Маркетинг
Евгения Евсеева

Депутаты обязали сайты с более 100 тысяч посетителей в сутки размещать соцрекламу по квоте Статьи редакции

Закон может затронуть компании вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.

  • Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о социальной рекламе в интернете, выборе оператора такой рекламы и правилах работы с рекламодателями. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
  • Закон вводит обязательную квоту в 5% на размещение соцрекламы в интернете. Такие нормы уже действуют для рекламы на телевидении и на баннерах.
  • Согласно документу, правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы. Она будет получать от площадок сведения об объёмах рекламы и вести учёт форм, способов и средств распространения соцрекламы.
  • Оператор будет также рассчитывать долю соцрекламы и доступные форматы её распространения. Оператор будет общаться с интернет-площадками, консультироваться насчёт адаптации рекламы и обеспечивать её соответствие требованиям площадки.
  • Закон коснётся сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки. В первую очередь он затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, Google, Facebook, считает один из авторов закона Александр Хинштейн.
  • В феврале 2021 года «Коммерсантъ» писал, что участники рынка поддерживают идею в целом, но допускают, что цены на рекламу в интернете могут вырасти.

#новость

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64 64 комментария
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Bet Papa

24

О, на сайтах со ставками на спорт появится реклама для мамаш

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Холден Колфилд

8

У кого то проект коммерческий социальный там что ли?

Ответить

Вася Пражкин

Холден
33

ЕдРо к осени хотят порекламировать нахаляву. Ну и своим подкормиться.

Ответить

умный человек

Вася
1

Вместе победим

Ответить

Nikitinz

умный
4

Вместе поедим)

Ответить

z z

Nikitinz
1

Иван Семёныч угощает?)

Ответить

Андрей Ивченко

z
1

Михал Иваныч

Ответить

Джон Крайтон

Nikitinz
0

Поеде вместим

Ответить

Dennis Gooddeni

Холден
6

А як жешь 🤷‍♂️

Ответить

Konstantin Timokhin

Холден
4

 правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы

скоро узнаем 

Ответить

Angel Vivaldi

12

xD а если у меня нет рекламы вообще? мне че блоки рекламные теперь только ради них вставлять?
Согласно документу, правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы. —- как сказал один знакомый депутат, если объявлен государственный тендер, значит исполнитель известен заранее ((: я так понимаю что контора уже давно организована каким-либо чиновником xD

Ответить

Александр Коровин

Angel
4

5% от своей и вставляешь,  0 * 0.05 будет

Ответить

Angel Vivaldi

Александр
7

xD так вооооот зачем нужна была математика в школе

Ответить

Ivan Marko

Angel
–1

Это зацепит рекламные площадки типа Директа, GA, таргета вк и тд. Кому вы нужны персонально, просто получат 5% от показов.

Ответить

Angel Vivaldi

Ivan
6

Плохо вы нашу страну знаете, когда можно с нас что-то получить, мы все очень быстро становимся нужны

Ответить

Ivan Marko

Angel
0

Это же не значит что надо ломится в каждый хост, идёшь к агрегатору. Просто самый короткий путь это сделать

Ответить

Ivan Marko

Angel
0

Ютуб давно юзает всех кто не попадает под монетизацию, вас же это не коробит?

Ответить

Angel Vivaldi

Ivan
0

Меня это не коробит потому что я рекламу на ютубчике не вижу. Вот принудительная реклама на твиче меня бесит, я понимаю что так быть не должно.

Ответить

Никита Лордовин

Angel
0

В процентном соотношении сайтов с посещаемостью больше 100 тысяч в сутки и без рекламы меньше 1%. Википедия только на ум приходит. Это если мы не говорим о сервисах.

Ответить

Angel Vivaldi

Никита
0

Не думаю что сервисы как то можно посчитать, адекватно, в плане посещаемости

Ответить

Ivan Marko

Angel
0

Операторы связи, провайдеры, как вариант

Ответить

m1nuv8

13
Ответить

Ivan Marko

m1nuv8
0

Лучше соц рекламу посмотреть, чем ставки с пацанами на кортах. Смотреть всё равно прийдётся, но от этой может толк будет. Привыкли в болоте с мфо и ставками жить, господа, надо развиваться.

