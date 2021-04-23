ФАС признала клип Моргенштерна и «Альфа-банка» нарушающим закон о рекламе Статьи редакции
В ролике есть нарушение в части употребление алкоголя и использования непристойных образов, считает регулятор.
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала ролик с участием рэпера Моргенштерна клип «за 10 лямов» нарушающим закон о рекламе, сообщили vc.ru в ведомстве.
В видео есть нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов, посчитала служба.
В отношении рекламодателя и рекламораспространителя будет возбуждено административное дело, уточнил регулятор. В ФАС уточнили, что за нарушение требований закона о рекламе «Альфа-банку», как рекламодателю может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, ИП Моргенштерн А.Т., как рекламораспространителю — штраф от 4 до 20 тысяч рублей.
В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что ждут официального письма от ФАС.
- В ноябре 2020 года Моргенштерн опубликовал на своём YouTube-канале рекламный клип «за 10 лямов», в котором предлагал оформлять дебетовые карты «Альфа-банка».
- После проверки ФАС заявила, что нашла унижение женщин и оскорбления в ролике, и потребовала объяснений. В «Альфа-банке» тогда заявили vc.ru, что клип Моргенштерна это не реклама, а «мнение блогера» и его собственный контент.
- В марте «Альфа-банк» отчитался о 25 тысячах новых клиентов после ролика и назначил Моргенштерна «директором по работе с молодёжью». В апреле банк заявил, что Моргенштерн не их сотрудник, а объявление о его «найме» — это рекламный ход. Это произошло после начала административного дела против музыканта, как писал ТАСС, за пропаганду наркотиков в клипах.
Как это позорище может быть лицом банка, может мне кто-нибудь объяснить?
Интересно, как на этот раз выкрутится Альфа?
Скажут - Моргенштерн нас заставил, мы были не в курсе и вообще у нас - лапки. Лапки и Ургант.
"Это была не реклама, но моргенштерн у нас работает, но он у нас не работает, но он ходит в офис, но он на самом деле не ходит в офис, но скоро будет еще один рекламный клип где он работает в офисе, но это не рекламный клип и в офисе он не работает, и вообще не работает и вообще амбассадор ургант, но моргенштерн тоже амбассадор, но на самом не совсем амбассадор, но мы продолжаем с ним сотрудничество"
Бог есть
Помню какую "вирусную" рекламу делали в начале 2000х известные бренды. "Утренняя звезда" просто семечки, а вы только подогреваете интерес своими оханиями.
Что такое от 100 до 500К ₽ для банка?
За эти копейки они такой хайп собрали, что до сих пор все обсуждают.
И причём в декабре ещё писали: "Коллаборация с Моргенштерном принесла Альфа-банку десятки тысяч новых клиентов за три дня"
Так что у них все ok!
Коллаборация с Моргенштерном и ФАС.
А ФАС как будто что-то страшное для банка. Каждый день у ФАСа стычки с банками, а сейчас что-то особенное как будто
Я вообще не понимаю горящих пердаков на эту тему )) Душнилы какие-то. Бубубу, порочит, неприемлемо, запретить, расстрелять. Толерантнее надо быть, товарисчи.
в Альфе наверное думают, что зря связались с ним)
Не сказал бы. Никакой чернухи по идее нет. +25к новых потенциальных клиентов на кредиты, ипотеки, рефинансы и т д.
Так что для них это хороший пиар за невероятные (по моим личным меркам) деньги. Но раз они на это шли значит знали с кем имеют дело. Ну и по итогу о них говорят, а в этом и есть смысл рекламы и пиар акций.
Трэш. Куда скатывается общество..... Это морген - дно.
Вообще у него образ такой на самом деле, так-то он вполне приятный чел в жизни.
Ну заплатят штраф и все, что с них убудет)
То есть маркетинговые расходы будут не 10 000 000, а 10 500 000? По-моему они будут даже не против заплатить эту сумму за дополнительные охваты успешного ролика)
и вообще не понятно, чем думают люди, когда принимают решение на основании какой то рекламы с какой то звездой или известной личностью
мир тупых и недалеких
Любо-дорого смотреть, как все вертят ФАС.
То бургер кинг, то альфа. А че бы и не покрутить, если штраф всего 500к. Заложим в рекламный бюджет.
Вот если бы наказание было бы более жестким, при примеру остановка действия организации на 90 дней, то и рекламу бы нормальную делали, а не вот это.
не знаю и не хочу знать что такое могенштерна, но что такое непристойные образа и что в них плохого?
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ФАС подняли еще одну волну и теперь о ролике еще больше узнают. бета банк и штрен только еще раз выигрывают. тьфу...
моргена не люблю ибо не перевариваю рэп, но ща надо посмотреть из за чего его гнобят.
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