Маркетинг
Евгения Евсеева

Apple добавила второй слот для рекламы в App Store на вкладке поиска Статьи редакции

До этого рекламировать приложения можно было в поиске.

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До этого разработчики могли продвигать свои приложения в поиске после того, как пользователь наберёт ключевые слова, пишет TechCrunch. Например, если набрать «такси», пользователь увидит рекламу Uber.

В новом слоте реклама будет показываться пользователям ещё до того, как они начнут искать приложение. Он находится во вкладке поиска в App Store, где сейчас находятся раздел «Актуальное» и «Рекомендуем».

Для разработчиков нет ограничения по сумме, которую они могут потратить на рекламу. Также они могут запустить, настроить или остановить рекламную кампанию в любое время. Стоимость будет зависеть от показов рекламы — они подсчитываются, когда хотя бы 50% рекламы видно в течение одной секунды, отмечает Apple.

Как пишет TechCruch, изменения последовали за iOS 14.5, которая стала доступна в конце апреля — в ней заработала функция App Tracking Transparency. После установки обновления ОС все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.

О планах Apple в апреле сообщала Financial Times — издание отмечало, что изменения могут быть связаны с желанием компании расширить рекламный бизнес.

#новость #apple

10 10 комментариев
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Mike Raitsyn

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Ребята из Яндекса, вы уж подскажите купертиновцам как надо - 4 спецухи и колдунщиков сверху насыпать. 

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Сергей Милосердов

Mike
0
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Дмитрий

2

Это пасхалочка тем, кто думал, что в новой версии iOS на фоне ограничений для сторонних приложений уменьшится реклама)

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Дэни Трэхо

Дмитрий
2

Это реклама кого надо реклама.

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klsdjfklj

Дмитрий
0

А так кто-то думал? Вроде как все понимали, что реклама станет менее релевантной. Да и то это касалось исключительно всяких Instargam и Facebook. 

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Aks _9825

2

Ну такая себе реклама, честно говоря. Я заметил рекламированные в поиске приложения только тогда, когда этот пост был выложен.

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Dmitry Kiselev

0

Лучше расскажите как переводчик для кошек - работает?

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Дмитрий

0

Это ответочка за понижение комиссии для разработчиков, чтобы отыграть обратно потери.

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Alex Moren

0

Новости, которые мы заслужили

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Евгений Бв

–1

А огрызок то топ за свои деньги)) Телефон за 1200$ и тебе пихают вшитую рекламу от которой нельзя избавиться. Гениально! Даже на самом драном Сяоми за пять тысяч рублей от нее можно избавиться на 100%

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