Компании создали совместное предприятие в 2019 году.

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«Газпром-медиа» довёл долю в компании «Квант» до 100%, выкупив 49% у оператор сетей Wi-Fi в метро «МаксимаТелеком», пишет «Коммерсантъ». Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Квант» занимается продажами рекламы на сетях Wi-Fi в общественном транспорте, управляемых «МаксимаТелекомом» в Москве, Санкт-Петербурге и ещё нескольких городах, а также продает мобильную рекламу на сайтах «Газпром-медиа».

«Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие «Квант» в 2019 году. Как пишет «Ъ» со ссылкой на отчётность «МаксимаТелекома», тогда холдинг заплатил за долю в 51% 1,67 млрд рублей.

Став единственным владельцем, «Газпром-медиа» получит команду и весь рекламный инвентарь, права на платформы и технологии для продажи персонализированной рекламы в цифровой среде, доступ к агрегированным большим данным «Кванта».

Вся инфраструктура сети останется в «МаксимаТелекоме» — он сохранит партнёрство с холдингом и будет предоставлять платформу для рекламных проектов.