Ответить

Serg Ya

Ivan
1

Здорово когда нимб над головой светится. Удобно :))) 

Ответить

Ivan Marko

Serg
0

Помимо нимба, наличие мозга и здравого смысла тоже удобно.

Ответить

Константин Полухтин

7

Совок?

Ответить

Ничего личного, но

7

Соц.реклама, которую мы заслужили

Ответить

Марк Климов

4

Все крупные сайты, у кого открытые счётчики или Яндекс.Метрика, начинайте снимать их нафиг. 

Ответить

Ivan Marko

Марк
0

Ага, ещё в робот тхт noindex на весь сайт, наверняка поможет.. (сарказм)

Ответить

Марк Климов

Ivan
1

Самый простой и точный способ собрать базу сайтов с посещаемостью >100К - собрать её при помощи "ручного" Яндекса, который метнётся по первому же требованию правительства со списками всех сайтов.

Вам это не очевидно? И что за глупости вы про noindex пишите?

Ответить

Ivan Marko

Марк
0

Ручного.. ага, а по индексации, если вы решили счётчики убрать тогда и запретите роботам ходить и индексировать ) просто это так же тупо, как снять счётчик, если тот же Яндекс ставится Яндекс метрика, но без метрики вы скорее всего обойтись не сможете иначе прийдётся разворачивать свою аналитику, а это ой не просто. Всё же аналитика это единственное что помогает влиять на циферки в ней.

Ответить

Марк Климов

Ivan
2

Кроме Метрики есть Google Analytics и ещё куча вариантов.
Запросы из Яндекса и позиции можно посмотреть в Яндекс.Вебмастере, Яндекс робот отлично индексирует сайт на миллионы страниц и без привязки Метрики.
Вы видимо очень далеки от разработки сайтов, раз для вас убрать счётчик Метрики равнозначно исчезнуть из поисковика.

Ответить

Ivan Marko

Марк
0

Контекст перечитайте ещё раз, начиная с вашего первого сообщения, а то мне вас поправлять, уже совесть не позволяет.

Зы счётчики ставят пацаны из 2005, сейчас уже лет 10 как GTM и куча прелестей помимо и каждый забинеденный кусок в gtm, что то да собирает, вообще принято не палить цифру счётчика, собственно его не ставят, чтобы хотя бы в паблик не отдавать, но любая аналитика по дефолту собирает метрику, как и сам Я и G собирает стату, по запросам, хотя бы для того чтобы строить выдачу. Зы зы ещё поставьте прокладку между серваком / юзером / оператором, а то там тоже стату собирают ) похоже совести у меня нет, но это не точно.

Ответить

Петербургский магнит

5

На порнхабе тоже будет?

Ответить

Дрюс Уилис

Петербургский
4

Прервитесь пожалуйста на социальную рекламу )

Ответить

Serg Ya

Дрюс
0

Блииин, я чуть не кончил

Ответить

Дамир Губаев

3

А как измерять аудиторию как будут? Симуляр веб или что то там от Яндекса, где точность +- 100к ?)

Ответить

Андрей Прокофьев

Дамир
4

Яндекс всех сольет по запросу властей

Ответить

Pavel Zhukov

Андрей
1

Ну да, ведь рекламные площадки, когда продают рекламу точно никогда не называют своей посещаемости, только через яндекс слив такое можно вычислить)

Ответить

Ничего личного, но

Андрей
0

по запросу властей все сольют, забыли в какой стране живём?

Ответить

Валентин Хирш

Андрей
0

Кроме себя))

Ответить

El'murza Alchakov

Дамир
1

Метрики, если скрыть, то через Яндекс счётчики например по запросу узнают. Без них статистики считай нет, и узнать не смогут

Ответить

Ян Марков

1

СССР

Ответить

Андрей Прокофьев

2

Следующий шаг: обязать всех блогеров писать бесплатные социальные посты раз в неделю.

хм.... зачем я это предложил....

