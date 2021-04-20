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Рая Хачатрян

Delivery Club проведёт чемпионат по Dota 2, Warface и FIFA среди своих курьеров Статьи редакции

Финалисты полетят в Москву на офлайн-этап за счёт сервиса.

Delivery Club проведёт чемпионат по киберспорту среди своих курьеров. Зарегистрироваться в чемпионате могут сотрудники из любого города России до 6 мая, сообщили vc.ru в компании.

У турниров будет по два этапа: отборочный этап турнира пройдёт в онлайне с 10 по 16 мая. Офлайн-этап пройдёт в Москве 28 мая — финалистов будет 24, Delivery Club оплатит перелет, проживание и питание для иногородних участников.

Игроки в Dota 2 и Warface сыграют в Москве только финал, а в FIFA — два четвертьфинала, матч за третье место и финал. Все участники и призеры чемпионата получат медали и памятные награды, а победители – кубки первенства.

Все финальные игры будут транслироваться на странице чемпионата, которая доступна всем.

#deliveryclub

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Холден Колфилд

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Класс. Теперь еду вообще в эти дни не дождаться

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Renat Badgiev

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Кринжатина какая-то

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Stanislav

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Варфейс 🙈💩

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Антон Ляшенко

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Бу-га-га)

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