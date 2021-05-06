«Те же чувства, что и во время миссии»: производитель электроинструментов Bauker создал рекламу в стиле шутеров Статьи редакции
Рекламное агентство VMLY&R создало печатную рекламу для производителя электроинструментов Bauker из Чили.
В рекламе Bauker проводит параллель между использованием строительных инструментов и видеоиграми в жанре шутера. Производитель электроинструментов предлагает пережить те же эмоции, что и во время миссии, но теперь и в реальной жизни.
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