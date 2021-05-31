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DTF

Сервис «Кухня на районе» совместно с CDPR выпустил меню с блюдами по мотивам «Ведьмака» Статьи редакции

Вызимского чемпиона тут нет.

6 6 комментариев
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840 просмотров

Так называемую «Таверну на районе» приурочили к шестой годовщине третьего «Ведьмака» — игра вышла 18 мая 2015 года.

В рамках акции доступно шесть блюд, которые можно заказать до 5 июня. Учитывая сеттинг игры, ничего экзотического среди них нет — в меню, например, вошёл сэндвич с курицей и луковый суп.

«Кухня на районе» работает в Москве и Подмосковье.

  • Багет с камамбером — 467 рублей.
  • Луковый суп — 187 рублей.
  • Бургундская говядина — 497 рублей.
  • Сэндвич с курицей — 317 рублей.
  • Имбирный хлеб — 217 рублей.
  • Кулек с сухофруктами и орешками — 177 рублей.

В рамках этой акции «Кухня на районе» также разыгрывает одну PS5 и несколько фартуков из мерчендайза «Ведьмака».

#кухнянарайоне

6 6 комментариев
6
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6 комментариев
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Анна Уракова

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Выглядит аппетитно 😏

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Степан Комаров

1

Можно ли с курьером сыграть в гвинт? 

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Владислава Кирова

0

Прикольно придумали, думаю, хорошо зайдет такое меню.

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Andrey Borg

0

Ведьмака накормите пюрешкой с котлетой

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Александр

0

Котоблепас где?

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Darya Golubova

0

нужно такое же, но по RE8!

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