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Слава Шегай

«Помогите сохранить Instagram бесплатным»: Facebook попросила пользователей iOS разрешить сбор их личных данных Статьи редакции

Уведомления в приложениях появятся после обновления iPhone до iOS 14.5.

44 44 комментария
2794 просмотров

После обновления iOS до новой версии приложения Facebook и Instagram уведомляют пользователей о том, что сбор персональных данных помогает им сохранить приложения бесплатными, пишет The Verge. На сообщения обратил внимание исследователь Ашкан Солтани.

ashkan soltani @ashk4n
And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.

“Help keep Facebook free of charge” https://t.co/mOB9WJpz9A

В iOS 14.5, которая стала доступна в конце апреля, заработала функция App Tracking Transparency. После установки обновления ОС все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.

В апреле Facebook заявила, что изменит рекламные инструменты из-за новых правил Apple об отслеживании данных пользователей. Компания ограничит способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов.

Компании спорили вокруг рекламных изменений с декабря 2020 года. Тогда Apple заявила, что обяжет разработчиков сообщать о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA. Это идентификатор, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей без их согласия.

Из-за изменений Facebook в августе 2020 года предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы. В ответ Apple обвинила соцсеть в желании собрать как можно больше данных о пользователях.

#instagram #apple #новость #facebook

44 44 комментария
10
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44 комментария
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Сэм Дж.

32

Если вдруг что, напомним им об этом заявлении на странице входа.

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Valentin Dombrovsky

Сэм
0

Так это ж про Фейсбук, а не про Инсту.

Ответить

Сэм Дж.

Valentin
9

Если внимательно посмотреть на левый телефон со скриншота из твиттера, то можно увидеть и про Фейсбук.

Ответить

Valentin

Сэм
1

И то правда — заголовок меня смутил, не обратил внимания.

Ответить

Сэм Дж.

Valentin
0

Судя по твиту заголовок должен был быть про Фейсбук, но автор решил чуток креатива добавить 😄

Ответить

Евангелина Светозарова

17

Эххх а ведь раньше Инстаграм был реально классным приложением и соц сетью, а сейчас это всё больше напоминает интернет-маркет с очень жёсткой и непонятной цензурой, где в любой момент тебе может прилететь бан

Ответить

Владислав Владимиров

Евангелина
7

А еще тогда Инстаграмм не синхронизировался с другими соцсетями, и можно было спокойно вести рабочую страницу на фейсбуке и личную на Инсте, а сейчас массово валят в друзья любые подписчики с фейсбука, которым навязчиво предлагает это соцсеть...

Ответить

Евангелина Светозарова

Владислав
6

Вот да, и мне ещё интересно через сколько лет они поймут, что гораздо лучше, чтобы новостная лента формировалась по дате размещения публикаций, а не вразброс. Ещё и непонятные аккаунты вылазят, на которые даже не подписан

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Zzz Zzz

Евангел…
5

Это может быть для Вас и для меня хронологическая лента лучше, а у фейсбука другие цели, как, например, максимизация проведенного времени юзером на сайте/приложении и максимизация показанной рекламы и соответственно прибыли.

Правда, они так заигрались с этой алгоритмической лентой, что в какой-то момент я на сайте фейсбука даже не мог переключится на хронологическую. Т.е. ты включаешь сортировку ленты по времени, и сайт показывает что лента в хронологическом порядке, а только посты идут с временем публикации "час назад", потом "10 часов назад", потом "3 минуты назад". И все это вылилось в то, что вместо 2-3 раза в день я начал заходить на сайт 1 раз в 2-3 дня. 
Возможно, такая реакция была не у меня одного, т.к. последнее время они подуспокоились и хронолента работает как должна (по крайней мере фейсбука)

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Nikita Dudoladov

Евангел…
0

Ведь и так до 16 года посты отображались по хронологии, что было гораздо удобнее. После введения ранжирования алгоритмами посты «мелких» аккаунтов просто провалились в бездну, до которой не реально доскролить.

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KINCH

Nikita
1

Я и многие мои знакомые вообще перестали ленту читать. Интересно посмотреть статистику, которая может сравнить как-то 

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Александр Соколов

Евангелина
1

Меня вот так же вк выбесил, реклама из всех щелей, а раньше был интересная альтернатива: посидеть ленту прочитать, а теперь через пост реклама, реклама...

Ответить

Fyodor

15

Facebook попросила пользователей iOS разрешить сбор их личных данных

Хорошая попытка, но нет.

Ответить

Юрий Белоножкин

Fyodor
3

Что «нет»? 99% забили на все это, и большинству не важно.

Ответить

Ivan Susanin

Юрий
1

По ощущениям, сейчас прайвеси многим стало важно. Интересно было бы взглянуть на реальные цифры

Ответить

Viacheslav Semenchuk

12

Если товар для вас бесплатен, то товар - это Вы

Ответить

Igor Filippov

10

Да уже и так на каждые 2-3 истории один блок рекламы.

Ответить

Ilya Brin

6

Раньше Инстаграм показывал таргетированную рекламу товаров и услуг, которые мне не нужны.

Теперь будет показывать без таргета всё подряд.

Рекламодателям да, не удобно.
Пользователю? Да пофиг.

Ответить

Данил Дудник

5

Бедный Цукенберг обнищает там. Выжал всё из инсты, не знает, как ещё додоить её.

Почему самый популярный сервис для публикации фото до сих пор сжимает фото также же ужасно, как и когда ее разрабатывала группа энтузиастов? Люди платят тысячи $ за телефоны с топ камерами. Потом постят это в инсту, где уже на среднем плане становится плохо понятно человек это или собака?

