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Евгения Евсеева

Бренд кормов для животных Iams создал приложение для поиска пропавших собак по отпечатку носа Статьи редакции

Они хотят создать базу данных, которая позволит идентифицировать животное.

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Приложение NoseID позволяет идентифицировать животное по «отпечатку» его носа, пишет Campaign. Нос собаки так же уникален, как и отпечатки пальцев человека, говорят создатели сервиса.

Iams (входит в Mars Petcare) планирует создать базу данных — в ней владельцы смогут создавать профиль питомца с фотографией носа и описанием животного. Затем данные можно будет использовать для идентификации животного, если собака потеряется.

Проект разработали агентство Adam & Eve/DDB и разработчик приложений Psycle. В создании поучаствовали около 400 владельцев собак, которые помогали определить, как лучше сканировать нос животного, и давали советы по поиску пропавших питомцев.

Приложение начали тестировать с 19 апреля в Нэшвилле, штат Теннесси. Компания планирует в течение года расшириться в других штатах США, а затем и по всему миру.

Также Mars Petcare будет использовать приложение в работе с приютами для животных, чтобы показать преимущества NoseID по сравнению с другими способами поиска пропавших животных — например, чипированием.

  • В 2019 году приложение для распознавания собак по отпечатку носа разработал китайский стартап Megvii. В 2020 году он получил патент на свою технологию.

#животные

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Ничего личного, но

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это здоровски
но не всегда просто, мне кажется, удержать мохнатого, чтобы спокойно нос отсканировать

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