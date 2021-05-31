На будущей штаб-квартире «Тинькофф» появился световой знак «Защитника Олега» — это реклама нового сервиса Статьи редакции
«Надеемся, что “Защитник Олег” увидел сигнал и скоро явится».
Реклама пока официально не представленного сервиса «Защитник Олег» появилась в 20:30 мск на здании строящейся штаб-квартиры «Тинькофф» возле станции метро «Белорусская» в Москве. Световая проекция была включена всю ночь, уточнили vc.ru в компании.
На вопрос, планирует ли «Тинькофф» включать сигнал в ночь на 1 июня, в компании ответили: «Сегодня не будем — надеемся, что “Защитник Олег” увидел сигнал и скоро явится».
На рекламу сервиса «Защитник Олег» в мае 2021 года обратил внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». По словам представителей компании, она готовит «решение от спамеров и мошенников». Других деталей о сервисе пока нет.
Интересно чем он будет нас защищать кроме голосовых обзвонов предупредительных?
Этому миру давно нужен новый герой. Взываем к тебе, Олег!
Голосовой помощник в мобильном приложении?
- Олег.
Неведомый доселе непонятноотчего защитник?
- Олег.
ЧСВ тинькова маркетолухи раздувают до небес.
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