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Маркетинг
Евгения Евсеева

«Альфа-банк» оценил кампанию с Моргенштерном: выпустили 162 тысячи цифровых карт и стало легче привлекать таланты Статьи редакции

В банке не исключили, что будут снова сотрудничать с рэпером.

29 29 комментариев
Форум
2723 просмотров

«Альфа-банк» первым всерьез научился работать с новым инструментом — инфлюенсерами, считает главный управляющий директор компании Владимир Верхошинский в интервью «Коммерсанту».

«В среднем каждый день наши рекламные интеграции выходят у того или иного блогера. У кого-то сотни тысяч подписчиков, у кого-то — миллионы», — заявил он.

Одним из примеров работы с инфлюенсерами стало «назначение» рэпера Моргенштерна на должность «директора по работе с молодежью».

Что касается Моргенштерна, бизнес-результаты такие: 162 тысяч цифровых карт, средний возраст новых клиентов — 19 лет. Это уже сейчас хорошие клиенты, а в течение двух-пяти лет работать с ними станет ещё выгоднее.

Владимир Верхошинский
главный управляющий директор «Альфа-банка»

Верхошинский отметил, что благодаря YouTube-сериалу с Моргенштерном, где показана работа банка изнутри, более 10 млн человек увидели работу «Альфа-банка» — после этого HR стало легче «привлекать новые таланты».

«Альфа-банк» готовит более комплексный проект с неожиданным инфлюенсером, сообщил The Bell директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов. Личность нового инфлюенсера пока не раскрывается. Проект с Моргенштерном завершен, однако банк не исключает других проектов с его участием.

  • 15 марта 2021 года пресс-служба «Альфа-банка» объявила, что наняла Моргенштерна на работу и назначила «директором по работе с молодёжью». В новой должности Моргенштерн должен был привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов.
  • 17 апреля МВД Москвы возбудило административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах. На следующий день банк признался, что «назначение» Моргенштерна сотрудником — это рекламный ход.
  • 23 апреля ФАС признала клип Моргенштерна и «Альфа-банка» нарушающим закон о рекламе — в нём есть нарушение в части употребления алкоголя и использования непристойных образов.
«Наш амбассадор — Ургант, а с Моргенштерном…
Банк «назначил» рэпера директором по работе с молодёжью, а через месяц признался, что это часть…
vc.ru

#новость #альфабанк

29 29 комментариев
4
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29 комментариев
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Дмитрий Оверчук

30

так сверхразумы из @Альфа-Банк же кричали, что никакой компании не было и всё это рофл

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Евгений Кузовкин

Дмитрий
12

Так уже все подзабыли и подзабили же, можно переобуваться...

Ответить

Никита Алфимов

Евгений
3

Альфа-переобувочка

Ответить

Медицинский Денис

Дмитрий
1

Переобуваться в воздухе это теперь фишка Альфы

Ответить

Балкон.Ру

22

«Альфа-банк» готовит более комплексный проект с неожиданным инфлюенсером

Личность нового инфлюенсера пока не раскрывается.

🤞🤞🤞

Ответить

Медицинский Денис

Балкон.Ру
10

"В кредит по самое колено!"

Ответить

Игорь Рачук

Медицинский
5

Одной ногой уже в новой квартире.... доступная ипотека от Альфа-Банк! 

Ответить

Балкон.Ру

Игорь
0

😂😂😂

Ответить

Металлический шар

Медицинский
1

По локоть*

Ответить

Dmitri Atname

8

А если бы не было кампании с Моргенштерном, то карт было бы больше!

Ответить

Paul Skok

4

Тем временем

Ответить

Ivan Bindus

3

А с чем сравнить то, это много или мало? Есть предыдущие показатели статистики? И вроде как, после - не значит вследствие. Не?

Ответить

Артур

2

Крутой кейс по привлечению зумерков, представляю какую премию выписали тому кто это придумал и организовал

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Dennis Gerasimov

–1

Ну любят в Альфе утырков разных. То ургант, то могенштен...

Ответить

greg chudnoff

Dennis
3

Ургант - классический еврейский интеллигент, не трогай наших, падла ))

Ответить

Василий Петров

0

Первое правило Альфы - пизди что не обосрался, даже если все видели и воняет

Ответить

Art

Василий
2

А в чем обосрались то они- 162 тыс карт привлекли как и плавнировалось

Ответить

Василий Петров

Art
1

Качество карт, отток действубщих клиентов, период окупаемости и прочее

Ответить

Art

Василий
0

Что-то я сомневаюсь что прямо хоть один клиент пошёл и расторг договор с Альфой из-за того что там Моргенштерн

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Фёдор Воронов

Art
0

А сколько старых потеряли? Да и что там за карты еще вопрос.

Ответить

Кека Пека

0

блять ну объясните мне, ну каким образом какое-то известно ебло стимулирует выбрать ту или иную услугу

не сравнение продукта номер один и номер два у конкурента, а бл еблет того или иного "лидера мнений"

ну как ебана, ну как

Ответить

Shlomo Goldenberg

Кека
1

ты не знаешь как? ответ - некоторая часть населения идиоты

Ответить

Константин Рябов

Кека
0

Человек увидел у своего кумира карту банка - значит это круто - хочу тоже быть крутым - надо завести и себе такую карту.
У многих думаю работает примерно так. 

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Деревенский Данила

0

Классный кейс по лицемерию и скоростному переобуванию, Альфа 👍

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Кирилл Манн

0

момент: Академик (автоблогер) говорил, что за каждую карту Тинькофф ему предлагали по 500 рублей. Думаю, здесь такие же расценки. Перемножайте

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Skynett

0

Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. В соседней ветке сбермаркет хвалит себя за маркетинговую акцию с M&M’s.

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Artyom Lyapin

0

У-у-у-у
Да, я богатый уёбок
У меня денег так много
Мое ебало — коробка
Хуль, бля, ты такой робкий?
Ты же базарил так громко
Так и быть, делай фотку
(Пока я добрый, сучка)
Да, я пиздец, охуевший
Сука твоя без одежды
Я подарю ей нежность
Пры-прыгай прямо меж ног
Доедаю промежность
Это, сука, любовь

Хуль ты мне еще вякнешь?
Сукин сын домашний
Ролль на мне швейцарский нож
Цепь на мне, это важно

Иди покушай ты кашу
Я пока ногти накрашу
Суки твоей буду краше
Она зовет меня Крашем

Я легенда, как Цой
Но такой молодой
Подавился мацой
Думай типа крутой

Думай, это мне похуй
Тетка, бейби, да похуй
Хуй огромный как пенис
На мне прыгает жопа

Ответить

Олег Ратунин

0

Пусть посчитают отток клиентов с момента запуска коллаборации:) у меня минимум 5 знакомых с хорошими оборотами ушли в другие банки, не хотят ассоциировать себя с чудаком которому пох...й на свою родину.

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Artyom Lyapin

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Фанатам Альфабанка

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человек является клиентом, у него установлено даже мобильное приложение и они не могут для подтверждения кредита прислать push!? Они там что, всех сотрудников заменили на Моргенштерна?
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