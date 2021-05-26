Реклама посвящена общению во время пандемии и безопасности — собственной и окружающих. Но в ролике не говорят про маски или самоизоляцию — основные атрибуты социальной рекламы последних полутора лет, которые напрямую ассоциируются с Covid-19.

По сюжету люди собираются на вечеринку и уже привыкли к новой реальности. В первые секунды показывают, как они по-разному звонят в дверь, чтобы не касаться кнопки. Теперь их главная забота — не потерять свою открытую бутылку и не выпить из чужой.