Ответить

Херня Всё

2

1. Выбираем наших депутатов, чиновников, Роспотребнадзор по кукам
2. Показываем им и только им только социальную рекламу - "голосуй за Путина", " Полицейский друг человека", "Не Суй  пальцы в розетку"
3. Чиновники наслаждаются социальной рекламой и её качеством

Ответить

KINCH

0

Социальная реклама — хорошее дело, НО:
1. 5% это многовато, хотя бы 3-4%
2. Нужно дать четкое определение соцрекламы, чтобы туда входили не только ведомства и компании, занимающиеся социальной деятельностью, но и сделать разграничение по направлениям, например: а) детские дома, но запрет на прямую рекламу сбора средств; б) ГИБДД, но запрет на продвижение платных услуг, а размещать информацию о безопасности — пожалуйста и т. д., чтобы не было возможности получения выгоды.

Если они под эту социалку начнут рекламу выборов вставлять, то все, харош, заебали уже в одни ворота играть.

Ответить

Марк Климов

KINCH
3

Сама по себе соц реклама это лишь вишенка на торте. При желании могли бы просто в Яндексе 5% рекламы сделать социальной. Тут важен другой момент:

правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы. Она будет получать от площадок сведения об объёмах рекламы и вести учёт форм, способов и средств распространения соцрекламы.

Т.е. сделан первый шаг - какая то организация будет контролировать сведения об объемах рекламы. 

Так и до сайтов как в Китае по лицензии недалеко. 

Ответить

KINCH

Марк
0

Марк, вот то, что налоговая мониторит в каком магазине вы прокладки или презервативы покупаете и в каком объеме, вас это не беспокоит, а вот подсчет объема рынка рекламы беспокоит? Нормально все в приоритетах? 

Ответить

Марк Климов

KINCH
4

1) Если вы зайдёте в профиль, посмотрите мои комментарии сразу станет ясно - я выступаю против тотального навязывания безналичных средств.
2) Нарастающие риски в интернете со стороны г-ва касаются меня и мой доход непосредственно и я не хотел бы  в ближайшем будущем получать лицензию у правительства на возможность создать сайт в интернете.

Ответить

KINCH

Марк
0

Мне импонирует ваш подход, но т. к. решение депутатов о 5% касается крупных сайтов и государства, то простых людей это даже информационно не коснется, а компании у нас пока не научились действовать в интересах общества и выступать против политических решений.

Ответить

Leo Uvarov

KINCH
1

"Социальная реклама — хорошее дело" 
чем хорошее?

Ответить

KINCH

Leo
0

 чем хорошее?

Тем, что преследует в своей основе цели улучшения общества. Другой вопрос, как при нашей политической системе такая соцреклама будет использоваться. 5%, как я и писал выше, это большой объем и если его можно использовать в своих, корыстных целях, это — давайте выражусь простым и понятным словом — плохо.

Ответить

Птиц

KINCH
0

А то, что 5% социальной рекламы по факту будут оплачиваться владельцем площадки (упущенная прибыль) это нормально? Ничего не лопнет? Голосование за изменения в конституции тоже можно пропихнуть как социальную рекламу.

Ответить

KINCH

Птиц
0

Зачем вы мне пишите свое возражение если у нас позиции совпадают? Выговоритесь на другого. 

Ответить

Петербургский магнит

KINCH
1

Вспоминается Ельцинское "Голосуй или проиграешь!" по МТВ. Классика жанра чо. Когда ясен-красен, аудитория похуистов-студентов не сильно и желает интересоваться политиками, кто там кроме Ельцина, они и знать почти не знают, максимум о "какой-то придурок вроде Жирик ещё есть" слышали. Просто не пошли бы иначе ни на какие выборы, а так 99% в копилку Ельцину с их голосов.

Но официально этой беспалевной махинации название было "социальная реклама".

Так и живём.

Ответить

Ware Wow

1
Ответить

Break_in

1

Время шло, совок крепчал

Ответить

Serg Ya

1

Надеюсь это шутка... 

Ответить

Комментарий удален

Gidevan

1

Ясен хер этот закон будет использоваться чтобы бесплатно рекламировать Путина и Ядро 

Ответить

Ivan Miasnikov

1

Делаешь блок с рекламой, запрашиваешь ее, но блок делаешь прозрачным – профит!

Ответить

Иван Иванов

0

Вухахахахах красава

Ответить

badResistor

0

Ждём соц реклама для слабовиков в профильных сайтах 

Ответить

Онлайн-Аптека

0

И на сайтах рада банка тоже будет соц реклама?

Ответить

Гордон Фримэн

0

Откуда они узнают количество посетителей в сутки?

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