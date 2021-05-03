«Помогите сохранить Instagram бесплатным»: Facebook попросила пользователей iOS разрешить сбор их личных данных Статьи редакции
Уведомления в приложениях появятся после обновления iPhone до iOS 14.5.
После обновления iOS до новой версии приложения Facebook и Instagram уведомляют пользователей о том, что сбор персональных данных помогает им сохранить приложения бесплатными, пишет The Verge. На сообщения обратил внимание исследователь Ашкан Солтани.
В iOS 14.5, которая стала доступна в конце апреля, заработала функция App Tracking Transparency. После установки обновления ОС все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.
В апреле Facebook заявила, что изменит рекламные инструменты из-за новых правил Apple об отслеживании данных пользователей. Компания ограничит способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов.
Компании спорили вокруг рекламных изменений с декабря 2020 года. Тогда Apple заявила, что обяжет разработчиков сообщать о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA. Это идентификатор, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей без их согласия.
Из-за изменений Facebook в августе 2020 года предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы. В ответ Apple обвинила соцсеть в желании собрать как можно больше данных о пользователях.
Если вдруг что, напомним им об этом заявлении на странице входа.
Так это ж про Фейсбук, а не про Инсту.
Эххх а ведь раньше Инстаграм был реально классным приложением и соц сетью, а сейчас это всё больше напоминает интернет-маркет с очень жёсткой и непонятной цензурой, где в любой момент тебе может прилететь бан
А еще тогда Инстаграмм не синхронизировался с другими соцсетями, и можно было спокойно вести рабочую страницу на фейсбуке и личную на Инсте, а сейчас массово валят в друзья любые подписчики с фейсбука, которым навязчиво предлагает это соцсеть...
Вот да, и мне ещё интересно через сколько лет они поймут, что гораздо лучше, чтобы новостная лента формировалась по дате размещения публикаций, а не вразброс. Ещё и непонятные аккаунты вылазят, на которые даже не подписан
Это может быть для Вас и для меня хронологическая лента лучше, а у фейсбука другие цели, как, например, максимизация проведенного времени юзером на сайте/приложении и максимизация показанной рекламы и соответственно прибыли.
Правда, они так заигрались с этой алгоритмической лентой, что в какой-то момент я на сайте фейсбука даже не мог переключится на хронологическую. Т.е. ты включаешь сортировку ленты по времени, и сайт показывает что лента в хронологическом порядке, а только посты идут с временем публикации "час назад", потом "10 часов назад", потом "3 минуты назад". И все это вылилось в то, что вместо 2-3 раза в день я начал заходить на сайт 1 раз в 2-3 дня.
Возможно, такая реакция была не у меня одного, т.к. последнее время они подуспокоились и хронолента работает как должна (по крайней мере фейсбука)
Ведь и так до 16 года посты отображались по хронологии, что было гораздо удобнее. После введения ранжирования алгоритмами посты «мелких» аккаунтов просто провалились в бездну, до которой не реально доскролить.
Меня вот так же вк выбесил, реклама из всех щелей, а раньше был интересная альтернатива: посидеть ленту прочитать, а теперь через пост реклама, реклама...
Facebook попросила пользователей iOS разрешить сбор их личных данных
Хорошая попытка, но нет.
Что «нет»? 99% забили на все это, и большинству не важно.
По ощущениям, сейчас прайвеси многим стало важно. Интересно было бы взглянуть на реальные цифры
Раньше Инстаграм показывал таргетированную рекламу товаров и услуг, которые мне не нужны.
Теперь будет показывать без таргета всё подряд.
Рекламодателям да, не удобно.
Пользователю? Да пофиг.
Бедный Цукенберг обнищает там. Выжал всё из инсты, не знает, как ещё додоить её.
Почему самый популярный сервис для публикации фото до сих пор сжимает фото также же ужасно, как и когда ее разрабатывала группа энтузиастов? Люди платят тысячи $ за телефоны с топ камерами. Потом постят это в инсту, где уже на среднем плане становится плохо понятно человек это или собака?
