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Евгения Евсеева

«Газпром-медиа» выкупил 49% рекламного оператора «Квант» у «МаксимаТелеком» и стал единственным владельцем компании Статьи редакции

Компании создали совместное предприятие в 2019 году.

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«Газпром-медиа» довёл долю в компании «Квант» до 100%, выкупив 49% у оператор сетей Wi-Fi в метро «МаксимаТелеком», пишет «Коммерсантъ». Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Квант» занимается продажами рекламы на сетях Wi-Fi в общественном транспорте, управляемых «МаксимаТелекомом» в Москве, Санкт-Петербурге и ещё нескольких городах, а также продает мобильную рекламу на сайтах «Газпром-медиа».

«Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие «Квант» в 2019 году. Как пишет «Ъ» со ссылкой на отчётность «МаксимаТелекома», тогда холдинг заплатил за долю в 51% 1,67 млрд рублей.

Став единственным владельцем, «Газпром-медиа» получит команду и весь рекламный инвентарь, права на платформы и технологии для продажи персонализированной рекламы в цифровой среде, доступ к агрегированным большим данным «Кванта».

Вся инфраструктура сети останется в «МаксимаТелекоме» — он сохранит партнёрство с холдингом и будет предоставлять платформу для рекламных проектов.

По итогам 2020 года у «Кванта» было 222 рекламодателя, пишет издание. По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «МТ-Технологии», которое управляет «Квантом», составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 60 млн рублей.

#новость #газпроммедиа #максимателеком

6 6 комментариев
4
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6 комментариев
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sando

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ещё бы максиму кто выкупил да закрыл. помойка которая пользуется своим положением и чуть ли не паспортные данные пользователей требует чтобы те могли пользоваться их всратым вифи. 

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Артур Беломестнов

sando
1

Так не пользуйся.

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sando

Артур
0

я и не пользуюсь, так как в метро почти не бываю. но если тебе ок, что тебя могут в любую позу поставить пользуясь своим положением как монополии, то вопросов нет. 
отключите все программы, дайте все доступы и тд. или если паспортные данные попросят тоже ок? ну ведь сервис дают, имеют право. ага
посмотрите 5 роликов перед началом, ой, что-то багануло, посмотрите заново, но теперь давайте 6 роликов. СМОТРИТЕ! нельзя отвлекаться, СМОТРИТЕ В ЭКРАН!. смех

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Constantine Kiselev

0

Какого Максима телеком?

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Александр Кадетов

0

Раз пошла такая пьянка... МТС сейчас объединяет своих дочек и выкупает акции. Собираются продаваться, объединяться с кем-то или просто порядок наводят?

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Alexandr Simonov

0

«Газпром» - национальное достояние.*

*но это не точно.

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