Депутаты обязали сайты с более 100 тысяч посетителей в сутки размещать соцрекламу по квоте Статьи редакции
Закон может затронуть компании вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.
- Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о социальной рекламе в интернете, выборе оператора такой рекламы и правилах работы с рекламодателями. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
- Закон вводит обязательную квоту в 5% на размещение соцрекламы в интернете. Такие нормы уже действуют для рекламы на телевидении и на баннерах.
- Согласно документу, правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы. Она будет получать от площадок сведения об объёмах рекламы и вести учёт форм, способов и средств распространения соцрекламы.
- Оператор будет также рассчитывать долю соцрекламы и доступные форматы её распространения. Оператор будет общаться с интернет-площадками, консультироваться насчёт адаптации рекламы и обеспечивать её соответствие требованиям площадки.
- Закон коснётся сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки. В первую очередь он затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, Google, Facebook, считает один из авторов закона Александр Хинштейн.
- В феврале 2021 года «Коммерсантъ» писал, что участники рынка поддерживают идею в целом, но допускают, что цены на рекламу в интернете могут вырасти.
У кого то проект коммерческий социальный там что ли?
ЕдРо к осени хотят порекламировать нахаляву. Ну и своим подкормиться.
Вместе победим
правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы
скоро узнаем
xD а если у меня нет рекламы вообще? мне че блоки рекламные теперь только ради них вставлять?
Согласно документу, правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы. —- как сказал один знакомый депутат, если объявлен государственный тендер, значит исполнитель известен заранее ((: я так понимаю что контора уже давно организована каким-либо чиновником xD
5% от своей и вставляешь, 0 * 0.05 будет
Это зацепит рекламные площадки типа Директа, GA, таргета вк и тд. Кому вы нужны персонально, просто получат 5% от показов.
Плохо вы нашу страну знаете, когда можно с нас что-то получить, мы все очень быстро становимся нужны
Это же не значит что надо ломится в каждый хост, идёшь к агрегатору. Просто самый короткий путь это сделать
Ютуб давно юзает всех кто не попадает под монетизацию, вас же это не коробит?
Меня это не коробит потому что я рекламу на ютубчике не вижу. Вот принудительная реклама на твиче меня бесит, я понимаю что так быть не должно.
В процентном соотношении сайтов с посещаемостью больше 100 тысяч в сутки и без рекламы меньше 1%. Википедия только на ум приходит. Это если мы не говорим о сервисах.
Не думаю что сервисы как то можно посчитать, адекватно, в плане посещаемости
Лучше соц рекламу посмотреть, чем ставки с пацанами на кортах. Смотреть всё равно прийдётся, но от этой может толк будет. Привыкли в болоте с мфо и ставками жить, господа, надо развиваться.
Все крупные сайты, у кого открытые счётчики или Яндекс.Метрика, начинайте снимать их нафиг.
Ага, ещё в робот тхт noindex на весь сайт, наверняка поможет.. (сарказм)
Самый простой и точный способ собрать базу сайтов с посещаемостью >100К - собрать её при помощи "ручного" Яндекса, который метнётся по первому же требованию правительства со списками всех сайтов.
Вам это не очевидно? И что за глупости вы про noindex пишите?
Ручного.. ага, а по индексации, если вы решили счётчики убрать тогда и запретите роботам ходить и индексировать ) просто это так же тупо, как снять счётчик, если тот же Яндекс ставится Яндекс метрика, но без метрики вы скорее всего обойтись не сможете иначе прийдётся разворачивать свою аналитику, а это ой не просто. Всё же аналитика это единственное что помогает влиять на циферки в ней.
Кроме Метрики есть Google Analytics и ещё куча вариантов.
Запросы из Яндекса и позиции можно посмотреть в Яндекс.Вебмастере, Яндекс робот отлично индексирует сайт на миллионы страниц и без привязки Метрики.
Вы видимо очень далеки от разработки сайтов, раз для вас убрать счётчик Метрики равнозначно исчезнуть из поисковика.
Контекст перечитайте ещё раз, начиная с вашего первого сообщения, а то мне вас поправлять, уже совесть не позволяет.
