк» открещивается от своего амбассадора при первом «опасном» случае. Я бы хотел видеть, что банк помогает своему сотруднику, а не сливается в неудобный для себя момент.

Алексей Ткачук

Иногда целесообразно сотрудничать с инфлюенсером со спорной репутацией. Для этого бренд должен быть уверен, что ценность, которую он получит, окажется сильно больше прогнозируемых рисков.

При этом ценность должна быть чётко измерима и завязана на бизнес-показателях банка, а не на хайпе в вакууме.

Никита Девятов

Что говорят в «Альфа-банке»

Алексей Гиязов рассказал, что за время сотрудничества с Моргенштерном оттока клиентов они не наблюдали. По его мнению, для взрослой аудитории странно и нехарактерно менять банк, который ей удобен и выгоден на протяжении многих лет, из-за одного рекламного ролика.

Пока банк продолжает сотрудничать с Моргенштерном. Скоро выйдет новый ролик, в котором Моргенштерн якобы работает в «Альфа-банке». Но в реальности он не трудоустроен, напомнил Гиязов.

Комментировать дальнейшее сотрудничество с рэпером преждевременно, пока нет решения суда по его делу, заключил Гиязов.

Очень важно разделять амбассадоров бренда и рекламные интеграции у блогеров. Амбассадоров мы, как и другие компании, подбираем крайне придирчиво и на долгий срок.

Амбассадор всегда соответствует ценностям и духу бренда. Наш амбассадор — Иван Ургант, мы активно используем его образ в видеорекламе, в нашем мобильном приложении, интегрируемся в его программу на телевидении.

При этом каждую неделю у нас выходит по несколько разовых интеграций с различными инфлюенсерами. Каждая интеграция собирает от нескольких сотен тысяч до миллионов просмотров.

Одной из таких интеграций стал проект с Моргенштерном. Так как Алишер сам по себе очень яркий и эпатажный, интеграция вышла за границы его аудитории и превратилась в резонансный кейс. Моргенштерн — блогер, с которым мы проводим рекламные интеграции.

Алексей Гиязов
директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка»

#альфабанк #моргенштерн #амбассадорыбрендов

1 1 комментарий
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Виктория Степанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0430\u043c\u0431\u0430\u0441\u0441\u0430\u0434\u043e\u0440\u044b\u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432","\u043c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 1, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 235951, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 20 Apr 2021 15:37:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Roman Trifonov

1

Павел Гуров 

Гуров, герни гтену 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Необычные лайфхаки для работы с Python
Всевозможные советы, лайфхаки, хитрости или даже обычная персонализация своего рабочего пространства, порой, могут дово…
1
Admitad
Подписан
Отписаться
Games Stores — новый E-commerce: как заработать на играх, работая по привычной модели
2020 год усилил развитие игрового сегмента, принося солидные доходы не только создателям игр, но и тем, кто продвигает…
0
Columbus Russia
Подписан
Отписаться
Как ваш бизнес может заработать больше, внедрив PIM-систему
Современные компании могут управлять сотнями тысяч номенклатурных единиц, информация о которых ежедневно может меняться…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
alex twit
за день
Документалка про Павла Дурова выйдет 24 апреля в онлайн-кинотеатре Kion от МТС
Nikolay Werner
за неделю
В то же самое время 100500 человек погибло и пострадало из-за того что за рулём был тупой кожаный мешок) Думаю, что даже если относительно сравнивать, то автопилот будет безопаснее даже в текущем виде. А новости…
Два человека погибли в аварии с Tesla в США — машиной, предположительно, управлял автопилот

Комментарии

Мурад Муртазалиев

Сооснователь LavkaLavka Борис…

Илья Попов

Amazon открыла парикмахерскую с…

Alexandr Leibowitz

«Тинькофф.Страхование…

ЮЛИЯ

«Тинькофф.Страхование…

geovo

eZametka — заметки к письмам в…

Илья Малофеев

«Тинькофф» требует при…

Сергей Демин

«Тинькофф» дважды списали сумму…

Илья Малофеев

«Тинькофф» требует при…

Мурад Муртазалиев

«Тинькофф.Страхование…

Илья Малофеев

«Тинькофф» требует при…

Антон Адамов

Сооснователь LavkaLavka Борис…

ЮЛИЯ

«Тинькофф.Страхование…

Илья Попов

Amazon открыла парикмахерскую с…

Sergiu Romanu

Сооснователь LavkaLavka Борис…

ЮЛИЯ

«Тинькофф.Страхование…

Alexandre Svergoun

Два человека погибли в аварии с…

Nikitinz

Сооснователь LavkaLavka Борис…

Sergey K

Сооснователь LavkaLavka Борис…

Blez Paskal

«Тинькофф.Страхование…

Мурад Муртазалиев

«Тинькофф.Страхование…
null