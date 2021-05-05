До этого рекламировать приложения можно было в поиске.

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До этого разработчики могли продвигать свои приложения в поиске после того, как пользователь наберёт ключевые слова, пишет TechCrunch. Например, если набрать «такси», пользователь увидит рекламу Uber.

В новом слоте реклама будет показываться пользователям ещё до того, как они начнут искать приложение. Он находится во вкладке поиска в App Store, где сейчас находятся раздел «Актуальное» и «Рекомендуем».

Для разработчиков нет ограничения по сумме, которую они могут потратить на рекламу. Также они могут запустить, настроить или остановить рекламную кампанию в любое время. Стоимость будет зависеть от показов рекламы — они подсчитываются, когда хотя бы 50% рекламы видно в течение одной секунды, отмечает Apple.

Как пишет TechCruch, изменения последовали за iOS 14.5, которая стала доступна в конце апреля — в ней заработала функция App Tracking Transparency. После установки обновления ОС все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.