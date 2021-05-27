Это часть образовательной кампании «Тинькофф» по обучению россиян борьбе с телефонными мошенниками.

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Компания настроила автообзвон по номерам телефонов автоматов — всего на 147 тысяч номеров по России, рассказали vc.ru в «Тинькофф». «Олег» звонит преимущественно раз в день, около 20:06 вечера — это отсылка к году основания группы, и «висит» на телефоне 15 гудков — компании 15 лет.

По телефону «Олег» учит россиян бороться со спамерами и мошенниками: как распознать злоумышленника и какие есть основные правила безопасности. Также помощник проигрывает записи реальных звонков, когда абонентам «Тинькофф» звонили мошенники и спамеры, и пытались обмануть или что-то продать, но сталкивались с голосовым ассистентом.

Звонки настроили раз в день, чтобы «не спамить и не перегружать сеть». В «Тинькофф» уточнили, что поставили в известность о готовящейся кампании «Ростелеком» — оператора устройств в стране.

Кампания началась 14 мая, сроки её завершения в «Тинькофф» пока не называют, изучая первые результаты. Инвестиций проект не потребовал, поскольку использовали внутренние технологии и ресурсы компании.

По собственным данным, на таксофоны было совершено около 2 млн звонков, трубки взяли почти полмиллиона человек. Например, в Омске, Новосибирске и Иркутске жители отвечали на звонки в 34% случаев, в Самаре — в 28% случаев, в Петербурге и Москве — в 24% и 21% случаев соответственно.