Зы счётчики ставят пацаны из 2005, сейчас уже лет 10 как GTM и куча прелестей помимо и каждый забинеденный кусок в gtm, что то да собирает, вообще принято не палить цифру счётчика, собственно его не ставят, чтобы хотя бы в паблик не отдавать, но любая аналитика по дефолту собирает метрику, как и сам Я и G собирает стату, по запросам, хотя бы для того чтобы строить выдачу. Зы зы ещё поставьте прокладку между серваком / юзером / оператором, а то там тоже стату собирают ) похоже совести у меня нет, но это не точно.
Прервитесь пожалуйста на социальную рекламу )
А как измерять аудиторию как будут? Симуляр веб или что то там от Яндекса, где точность +- 100к ?)
Яндекс всех сольет по запросу властей
Ну да, ведь рекламные площадки, когда продают рекламу точно никогда не называют своей посещаемости, только через яндекс слив такое можно вычислить)
Метрики, если скрыть, то через Яндекс счётчики например по запросу узнают. Без них статистики считай нет, и узнать не смогут
Следующий шаг: обязать всех блогеров писать бесплатные социальные посты раз в неделю.
хм.... зачем я это предложил....
1. Выбираем наших депутатов, чиновников, Роспотребнадзор по кукам
2. Показываем им и только им только социальную рекламу - "голосуй за Путина", " Полицейский друг человека", "Не Суй пальцы в розетку"
3. Чиновники наслаждаются социальной рекламой и её качеством
Социальная реклама — хорошее дело, НО:
1. 5% это многовато, хотя бы 3-4%
2. Нужно дать четкое определение соцрекламы, чтобы туда входили не только ведомства и компании, занимающиеся социальной деятельностью, но и сделать разграничение по направлениям, например: а) детские дома, но запрет на прямую рекламу сбора средств; б) ГИБДД, но запрет на продвижение платных услуг, а размещать информацию о безопасности — пожалуйста и т. д., чтобы не было возможности получения выгоды.
Если они под эту социалку начнут рекламу выборов вставлять, то все, харош, заебали уже в одни ворота играть.
Сама по себе соц реклама это лишь вишенка на торте. При желании могли бы просто в Яндексе 5% рекламы сделать социальной. Тут важен другой момент:
правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы. Она будет получать от площадок сведения об объёмах рекламы и вести учёт форм, способов и средств распространения соцрекламы.
Т.е. сделан первый шаг - какая то организация будет контролировать сведения об объемах рекламы.
Так и до сайтов как в Китае по лицензии недалеко.
1) Если вы зайдёте в профиль, посмотрите мои комментарии сразу станет ясно - я выступаю против тотального навязывания безналичных средств.
2) Нарастающие риски в интернете со стороны г-ва касаются меня и мой доход непосредственно и я не хотел бы в ближайшем будущем получать лицензию у правительства на возможность создать сайт в интернете.
"Социальная реклама — хорошее дело"
чем хорошее?
чем хорошее?
Тем, что преследует в своей основе цели улучшения общества. Другой вопрос, как при нашей политической системе такая соцреклама будет использоваться. 5%, как я и писал выше, это большой объем и если его можно использовать в своих, корыстных целях, это — давайте выражусь простым и понятным словом — плохо.
Петербургский магнит
Вспоминается Ельцинское "Голосуй или проиграешь!" по МТВ. Классика жанра чо. Когда ясен-красен, аудитория похуистов-студентов не сильно и желает интересоваться политиками, кто там кроме Ельцина, они и знать почти не знают, максимум о "какой-то придурок вроде Жирик ещё есть" слышали. Просто не пошли бы иначе ни на какие выборы, а так 99% в копилку Ельцину с их голосов.
Но официально этой беспалевной махинации название было "социальная реклама".
Так и живём.
Комментарий удален
Ясен хер этот закон будет использоваться чтобы бесплатно рекламировать Путина и Ядро
Делаешь блок с рекламой, запрашиваешь ее, но блок делаешь прозрачным – профит!
Блоги компаний
Показать еще