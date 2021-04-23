В видео есть нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов, посчитала служба.

В отношении рекламодателя и рекламораспространителя будет возбуждено административное дело, уточнил регулятор. В ФАС уточнили, что за нарушение требований закона о рекламе «Альфа-банку», как рекламодателю может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, ИП Моргенштерн А.Т., как рекламораспространителю — штраф от 4 до 20 тысяч рублей.