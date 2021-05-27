{"id":3594,"title":"3 \u0443\u0440\u043e\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u044b \u0443\u0441\u0432\u043e\u0438\u043b\u0438, \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u0432 10 \u0441\u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=3594&url=https:\/\/vc.ru\/megafon\/240805&hash=e09b7e1bdf2a4512ecb75d3b977e530e9d63c4677fb2c45f5610b2be6b447411","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Таня Боброва

Помощник «Олег» от «Тинькофф» больше недели обзванивал тысячи таксофонов, чтобы учить прохожих борьбе со спамерами Статьи редакции

Это часть образовательной кампании «Тинькофф» по обучению россиян борьбе с телефонными мошенниками.

56 56 комментариев
Форум
3549 просмотров

Компания настроила автообзвон по номерам телефонов автоматов — всего на 147 тысяч номеров по России, рассказали vc.ru в «Тинькофф». «Олег» звонит преимущественно раз в день, около 20:06 вечера — это отсылка к году основания группы, и «висит» на телефоне 15 гудков — компании 15 лет.

По телефону «Олег» учит россиян бороться со спамерами и мошенниками: как распознать злоумышленника и какие есть основные правила безопасности. Также помощник проигрывает записи реальных звонков, когда абонентам «Тинькофф» звонили мошенники и спамеры, и пытались обмануть или что-то продать, но сталкивались с голосовым ассистентом.

Звонки настроили раз в день, чтобы «не спамить и не перегружать сеть». В «Тинькофф» уточнили, что поставили в известность о готовящейся кампании «Ростелеком» — оператора устройств в стране.

Кампания началась 14 мая, сроки её завершения в «Тинькофф» пока не называют, изучая первые результаты. Инвестиций проект не потребовал, поскольку использовали внутренние технологии и ресурсы компании.

По собственным данным, на таксофоны было совершено около 2 млн звонков, трубки взяли почти полмиллиона человек. Например, в Омске, Новосибирске и Иркутске жители отвечали на звонки в 34% случаев, в Самаре — в 28% случаев, в Петербурге и Москве — в 24% и 21% случаев соответственно.

  • По данным «Ростелекома», которые приводит «Тинькофф», в России насчитывается около 147 тысяч уличных стационарных таксофонов, которые установлены в 131 тысячи населённых пунктов. Около 80% из них — посёлки, сёла, деревни, станицы. С 2019 года звонки с таксофонов на номера российских операторов бесплатны.

#новость #тинькофф

56 56 комментариев
19
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 56, "likes": 19, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 251322, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 May 2021 14:46:10 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Небольшой жёлтый робот

43

Представляю, стоит такой таксофон посреди полузаброшенного села в Курской области и звонит. 10 раз подумаешь, брать ли

Ответить

Птиц

Небольшой
21

Да ещё и в 20:06. А там такой Олег загробным голосом: Тебе осталось 7 дней! 7 дней до запуска Защитника Олега!

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Птиц
3

Верни долг

Ответить

Балкон.Ру

24
Ответить

Dimych Pupkin

13

впервые слышу, что НА таксофон можно звонить

Ответить

Василий

Dimych
5

Тоже удивлялся, но можно. Проверял сам )

Ответить

Dimych Pupkin

Василий
2

а номер его как узнать? там сейчас он где то написан? я последний раз ими пользовался, когда они еще в красных будках были.

Ответить

Василий

Dimych
8

Кейс такой был:

От излюбленного места туристической стоянки до деревни, откуда уехать можно в цивилизацию - 7 км, с пожитками в рюкзаке путь не близкий. Расписание динамическое, так как работали на маршруте частники. Чтобы знать, во сколько выдвигаться на остановку, нужно знать "расписание на сегодня".

На остановке стоял такой аппарат и сельпо. В общем, место проходное по меркам деревни. Вот с утра начинаешь названивать на таксофон и рано или поздно какая-нибудь бабушка, что мимо проходила, возьмет трубку. При должном скилле вежливости можно было узнать планируемое расписание, опубликованное на остановке. Предварительно, конечно, успокоив испуганную бабушку.

Откуда у него номер - одному Б-гу известно, но все туристы знали его наизусть как Отче Наш.

PS. На самом аппарате номера не было указано

Ответить

KSA

Dimych
0

 а номер его как узнать?

Позвони на АОН!

