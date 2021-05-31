«Надеемся, что “Защитник Олег” увидел сигнал и скоро явится».

Реклама пока официально не представленного сервиса «Защитник Олег» появилась в 20:30 мск на здании строящейся штаб-квартиры «Тинькофф» возле станции метро «Белорусская» в Москве. Световая проекция была включена всю ночь, уточнили vc.ru в компании.

Реклама «Защитника Олега» «Тинькофф»

На вопрос, планирует ли «Тинькофф» включать сигнал в ночь на 1 июня, в компании ответили: «Сегодня не будем — надеемся, что “Защитник Олег” увидел сигнал и скоро явится».

На рекламу сервиса «Защитник Олег» в мае 2021 года обратил внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». По словам представителей компании, она готовит «решение от спамеров и мошенников». Других деталей о сервисе пока нет.