«Альфа-банк» оценил кампанию с Моргенштерном: выпустили 162 тысячи цифровых карт и стало легче привлекать таланты Статьи редакции
В банке не исключили, что будут снова сотрудничать с рэпером.
«Альфа-банк» первым всерьез научился работать с новым инструментом — инфлюенсерами, считает главный управляющий директор компании Владимир Верхошинский в интервью «Коммерсанту».
«В среднем каждый день наши рекламные интеграции выходят у того или иного блогера. У кого-то сотни тысяч подписчиков, у кого-то — миллионы», — заявил он.
Одним из примеров работы с инфлюенсерами стало «назначение» рэпера Моргенштерна на должность «директора по работе с молодежью».
Верхошинский отметил, что благодаря YouTube-сериалу с Моргенштерном, где показана работа банка изнутри, более 10 млн человек увидели работу «Альфа-банка» — после этого HR стало легче «привлекать новые таланты».
«Альфа-банк» готовит более комплексный проект с неожиданным инфлюенсером, сообщил The Bell директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов. Личность нового инфлюенсера пока не раскрывается. Проект с Моргенштерном завершен, однако банк не исключает других проектов с его участием.
- 15 марта 2021 года пресс-служба «Альфа-банка» объявила, что наняла Моргенштерна на работу и назначила «директором по работе с молодёжью». В новой должности Моргенштерн должен был привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов.
- 17 апреля МВД Москвы возбудило административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах. На следующий день банк признался, что «назначение» Моргенштерна сотрудником — это рекламный ход.
- 23 апреля ФАС признала клип Моргенштерна и «Альфа-банка» нарушающим закон о рекламе — в нём есть нарушение в части употребления алкоголя и использования непристойных образов.
так сверхразумы из @Альфа-Банк же кричали, что никакой компании не было и всё это рофл
Так уже все подзабыли и подзабили же, можно переобуваться...
«Альфа-банк» готовит более комплексный проект с неожиданным инфлюенсером
Личность нового инфлюенсера пока не раскрывается.
🤞🤞🤞
Медицинский Денис
"В кредит по самое колено!"
Одной ногой уже в новой квартире.... доступная ипотека от Альфа-Банк!
А с чем сравнить то, это много или мало? Есть предыдущие показатели статистики? И вроде как, после - не значит вследствие. Не?
Крутой кейс по привлечению зумерков, представляю какую премию выписали тому кто это придумал и организовал
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Ну любят в Альфе утырков разных. То ургант, то могенштен...
Ургант - классический еврейский интеллигент, не трогай наших, падла ))
Первое правило Альфы - пизди что не обосрался, даже если все видели и воняет
Качество карт, отток действубщих клиентов, период окупаемости и прочее
блять ну объясните мне, ну каким образом какое-то известно ебло стимулирует выбрать ту или иную услугу
не сравнение продукта номер один и номер два у конкурента, а бл еблет того или иного "лидера мнений"
ну как ебана, ну как
Человек увидел у своего кумира карту банка - значит это круто - хочу тоже быть крутым - надо завести и себе такую карту.
У многих думаю работает примерно так.
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момент: Академик (автоблогер) говорил, что за каждую карту Тинькофф ему предлагали по 500 рублей. Думаю, здесь такие же расценки. Перемножайте
Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. В соседней ветке сбермаркет хвалит себя за маркетинговую акцию с M&M’s.
У-у-у-у
Да, я богатый уёбок
У меня денег так много
Мое ебало — коробка
Хуль, бля, ты такой робкий?
Ты же базарил так громко
Так и быть, делай фотку
(Пока я добрый, сучка)
Да, я пиздец, охуевший
Сука твоя без одежды
Я подарю ей нежность
Пры-прыгай прямо меж ног
Доедаю промежность
Это, сука, любовь
Хуль ты мне еще вякнешь?
Сукин сын домашний
Ролль на мне швейцарский нож
Цепь на мне, это важно
Иди покушай ты кашу
Я пока ногти накрашу
Суки твоей буду краше
Она зовет меня Крашем
Я легенда, как Цой
Но такой молодой
Подавился мацой
Думай типа крутой
Думай, это мне похуй
Тетка, бейби, да похуй
Хуй огромный как пенис
На мне прыгает жопа
Пусть посчитают отток клиентов с момента запуска коллаборации:) у меня минимум 5 знакомых с хорошими оборотами ушли в другие банки, не хотят ассоциировать себя с чудаком которому пох...й на свою родину.
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