Ответить

Antosha NeMelisov

Dimych
5
Ответить

Dmitry Kiselev

Dimych
1

Не просто же так на них номера указаны)

Ответить

Михаил Б

14

Вау! Как в американском фильме! Это же можно со страху в штаны наделать, если рядом с тобой зазвонит таксофон

Хотя больше удивляет откуда в РФ 147 тысяч уличных стационарных таксофонов. Я вот в своем областном центре видел последний раз таксофон где-то в 2005 году

Ответить

Илья Шишкунов

Михаил
2

Пилят бюджеты 

Ответить

L A

Илья
1

кажется так:
закинули 100р(без ндс)  на мобилу, оператор перечислит 1р20коп в том числе на таксофоны.

https://rossvyaz.gov.ru/operatoram-svyazi/raschet-i-uplata-obyazatelnykh-otchislenii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/ccc34d27beaf7a4aad965aeceab180d9526ebd5c/

Расчет и уплата обязательных отчислений
Расчет и уплата обязательных отчислений
rossvyaz.gov.ru
Ответить

Любопытный

L
1

Вообще да выходит так с мтру по нитке Ростелекому два милиона звонков из которых оплачено пять сотен тысячь. Длительность непонятна, но Тиньков просто передал ростелекому деньги да еще и потестировали инфраструктуру.

Ответить

Дмитрий Ульянов

L
0

Так судя по 2008 году..... Тинькоф как раз и расходует этот накопленный бюджет )))

Ответить

John Doe

Михаил
0

так их по деревням по массовой программе (для обеспечения права на связь) устанавливали лет 10 до года так 2013го . Денег там потратили уйму. Там многие таксофоны, если я правильно помню, были по сути спутниковыми телефонами, с соответствующими расходами. 

p.s. сейчас только прочитал, что оказывается программу тогда не свернули, а продлили до 2020 года - оплата идет от сотовых операторов. 2% от прибыли. 

Ответить

KSA

Михаил
0

Сбежал из России в 2005?

Ответить

NoNamelilka

8

Честно говоря, таксофон выглядит так, что его не то, что трогать стрёмно, а даже смотреть противно. 

Ответить

Dimych Pupkin

NoNamelilka
6

када айфонов не было, вполне себе и трогали, и даже пользовались. особо умелые, даже с убитым номеронабирателем. номер можно было набрать ручагом, на котором трубка висела.

Ответить

Roman Khegay

Dimych
1

Вот только теперь айфоны есть

Ответить

Dimych Pupkin

Roman
1

так я ж не спорю, я таксофон уже лет 20 не юзал

Ответить

KSA

Roman
0

Скоро не будет! Будешь как дурак с ксяоми ходить!

Ответить

Любопытный Никита

NoNamelilka
0

А они не доя повседневного использования, а для черезвычайных ситуаций и конечно для анонимных звонков с явками и паролями для передачи криптовалюты ;)

Ответить

Ivan Kolyhalov

9

Вам сейчас к таксофону прилетит голубь со свертком. Прочитайте там код и сообщите мне. Мы переведем ваши деньги со сберкнижки на защищенный счет в сберкассе. 

Ответить

Dmitry Mikushin

5
Ответить

Марат Демченко

4

Вспомнились миссии в GTA Vice City, в которых на таксофон звонил непонятно кто и говорил кого-нибудь убить. Кажется, теперь я знаю, кто это был. 

Ответить

badResistor

Марат
1

по моему лучшая версия, относительно общего уровня игр того времени.

Ответить

Антон Болятко

4

Мне кажется или Олег творит какую-то дичь?

Ответить

Denis Kolodin

3
Ответить

Королева Оксана

3
Ответить

One Harm

2

У самого Тинькова на удалёнке работает куча народа, которые достают людей с его картами. Я уже молчу про рекламу, которая лезет со всех щелей.

Ответить

Канищев Максим

One
3

Зато поддержка говно. 

Ответить

юрий с

Канищев
1

И как брокер один из худших. На мобильном приложении просто сверх много ошибок

Ответить

Ivan Kolyhalov

2

Привет это Олег, тебе осталось жить 7 дней. пи-пи-пи...

Ответить

Dimych Pupkin

Ivan
1

15 же, по числу гудков ))

Ответить

Indig0

2

— Олег, больше не звони мне, звони своим шлюхам

Ответить

Тимофей Сбитнев

2

Немного странно, конечно, но за счёт этого свежо, надо сказать.
Я бы ещё послушал, че там народ говорил Олегу в ответ))

Ответить

Julia Eronina

Тимофей
0

-Аллё.... .... Бл*.... Фух.... Прикооол 
?

