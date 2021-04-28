«Яндекс.Директ» запустил инструмент быстрой настройки рекламы для малого и среднего бизнеса Статьи редакции
Достаточно загрузить ссылку на рекламируемую страницу, а инструмент подскажет, что делать дальше.
«Мастер кампаний» поможет легко настроить рекламную кампанию представителям малого и среднего бизнеса — чтобы им воспользоваться, достаточно указать адрес рекламируемой страницы, рассказали vc.ru в компании.
После загрузки ссылки нужно следовать подсказкам, которые помогут составить объявление, выбрать аудиторию для таргетирования, определить цель рекламной кампании и подходящую стратегию.
Воспользоваться сервисом и создать рекламную кампанию можно бесплатно, но необходимо пополнить счёт на минимальную сумму в 300 рублей, чтобы начали появляться просмотры.
Объявление появится в поиске, на главной странице «Яндекса» и в рекламной сети. Посмотреть результаты рекламной кампании можно будет на её странице в «Директе», где отображаются показы, клики, конверсии и другие показатели, такие как расходы на рекламу и достижение поставленной цели — например, привлечение заявок или звонков.
Что думаете?
Будет эффективно ?
А что значит «Что думаете». Пробовать надо, а то поразвели тут диванноаналитическое движение в комментариях
Будет как с Гуглом , все самое важное скроют , и новички тупо по сливают денег
Нужно пробовать. Судя по скринам все выглядит элементарно:) Начнем, наверное, с рекомендаций, посмотреть, как это работает. В соцсетях уже активно продвигаемся, и промо в поиске явно лишним не будет
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