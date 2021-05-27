Помощник «Олег» от «Тинькофф» больше недели обзванивал тысячи таксофонов, чтобы учить прохожих борьбе со спамерами Статьи редакции
Это часть образовательной кампании «Тинькофф» по обучению россиян борьбе с телефонными мошенниками.
Компания настроила автообзвон по номерам телефонов автоматов — всего на 147 тысяч номеров по России, рассказали vc.ru в «Тинькофф». «Олег» звонит преимущественно раз в день, около 20:06 вечера — это отсылка к году основания группы, и «висит» на телефоне 15 гудков — компании 15 лет.
По телефону «Олег» учит россиян бороться со спамерами и мошенниками: как распознать злоумышленника и какие есть основные правила безопасности. Также помощник проигрывает записи реальных звонков, когда абонентам «Тинькофф» звонили мошенники и спамеры, и пытались обмануть или что-то продать, но сталкивались с голосовым ассистентом.
Звонки настроили раз в день, чтобы «не спамить и не перегружать сеть». В «Тинькофф» уточнили, что поставили в известность о готовящейся кампании «Ростелеком» — оператора устройств в стране.
Кампания началась 14 мая, сроки её завершения в «Тинькофф» пока не называют, изучая первые результаты. Инвестиций проект не потребовал, поскольку использовали внутренние технологии и ресурсы компании.
По собственным данным, на таксофоны было совершено около 2 млн звонков, трубки взяли почти полмиллиона человек. Например, в Омске, Новосибирске и Иркутске жители отвечали на звонки в 34% случаев, в Самаре — в 28% случаев, в Петербурге и Москве — в 24% и 21% случаев соответственно.
- По данным «Ростелекома», которые приводит «Тинькофф», в России насчитывается около 147 тысяч уличных стационарных таксофонов, которые установлены в 131 тысячи населённых пунктов. Около 80% из них — посёлки, сёла, деревни, станицы. С 2019 года звонки с таксофонов на номера российских операторов бесплатны.
Представляю, стоит такой таксофон посреди полузаброшенного села в Курской области и звонит. 10 раз подумаешь, брать ли
впервые слышу, что НА таксофон можно звонить
а номер его как узнать? там сейчас он где то написан? я последний раз ими пользовался, когда они еще в красных будках были.
Кейс такой был:
От излюбленного места туристической стоянки до деревни, откуда уехать можно в цивилизацию - 7 км, с пожитками в рюкзаке путь не близкий. Расписание динамическое, так как работали на маршруте частники. Чтобы знать, во сколько выдвигаться на остановку, нужно знать "расписание на сегодня".
На остановке стоял такой аппарат и сельпо. В общем, место проходное по меркам деревни. Вот с утра начинаешь названивать на таксофон и рано или поздно какая-нибудь бабушка, что мимо проходила, возьмет трубку. При должном скилле вежливости можно было узнать планируемое расписание, опубликованное на остановке. Предварительно, конечно, успокоив испуганную бабушку.
Откуда у него номер - одному Б-гу известно, но все туристы знали его наизусть как Отче Наш.
PS. На самом аппарате номера не было указано
Вау! Как в американском фильме! Это же можно со страху в штаны наделать, если рядом с тобой зазвонит таксофон
Хотя больше удивляет откуда в РФ 147 тысяч уличных стационарных таксофонов. Я вот в своем областном центре видел последний раз таксофон где-то в 2005 году
Пилят бюджеты
кажется так:
закинули 100р(без ндс) на мобилу, оператор перечислит 1р20коп в том числе на таксофоны.
https://rossvyaz.gov.ru/operatoram-svyazi/raschet-i-uplata-obyazatelnykh-otchislenii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/ccc34d27beaf7a4aad965aeceab180d9526ebd5c/
Любопытный
Вообще да выходит так с мтру по нитке Ростелекому два милиона звонков из которых оплачено пять сотен тысячь. Длительность непонятна, но Тиньков просто передал ростелекому деньги да еще и потестировали инфраструктуру.
Так судя по 2008 году..... Тинькоф как раз и расходует этот накопленный бюджет )))
так их по деревням по массовой программе (для обеспечения права на связь) устанавливали лет 10 до года так 2013го . Денег там потратили уйму. Там многие таксофоны, если я правильно помню, были по сути спутниковыми телефонами, с соответствующими расходами.
p.s. сейчас только прочитал, что оказывается программу тогда не свернули, а продлили до 2020 года - оплата идет от сотовых операторов. 2% от прибыли.
Честно говоря, таксофон выглядит так, что его не то, что трогать стрёмно, а даже смотреть противно.
када айфонов не было, вполне себе и трогали, и даже пользовались. особо умелые, даже с убитым номеронабирателем. номер можно было набрать ручагом, на котором трубка висела.
Вот только теперь айфоны есть
Любопытный Никита
А они не доя повседневного использования, а для черезвычайных ситуаций и конечно для анонимных звонков с явками и паролями для передачи криптовалюты ;)
Вам сейчас к таксофону прилетит голубь со свертком. Прочитайте там код и сообщите мне. Мы переведем ваши деньги со сберкнижки на защищенный счет в сберкассе.
Вспомнились миссии в GTA Vice City, в которых на таксофон звонил непонятно кто и говорил кого-нибудь убить. Кажется, теперь я знаю, кто это был.
У самого Тинькова на удалёнке работает куча народа, которые достают людей с его картами. Я уже молчу про рекламу, которая лезет со всех щелей.
Зато поддержка говно.
Привет это Олег, тебе осталось жить 7 дней. пи-пи-пи...
Немного странно, конечно, но за счёт этого свежо, надо сказать.
Я бы ещё послушал, че там народ говорил Олегу в ответ))
> Инвестиций проект не потребовал, поскольку использовали внутренние технологии и ресурсы компании
Получается что в наличии есть "ресурсов компании" в объёме достаточном на одновременный обзон всех "таксофонов в 1 часовом поясе ровно в 20:06".
Кажется, я начинаю понимать кто занимается крупными массовыми обзвонами...
Проект потребовал инвестиций - ресурсы и технологии.
Просто не грамотно написали
Мне 26 лет, я видел миллион этих ваших таксофонов. Но прошло столько лет с нашей последней встречи, что мне пришлось загуглить что это такое
Любопытный Никита
Ты прости тут речь о денгах, а не о тебе, таксофонах и даже не о обзвоне. Короче передали Ростелекому денег, но вопрос зачем?
Кто-нибудь, передайте в Тинькофф, что на дворе 2021 год, есть смартфоны.
Сценарий какого-то хоррора: сумерки, звонит одинокий грязный, размалеванный таксофон...
В следующих сериях представитель будет вылезать в белой рубахе из советских телевизоров.
А после преследовать тех, кто не сел на самолёт.
Пойду вечером до ближайшего таксофона прогуляюсь
далеко идти придется?
"Инвестиций проект не потребовал, поскольку использовали внутренние технологии и ресурсы компании." - это финансово не грамотная фраза.
Инвестировали - ресурсы компании и технологии. Можно спокойно пересчитать это в валюту.
А затем высчитать даже возврат на эти инвестиции.
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