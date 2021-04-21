Бренд кормов для животных Iams создал приложение для поиска пропавших собак по отпечатку носа Статьи редакции
Они хотят создать базу данных, которая позволит идентифицировать животное.
Приложение NoseID позволяет идентифицировать животное по «отпечатку» его носа, пишет Campaign. Нос собаки так же уникален, как и отпечатки пальцев человека, говорят создатели сервиса.
Iams (входит в Mars Petcare) планирует создать базу данных — в ней владельцы смогут создавать профиль питомца с фотографией носа и описанием животного. Затем данные можно будет использовать для идентификации животного, если собака потеряется.
Проект разработали агентство Adam & Eve/DDB и разработчик приложений Psycle. В создании поучаствовали около 400 владельцев собак, которые помогали определить, как лучше сканировать нос животного, и давали советы по поиску пропавших питомцев.
Приложение начали тестировать с 19 апреля в Нэшвилле, штат Теннесси. Компания планирует в течение года расшириться в других штатах США, а затем и по всему миру.
Также Mars Petcare будет использовать приложение в работе с приютами для животных, чтобы показать преимущества NoseID по сравнению с другими способами поиска пропавших животных — например, чипированием.
- В 2019 году приложение для распознавания собак по отпечатку носа разработал китайский стартап Megvii. В 2020 году он получил патент на свою технологию.
это здоровски
но не всегда просто, мне кажется, удержать мохнатого, чтобы спокойно нос отсканировать
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