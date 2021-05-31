Вызимского чемпиона тут нет.

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Так называемую «Таверну на районе» приурочили к шестой годовщине третьего «Ведьмака» — игра вышла 18 мая 2015 года.

В рамках акции доступно шесть блюд, которые можно заказать до 5 июня. Учитывая сеттинг игры, ничего экзотического среди них нет — в меню, например, вошёл сэндвич с курицей и луковый суп.

«Кухня на районе» работает в Москве и Подмосковье.

Багет с камамбером — 467 рублей.

Луковый суп — 187 рублей.

Бургундская говядина — 497 рублей.

Сэндвич с курицей — 317 рублей.

Имбирный хлеб — 217 рублей.

Кулек с сухофруктами и орешками — 177 рублей.