С вотсапом та же история. Вместо развития — только больше данных выжимают из юзеров.
Не представляю, как люди пользуются инстаграммом, там же рекламы больше чем контента.
там же рекламы больше чем контента.
Зачем верить в очевидную небылицу - непонятно.
Блин я б согласился платить условные 10-12 баксов в месяц чтобы во всех основных приложениях мне просто не показывали никакой рекламы и не трекали) ну или хотя бы не показывали)))
Это все хорошо, но куда деваться рекламодателям ?
В ад.
да по$уй на них вообще))) я вообще не считаю засилие рекламы чем-то хорошим. если мне нужно что-то купить я погуглю и спрошу у друзей. а когда после каждого чиха надо месяц смотреть рекламу продуктов которые мне в целом-то и не особо были нужны — не гуд) ну и потом я думаю 10-12 баксов эти платить будут далеко не все. я ок если этой рекламой будут зае*ывать кого-то но не меня) и понимая что соцсети частично за эту рекламу отбиваются, я бы с радостью заплатил чтобы ее не видеть а они продолжали отбиваться) хочу вернуться в старый мир, где люди покупают хорошие вещи не потому что их зае*али контекстной рекламой а потому что они долго собирались, выбирали, спрашивали, короче осознанное потребление это всё) в конце концов, можно половину моих 10 баксов раздать всем этим рекламодателям хз))) если это такой критичный вопрос
Если в фэйсбуке и инсте все разумные люди свалят с рекламы на платные аккаунты, а на платформе останутся только нищеброды, которые тыкают на ссылки но ничего никогда не покупают. Это будет фиаско.
Придумывать не раздражающие форматы рекламы. Всякую видео(не обзоры), аудио, анимированную, яркую рекламу сразу лесом посылать. Я например не стал бы блокировать рекламу которая не бросается в глаза и не заметна при беглом взгляде. Но увы я не часто подобную рекламу видел. А на мобильных устройствах вообще дичь творится. Окна во весь экран устройства, белый фон у рекламы, когда сайт имеет темную тему. И прочий ад. В общем теперь у меня стоит блокировщик рекламы, который вырезает 99% рекламы на всех имеющихся у меня устройствах.
Задний кофе
Вам любой фэйсбучный сммщик, таргетолог зальет что видео имеет большую вовлеченность чем картинка, и еще там должен быть непременно призыв к действию и прочая прочая :)
Ну да ну да. Среди тех у кого блокировщика нет. Но судя по усилиям подобных сммщиков, таких людей будет становиться все меньше.
За 10-12$ ты не выкупишь свою жизнь, бедолага :)
Да? Иной раз выкупить жизнь можно за сигарету. А тут - 3 бутылки водки. С таким бюджетом можно выкупить жизнь целого посёлка.
Пхах нет
Пусть станет платным, а потом умрет)
Тоже мне угрожают людям своей же смертью
А зачем они кому будут нужны, будучи платными?
Проблема курицы и яйца...
в то время как вопрос должен стоять о покупке личных данных у пользователей...
FB только недавно отчитался о рекордном квартале. Думаю, после нововведений Apple, следующий отчет через 3 месяца у них будет уже не айс, так что можно будет попробовать их и зашортить ))
Хотелось бы получше понять, как они на этих данных зарабатывают
Направление первое - реклама. Чем больше вы знаете о пользователе, тем успешнее вы угадываете его слабости, тем эффективнее реклама склоняет его к сделке.
Направление второе - политика. Чем больше вы знаете о пользователе, тем успешнее угадываете его слабости, тем эффективнее будут призывы "правильно" голосовать или выходить на протесты, чтобы разломать свою страну (Гонконг, Мьянма). За "политику" обычно очень жирно платят.
По второму направлению поинтересуйтесь деталями скандала c Cambridge Analytica.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica
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