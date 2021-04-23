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Таня Боброва

ФАС признала клип Моргенштерна и «Альфа-банка» нарушающим закон о рекламе Статьи редакции

В ролике есть нарушение в части употребление алкоголя и использования непристойных образов, считает регулятор.

41 41 комментарий
1749 просмотров

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала ролик с участием рэпера Моргенштерна клип «за 10 лямов» нарушающим закон о рекламе, сообщили vc.ru в ведомстве.

В видео есть нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов, посчитала служба.

В отношении рекламодателя и рекламораспространителя будет возбуждено административное дело, уточнил регулятор. В ФАС уточнили, что за нарушение требований закона о рекламе «Альфа-банку», как рекламодателю может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, ИП Моргенштерн А.Т., как рекламораспространителю — штраф от 4 до 20 тысяч рублей.

В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что ждут официального письма от ФАС.

  • В ноябре 2020 года Моргенштерн опубликовал на своём YouTube-канале рекламный клип «за 10 лямов», в котором предлагал оформлять дебетовые карты «Альфа-банка».
  • После проверки ФАС заявила, что нашла унижение женщин и оскорбления в ролике, и потребовала объяснений. В «Альфа-банке» тогда заявили vc.ru, что клип Моргенштерна это не реклама, а «мнение блогера» и его собственный контент.
  • В марте «Альфа-банк» отчитался о 25 тысячах новых клиентов после ролика и назначил Моргенштерна «директором по работе с молодёжью». В апреле банк заявил, что Моргенштерн не их сотрудник, а объявление о его «найме» — это рекламный ход. Это произошло после начала административного дела против музыканта, как писал ТАСС, за пропаганду наркотиков в клипах.
«Наш амбассадор — Ургант, а с Моргенштерном…
Банк «назначил» рэпера директором по работе с молодёжью, а через месяц признался, что это часть…
vc.ru

#новость #альфабанк

41 41 комментарий
8
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41 комментарий
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Levon Galstyan

10

Как это позорище может быть лицом банка, может мне кто-нибудь объяснить?

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Александр Соколов

Levon
2

в Маркетинге все силы хороши)

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Сергей Янзин

Levon
1

Какой банк, такое лицо

Ответить

Alexander Tumanov

Levon
0

Конечно. Каков поп, таков приход(во всех смыслах).

Ответить

Вячеслав Григорьев

9

ИП Моргенштерн А. Т

Чет в голос.

Ответить

Михаил Толстых

6

Интересно, как на этот раз выкрутится Альфа?

Ответить

Вася Пражкин

Михаил
6

Скажут - Моргенштерн нас заставил, мы были не в курсе и вообще у нас - лапки. Лапки и Ургант.

Ответить

Николай Шелопугин

Вася
0

Их пытали: заставляли слушать Моргенштерна

Ответить

Тарас Мукин

Михаил
1

"Это была не реклама, но моргенштерн у нас работает, но он у нас не работает, но он ходит в офис, но он на самом деле не ходит в офис, но скоро будет еще один рекламный клип где он работает в офисе, но это не рекламный клип и в офисе он не работает, и вообще не работает и вообще амбассадор ургант, но моргенштерн тоже амбассадор, но на самом не совсем амбассадор, но мы продолжаем с ним сотрудничество"

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Yaroslav Shulga

Тарас
1

Да проще все: мы не Альфа-банк и все тут. 

Ответить

Налоговый пришелец

Михаил
0

Не будет выкручиваться уже никак - на тормозах, втихую

Ответить

Юрий Другач

5

Бог есть

Ответить

Shlomo Goldenberg

Юрий
1

но это иудейский б-гЪ!

Ответить

Налоговый пришелец

5

Вот что ВиСи животворящий делает! )))

Ответить

Для Сохранения

4

Помню какую "вирусную" рекламу делали в начале 2000х известные бренды. "Утренняя звезда" просто семечки, а вы только подогреваете интерес своими оханиями.

