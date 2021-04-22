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Маркетинг
Рая Хачатрян

Facebook изменит рекламные инструменты из-за новых правил Apple об отслеживании данных пользователей Статьи редакции

Apple требует, чтобы разработчики приложений просили разрешение на сбор данных у пользователей.

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Facebook заявила, что изменения ограничат способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов. Эти изменения — ответ на функцию App Tracking Transparency от Apple.

С выпуском iOS 14.5 Apple начнёт требовать, чтобы приложения в App Store просили разрешение на отслеживание данных пользователей для рекламы. Обновление выпустят 26 апреля.

Изменения коснутся рекламы мобильных приложений. Среди изменений, например:

  • Нельзя запустить таргетинг на определённую аудиторию.
  • При создании кампаний для iOS 14 в качестве закупочного типа можно выбрать только аукцион — тип «Охват и частота» недоступен.
  • Чтобы охватить пользователей iOS версий 14.5 и выше, рекламодателям придётся создать отдельные кампании.
  • Разработчики больше не смогут использовать глубокие ссылки в рекламе мобильного приложения: они направляют пользователей на конкретную страницу продукта.
  • Нельзя проводить исследования и A/B-тестирования с контрольной выборкой.

Компания предупреждает рекламодателей, что необходимо обновить Facebook SDK, который обеспечит поддержку API SKAdNetwork от Apple, иначе кампании не смогут увидеть пользователи iOS 14.5 и выше. По мере того, как владельцы устройств будут отказываться от отслеживания данных, размер аудитории и охват кампании могут уменьшаться, предупреждает Facebook.

Соцсеть также заявила, что инвестирует в технологии повышения конфиденциальности, чтобы минимизировать объем данных, собираемых от пользователей.

Apple и Facebook спорили вокруг рекламных изменений с декабря. Тогда производитель заявила, что обяжет разработчиков сообщать о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA. Это идентификатор, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей без их согласия.

Из-за изменений Facebook в августе предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, начиная с iOS 14. В ответ Apple обвинила соцсеть в желании собрать как можно больше данных о пользователях.

#новость #facebook

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