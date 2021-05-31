Маркетинг
Таня Боброва

На будущей штаб-квартире «Тинькофф» появился световой знак «Защитника Олега» — это реклама нового сервиса Статьи редакции

«Надеемся, что “Защитник Олег” увидел сигнал и скоро явится».

Реклама пока официально не представленного сервиса «Защитник Олег» появилась в 20:30 мск на здании строящейся штаб-квартиры «Тинькофф» возле станции метро «Белорусская» в Москве. Световая проекция была включена всю ночь, уточнили vc.ru в компании.

Реклама «Защитника Олега» «Тинькофф»

На вопрос, планирует ли «Тинькофф» включать сигнал в ночь на 1 июня, в компании ответили: «Сегодня не будем — надеемся, что “Защитник Олег” увидел сигнал и скоро явится».

На рекламу сервиса «Защитник Олег» в мае 2021 года обратил внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». По словам представителей компании, она готовит «решение от спамеров и мошенников». Других деталей о сервисе пока нет.

#тинькофф

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Sendero

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Константин Василь

2

Интересно чем он будет нас защищать кроме голосовых обзвонов предупредительных?

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tabularasa

2
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Александ Есть

2

Опять мусор притащили.

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Best Practice

1

А Олег сможет защитить нас от назойливых звонков?

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Goose Stealth

–4

Этому миру давно нужен новый герой. Взываем к тебе, Олег!

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Andrew Simon

Goose
1

Редко минусы ставлю, даже лизоблюдам. Но тут аж передернуло.

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Best Practice

0

Правда, очень иронично. Спамить и обещать защитить от спама) 

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Королева Оксана

0
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Андрей Бездомный

0

Голосовой помощник в мобильном приложении?
- Олег.

Неведомый доселе непонятноотчего защитник?
- Олег.

ЧСВ тинькова маркетолухи раздувают до небес.

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