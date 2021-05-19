«Газпром-медиа» выкупил 49% рекламного оператора «Квант» у «МаксимаТелеком» и стал единственным владельцем компании Статьи редакции
Компании создали совместное предприятие в 2019 году.
«Газпром-медиа» довёл долю в компании «Квант» до 100%, выкупив 49% у оператор сетей Wi-Fi в метро «МаксимаТелеком», пишет «Коммерсантъ». Финансовые условия сделки не разглашаются.
«Квант» занимается продажами рекламы на сетях Wi-Fi в общественном транспорте, управляемых «МаксимаТелекомом» в Москве, Санкт-Петербурге и ещё нескольких городах, а также продает мобильную рекламу на сайтах «Газпром-медиа».
«Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие «Квант» в 2019 году. Как пишет «Ъ» со ссылкой на отчётность «МаксимаТелекома», тогда холдинг заплатил за долю в 51% 1,67 млрд рублей.
Став единственным владельцем, «Газпром-медиа» получит команду и весь рекламный инвентарь, права на платформы и технологии для продажи персонализированной рекламы в цифровой среде, доступ к агрегированным большим данным «Кванта».
Вся инфраструктура сети останется в «МаксимаТелекоме» — он сохранит партнёрство с холдингом и будет предоставлять платформу для рекламных проектов.
По итогам 2020 года у «Кванта» было 222 рекламодателя, пишет издание. По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «МТ-Технологии», которое управляет «Квантом», составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 60 млн рублей.
ещё бы максиму кто выкупил да закрыл. помойка которая пользуется своим положением и чуть ли не паспортные данные пользователей требует чтобы те могли пользоваться их всратым вифи.
Так не пользуйся.
я и не пользуюсь, так как в метро почти не бываю. но если тебе ок, что тебя могут в любую позу поставить пользуясь своим положением как монополии, то вопросов нет.
отключите все программы, дайте все доступы и тд. или если паспортные данные попросят тоже ок? ну ведь сервис дают, имеют право. ага
посмотрите 5 роликов перед началом, ой, что-то багануло, посмотрите заново, но теперь давайте 6 роликов. СМОТРИТЕ! нельзя отвлекаться, СМОТРИТЕ В ЭКРАН!. смех
Раз пошла такая пьянка... МТС сейчас объединяет своих дочек и выкупает акции. Собираются продаваться, объединяться с кем-то или просто порядок наводят?
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