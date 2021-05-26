Маркетинг
Альберт Хабибрахимов

«Если пьёте вместе, держите напитки порознь»: реклама Heineken о постковидных вечеринках, где все теряют свои бутылки Статьи редакции

Социальная дистанция теперь во всём.

Реклама посвящена общению во время пандемии и безопасности — собственной и окружающих. Но в ролике не говорят про маски или самоизоляцию — основные атрибуты социальной рекламы последних полутора лет, которые напрямую ассоциируются с Covid-19.

По сюжету люди собираются на вечеринку и уже привыкли к новой реальности. В первые секунды показывают, как они по-разному звонят в дверь, чтобы не касаться кнопки. Теперь их главная забота — не потерять свою открытую бутылку и не выпить из чужой.

#heineken #covid19

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4 комментария
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Павел -

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Бессмертное:
"Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк
Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк
Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад…"

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Павел -

0

Нифига Корона не распространяется через напитки!

VOLUME 397, ISSUE 10285, P1603-1605, MAY 01, 2021
Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext

Ten scientific reasons in support of airborne…
Heneghan and colleagues' systematic review, funded by WHO, published in March, 2021, as a…
www.thelancet.com
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Алексей Лысенко

0

Меня одного еще до ковида эта путаница напрягала? Я с детства привык пить только из своего бокала. 

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Андрей Лепков

Алексей
0

с детства. из своего бокала
интересное у вас детство выдалось 😂

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