В банке не исключили, что будут снова сотрудничать с рэпером.

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«Альфа-банк» первым всерьез научился работать с новым инструментом — инфлюенсерами, считает главный управляющий директор компании Владимир Верхошинский в интервью «Коммерсанту».

«В среднем каждый день наши рекламные интеграции выходят у того или иного блогера. У кого-то сотни тысяч подписчиков, у кого-то — миллионы», — заявил он.

Одним из примеров работы с инфлюенсерами стало «назначение» рэпера Моргенштерна на должность «директора по работе с молодежью».

Что касается Моргенштерна, бизнес-результаты такие: 162 тысяч цифровых карт, средний возраст новых клиентов — 19 лет. Это уже сейчас хорошие клиенты, а в течение двух-пяти лет работать с ними станет ещё выгоднее. Владимир Верхошинский главный управляющий директор «Альфа-банка»

Верхошинский отметил, что благодаря YouTube-сериалу с Моргенштерном, где показана работа банка изнутри, более 10 млн человек увидели работу «Альфа-банка» — после этого HR стало легче «привлекать новые таланты».

«Альфа-банк» готовит более комплексный проект с неожиданным инфлюенсером, сообщил The Bell директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов. Личность нового инфлюенсера пока не раскрывается. Проект с Моргенштерном завершен, однако банк не исключает других проектов с его участием.