С вотсапом та же история. Вместо развития — только больше данных выжимают из юзеров.

Ответить

Александ Есть

4

Не представляю, как люди пользуются инстаграммом, там же рекламы больше чем контента.

Ответить

Юрий Белоножкин

Александ
1

 там же рекламы больше чем контента.

Зачем верить в очевидную небылицу - непонятно.

Ответить

Artemiy

Юрий
0

Про «больше, чем контента» — это, конечно, преувеличение, но рекламы в инсте действительно дофига

Рекламные посты встречаются каждые 3-4 обычных поста, то есть составляют примерно 20-25% ленты

Ответить

Vasiliy Leytman

3

Блин я б согласился платить условные 10-12 баксов в месяц чтобы во всех основных приложениях мне просто не показывали никакой рекламы и не трекали) ну или хотя бы не показывали)))

Ответить

Задний кофе

Vasiliy
0

Это все хорошо, но куда деваться рекламодателям ?

Ответить

Roman Trifonov

Задний
3

В ад. 

Ответить

Задний кофе

Roman
0

Это не деловой подход :)

Ответить

Vasiliy Leytman

Задний
1

да по$уй на них вообще))) я вообще не считаю засилие рекламы чем-то хорошим. если мне нужно что-то купить я погуглю и спрошу у друзей. а когда после каждого чиха надо месяц смотреть рекламу продуктов которые мне в целом-то и не особо были нужны — не гуд) ну и потом я думаю 10-12 баксов эти платить будут далеко не все. я ок если этой рекламой будут зае*ывать кого-то но не меня) и понимая что соцсети частично за эту рекламу отбиваются, я бы с радостью заплатил чтобы ее не видеть а они продолжали отбиваться) хочу вернуться в старый мир, где люди покупают хорошие вещи не потому что их зае*али контекстной рекламой а потому что они долго собирались, выбирали, спрашивали, короче осознанное потребление это всё) в конце концов, можно половину моих 10 баксов раздать всем этим рекламодателям хз))) если это такой критичный вопрос

Ответить

Задний кофе

Vasiliy
0

Если в фэйсбуке и инсте все разумные люди свалят с рекламы на платные аккаунты, а на платформе останутся только нищеброды, которые тыкают на ссылки но ничего никогда не покупают. Это будет фиаско.

Ответить

Александр Ненадо

Задний
0

Придумывать не раздражающие форматы рекламы.  Всякую видео(не обзоры), аудио, анимированную, яркую рекламу сразу лесом посылать. Я например не стал бы блокировать рекламу которая не бросается в глаза и не заметна при беглом взгляде. Но увы  я не часто подобную рекламу видел. А на мобильных устройствах вообще дичь творится. Окна во весь экран устройства, белый фон у рекламы, когда сайт имеет темную тему. И прочий ад. В общем теперь у меня стоит блокировщик рекламы, который вырезает 99% рекламы на всех имеющихся у меня устройствах.

Ответить

Задний кофе

Алексан…
0

Вам любой фэйсбучный сммщик, таргетолог зальет что видео имеет большую вовлеченность чем картинка, и еще там должен быть непременно призыв к действию и прочая прочая :)

Ответить

Александр Ненадо

Задний
0

Ну да ну да. Среди тех у кого блокировщика нет. Но судя по усилиям подобных сммщиков, таких людей будет становиться все меньше. 

Почти половина россиян стали блокировать…
В России уже 44% интернет-пользователей блокируют рекламу, утверждает Deloitte. В рекламных…
www.rbc.ru
Ответить

Pavel Khaskel

Vasiliy
0

За 10-12$ ты не выкупишь свою жизнь, бедолага :)

Ответить

Виктор Петров

Pavel
0

Да? Иной раз выкупить жизнь можно за сигарету. А тут - 3 бутылки водки. С таким бюджетом можно выкупить жизнь целого посёлка.

Ответить

Альберт Штерн

3

Пхах нет
Пусть станет платным, а потом умрет)
Тоже мне угрожают людям своей же смертью

Ответить

Александр Иванов

1

А зачем они кому будут нужны, будучи платными?
Проблема курицы и яйца...

Ответить

Pavel Ivanov

1
Ответить

Павел Бажнёв

1

в то время как вопрос должен стоять о покупке личных данных у пользователей...

Ответить

Степан Марципан

1

да пошли они в жопу. благодарен apple за это.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1
Ответить

Artemy

0

Уж лучше платный Инстаграм, чем эта жесть

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Make Instagram Great Again!

Ответить

Andrew Bargan

0

FB только недавно отчитался о рекордном квартале. Думаю, после нововведений Apple, следующий отчет через 3 месяца у них будет уже не айс, так что можно будет попробовать их и зашортить ))

Ответить

Лола Александрова

0

Хотелось бы получше понять, как они на этих данных зарабатывают

Ответить

Max B

Лола
0

Направление первое - реклама. Чем больше вы знаете о пользователе, тем успешнее вы угадываете его слабости, тем эффективнее реклама склоняет его к сделке.
Направление второе - политика. Чем больше вы знаете о пользователе, тем успешнее угадываете его слабости, тем эффективнее будут призывы "правильно" голосовать или выходить на протесты, чтобы разломать свою страну (Гонконг, Мьянма). За "политику" обычно очень жирно платят.
По второму направлению поинтересуйтесь деталями скандала c Cambridge Analytica.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica

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