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Маркетинг
Евгения Евсеева

«Яндекс.Директ» запустил инструмент быстрой настройки рекламы для малого и среднего бизнеса Статьи редакции

Достаточно загрузить ссылку на рекламируемую страницу, а инструмент подскажет, что делать дальше.

6 6 комментариев
450 просмотров

«Мастер кампаний» поможет легко настроить рекламную кампанию представителям малого и среднего бизнеса — чтобы им воспользоваться, достаточно указать адрес рекламируемой страницы, рассказали vc.ru в компании.

После загрузки ссылки нужно следовать подсказкам, которые помогут составить объявление, выбрать аудиторию для таргетирования, определить цель рекламной кампании и подходящую стратегию.

Воспользоваться сервисом и создать рекламную кампанию можно бесплатно, но необходимо пополнить счёт на минимальную сумму в 300 рублей, чтобы начали появляться просмотры.

Объявление появится в поиске, на главной странице «Яндекса» и в рекламной сети. Посмотреть результаты рекламной кампании можно будет на её странице в «Директе», где отображаются показы, клики, конверсии и другие показатели, такие как расходы на рекламу и достижение поставленной цели — например, привлечение заявок или звонков.

#новость #яндекс #яндексдирект

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Михаил Синицын

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Что думаете?
Будет эффективно ?

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Антон Радустов

Михаил
1

Не сразу, но со временем директологи вымрут.

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Юрий Другач

Михаил
1

А что значит «Что думаете». Пробовать надо, а то поразвели тут диванноаналитическое движение в комментариях

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Дмитрий Анастасия

Михаил
0

Будет как с Гуглом , все самое важное скроют , и новички тупо по сливают денег

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Роман Романович

0

Сбор wordstat бы починили сначала

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Игорь Гольмаков

0

Нужно пробовать. Судя по скринам все выглядит элементарно:) Начнем, наверное, с рекомендаций, посмотреть, как это работает. В соцсетях уже активно продвигаемся, и промо в поиске явно лишним не будет

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