Ответить

L A

1

> Инвестиций проект не потребовал, поскольку использовали внутренние технологии и ресурсы компании

Получается что в наличии есть "ресурсов компании"  в объёме достаточном на одновременный обзон всех "таксофонов в 1 часовом поясе ровно в 20:06".

Кажется, я начинаю понимать кто  занимается крупными массовыми обзвонами...

Ответить

Небольшой жёлтый робот

L
0

Аутсорснули в коллцентр сбера

Ответить

Julia Eronina

L
0

Проект потребовал инвестиций - ресурсы и технологии. 
Просто не грамотно написали

Ответить

Nikolay Ganin

1

Крипово конечно.

Ответить

Саня Матросов

0

Мне 26 лет, я видел миллион этих ваших таксофонов. Но прошло столько лет с нашей последней встречи, что мне пришлось загуглить что это такое

Ответить

Любопытный Никита

Саня
1

Ты прости тут речь о денгах, а не о тебе, таксофонах и даже не о обзвоне. Короче передали Ростелекому денег, но вопрос зачем?

Ответить

Олег Кравченко

0

Круто, респект 🙌🔥

Ответить

Нина Соболева

0

Круто!

Ответить

Julia Eronina

0

Кто-нибудь, передайте в Тинькофф, что на дворе 2021 год, есть смартфоны.
Сценарий какого-то хоррора: сумерки, звонит одинокий грязный, размалеванный таксофон...
В следующих сериях представитель будет вылезать в белой рубахе из советских телевизоров.
А после преследовать тех, кто не сел на самолёт.

Ответить

Илья Фир

Julia
0

Так в этом и была фишка, не?

Ответить

Julia Eronina

Илья
0

Посмотреть, как бабули в сёлах "крестяться и матеряться от звонков-то энтых"?

Ответить

KSA

Julia
0

Тех, кто сел в самолет но полетел над Белоруссией

Ответить

Андрей Бирюлев

0

Пойду вечером до ближайшего таксофона прогуляюсь

Ответить

badResistor

Андрей
0

далеко идти придется?

Ответить

Андрей Бирюлев

badResistor
0

у метро по две штуки около каждого выхода видел

Ответить

KSA

0

- В России есть таксофоны?
- На них можно звонить?

О_О

Ответить

Julia Eronina

0

"Инвестиций проект не потребовал, поскольку использовали внутренние технологии и ресурсы компании." - это финансово не грамотная фраза.

Инвестировали - ресурсы компании и технологии. Можно спокойно пересчитать это в валюту.
А затем высчитать даже возврат на эти инвестиции.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Vinci
Подписан
Отписаться
Международное брендинговое агентство Maeutica Branding Agency стало партнером Vinci Agency
PR-агентство Vinci Agency и международное брендинговое агентство Maeutica Branding Agency заключили партнерское соглаше…
Ростелеком
Подписан
Отписаться
Как справиться со стрессом перед экзаменами
ЕГЭ — настоящее испытание для школьников, поэтому при подготовке к экзамену важно уделять внимание не только изучению т…
СберАвтопарк
Подписан
Отписаться
Автолизинг в России: текущий срез и тенденции развития
В России продолжается приток клиентов из кредитных обязательств в лизинговые. Основным драйвером развития остается сегм…

Показать еще

Лучшие комментарии
Маркетологов к стенке
за день
«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля без места водителя
Артем Голендберг
за неделю
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Комментарии

One Geek

Самый дорогой финтех-сервис…

Backend Gleb

Суд Москвы оштрафовал ​Twitter…

Родион Галанев

TikTok раздаст 100 млн рублей…

Julia Eronina

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

KSA

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

Yan Purvenes

«Сбер» представил прототип…

Julia Eronina

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

Nate Tayatinn

Авиакомпании Европы стали…

Максим Морозов

Саммит ЕС приостановил полёты в…

Shlomo Goldenberg

Самый дорогой финтех-сервис…

Andrew Freez

Неочевидная монетизация…

Fyodor

Авиакомпании Европы стали…

KSA

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

SEO-Шмео

МТС начнёт автоматически…

Nate Tayatinn

Авиакомпании Европы стали…

Владислав Мальцев

#кактамвСбере: история одного…

Григорий Матасов

МТС начнёт автоматически…

KSA

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

Родион Галанев

Tesla обсуждает покупку завода…

Artemy

В США запустили сервис…
null