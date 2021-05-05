Apple добавила второй слот для рекламы в App Store на вкладке поиска Статьи редакции
До этого рекламировать приложения можно было в поиске.
До этого разработчики могли продвигать свои приложения в поиске после того, как пользователь наберёт ключевые слова, пишет TechCrunch. Например, если набрать «такси», пользователь увидит рекламу Uber.
В новом слоте реклама будет показываться пользователям ещё до того, как они начнут искать приложение. Он находится во вкладке поиска в App Store, где сейчас находятся раздел «Актуальное» и «Рекомендуем».
Для разработчиков нет ограничения по сумме, которую они могут потратить на рекламу. Также они могут запустить, настроить или остановить рекламную кампанию в любое время. Стоимость будет зависеть от показов рекламы — они подсчитываются, когда хотя бы 50% рекламы видно в течение одной секунды, отмечает Apple.
Как пишет TechCruch, изменения последовали за iOS 14.5, которая стала доступна в конце апреля — в ней заработала функция App Tracking Transparency. После установки обновления ОС все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.
О планах Apple в апреле сообщала Financial Times — издание отмечало, что изменения могут быть связаны с желанием компании расширить рекламный бизнес.
Ребята из Яндекса, вы уж подскажите купертиновцам как надо - 4 спецухи и колдунщиков сверху насыпать.
Это пасхалочка тем, кто думал, что в новой версии iOS на фоне ограничений для сторонних приложений уменьшится реклама)
Ну такая себе реклама, честно говоря. Я заметил рекламированные в поиске приложения только тогда, когда этот пост был выложен.
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Это ответочка за понижение комиссии для разработчиков, чтобы отыграть обратно потери.
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А огрызок то топ за свои деньги)) Телефон за 1200$ и тебе пихают вшитую рекламу от которой нельзя избавиться. Гениально! Даже на самом драном Сяоми за пять тысяч рублей от нее можно избавиться на 100%
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