Ответить

Вячеслав Осадчий

Для
2

Есть еще думающие люди, ура )

Ответить

Alexander Tumanov

Для
0

Плюсую!!!

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Yury Gagarin

2

Что такое от 100 до 500К ₽ для банка?
За эти копейки они такой хайп собрали, что до сих пор все обсуждают.
И причём в декабре ещё писали: "Коллаборация с Моргенштерном принесла Альфа-банку десятки тысяч новых клиентов за три дня"
Так что у них все ok! 

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Max Podzharov

Yury
0

Коллаборация с Моргенштерном и ФАС.

Ответить

Backend Gleb

Max
0

А ФАС как будто что-то страшное для банка. Каждый день у ФАСа стычки с банками, а сейчас что-то особенное как будто

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Max Podzharov

Backend
0

Я вообще не понимаю горящих пердаков на эту тему )) Душнилы какие-то. Бубубу, порочит, неприемлемо, запретить, расстрелять. Толерантнее надо быть, товарисчи.

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Georgiy Tibua

1

в Альфе наверное думают, что зря связались с ним)

Ответить

Сергей Безгачев

Georgiy
1

Не сказал бы. Никакой чернухи по идее нет. +25к новых потенциальных клиентов на кредиты, ипотеки, рефинансы и т д.

Так что для них это хороший пиар за невероятные (по моим личным меркам) деньги. Но раз они на это шли значит знали с кем имеют дело. Ну и по итогу о них говорят, а в этом и есть смысл рекламы и пиар акций.

Ответить

Georgiy Tibua

Сергей
0

оке, с этим не поспоришь

Ответить

Alexander Tumanov

Georgiy
0

В @Альфа-Банк думают? Отличная идея для оксюморона.

Ответить

Даниил Романов

1

Трэш. Куда скатывается общество..... Это морген - дно.

Ответить

Дмитрий Мантис

Даниил
1

Вообще у него образ такой на самом деле, так-то он вполне приятный чел в жизни.

Ответить

Tony Urban

1

Ханжи

Ответить

Denis Video

1

Ну заплатят штраф и все, что с них убудет)

Ответить

Неплохой паук например

Denis
0

Точно деньги ведь поатят клиенты.

Ответить

Николай Глущенко

1

То есть маркетинговые расходы будут не 10 000 000, а 10 500 000? По-моему они будут даже не против заплатить эту сумму за дополнительные охваты успешного ролика)

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Александр

1

и вообще не понятно, чем думают люди, когда принимают решение на основании какой то рекламы с какой то звездой или известной личностью
мир тупых и недалеких

Ответить

Ev Che

0

Любо-дорого смотреть, как все вертят ФАС.
То бургер кинг, то альфа. А че бы и не покрутить, если штраф всего 500к. Заложим в рекламный бюджет.
Вот если бы наказание было бы более жестким, при примеру остановка действия организации на 90 дней, то и рекламу бы нормальную делали, а не вот это.

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Ev Che

Ev
1

А еще людям озвучивающим, монтирующим и снимающимся в рекламе персонализированную ответственность ввести. И путь 47 рассказывает ребятам на зоне как поднять бабла.

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Марк Климов

0
Ответить

Shlomo Goldenberg

0

не знаю и не хочу знать что такое могенштерна, но что такое непристойные образа и что в них плохого?

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Николай Глущенко

Shlomo
0

Бабушки и дедушки сидящие у власти завидовать начинают)

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Вадим Кондратьев

0

Прибыль то оно получили
Смысла в штрафе таком нет

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Александр

0

не люблю маркетологов
они как правило, за редким исключением, тупые

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Комментарий удален

Kirsan Kaifat

0

ФАС подняли еще одну волну и теперь о ролике еще больше узнают. бета банк и штрен только еще раз выигрывают. тьфу...

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An Ar

0

моргена не люблю ибо не перевариваю рэп, но ща надо посмотреть из за чего его гнобят.

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