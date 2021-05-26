«Если пьёте вместе, держите напитки порознь»: реклама Heineken о постковидных вечеринках, где все теряют свои бутылки Статьи редакции
Социальная дистанция теперь во всём.
Реклама посвящена общению во время пандемии и безопасности — собственной и окружающих. Но в ролике не говорят про маски или самоизоляцию — основные атрибуты социальной рекламы последних полутора лет, которые напрямую ассоциируются с Covid-19.
По сюжету люди собираются на вечеринку и уже привыкли к новой реальности. В первые секунды показывают, как они по-разному звонят в дверь, чтобы не касаться кнопки. Теперь их главная забота — не потерять свою открытую бутылку и не выпить из чужой.
Бессмертное:
"Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк
Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк
Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад…"
Нифига Корона не распространяется через напитки!
VOLUME 397, ISSUE 10285, P1603-1605, MAY 01, 2021
Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext
Меня одного еще до ковида эта путаница напрягала? Я с детства привык пить только из своего бокала.
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