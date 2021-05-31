Сервис «Кухня на районе» совместно с CDPR выпустил меню с блюдами по мотивам «Ведьмака» Статьи редакции
Вызимского чемпиона тут нет.
Так называемую «Таверну на районе» приурочили к шестой годовщине третьего «Ведьмака» — игра вышла 18 мая 2015 года.
В рамках акции доступно шесть блюд, которые можно заказать до 5 июня. Учитывая сеттинг игры, ничего экзотического среди них нет — в меню, например, вошёл сэндвич с курицей и луковый суп.
«Кухня на районе» работает в Москве и Подмосковье.
- Багет с камамбером — 467 рублей.
- Луковый суп — 187 рублей.
- Бургундская говядина — 497 рублей.
- Сэндвич с курицей — 317 рублей.
- Имбирный хлеб — 217 рублей.
- Кулек с сухофруктами и орешками — 177 рублей.
В рамках этой акции «Кухня на районе» также разыгрывает одну PS5 и несколько фартуков из мерчендайза «Ведьмака».
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