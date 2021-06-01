Почему нам рекламируют то, что мы видели, хотя даже не обсуждали — простым языком Статьи редакции
«Ваши данные касаются не только вас — блокируйте рекламу в каждом приложении», — утверждает специалист по безопасности данных Роберт Грив.
Перевод Twitter-треда.
Я вернулся домой после недели у мамы — и теперь мне рекламируют её зубную пасту, которой я пользовался у неё дома. Мы не говорили об этом бренде, не искали его в сети — ничего подобного.
Позвольте мне, как специалисту по защите персональных данных, рассказать, как это работает.
Прежде всего, приложения соцсетей вас не прослушивают — эту теорию заговора неоднократно разоблачали. Но, честно говоря, им это и не нужно — ведь всё остальное, что вы необдуманно отдаёте, намного дешевле и намного серьезнее.
Ваши приложения собирают множество данных с телефона: уникальный идентификатор устройства, местоположение, демографические данные.
Агрегаторы данных платят за сбор информации отовсюду. Используете скидочную карту в супермаркете? Каждая покупка — набор данных для продажи.
Они могут сопоставить мои покупки в аптеке с моим аккаунтом в Twitter — ведь я предоставил обеим этим компаниям свою электронную почту и номер телефона. А заодно согласился на обмен данными, когда принял условия обслуживания и политику конфиденциальности.
И тут начинается форменное безумие.
Если мой телефон регулярно находится рядом с другим, компании понимают это по данным GPS. И они начинают воссоздавать сеть людей, с которыми я регулярно общаюсь.
Рекламодатели могут сопоставить мои интересы, историю просмотров и покупок с интересами окружающих, а затем показывать мне объявления в зависимости от того, с кем я сейчас нахожусь рядом.
Огромное количество людей даёт эти данные, ведь всем наплевать. Мы решили, что наша личная жизнь ничего не стоит, это проигрышная битва с рекламодателями, а мы уже и так слишком много о себе рассказали.
В итоге они знают о зубной пасте моей мамы, знают, что я был у неё, знают мой Twitter. И теперь я в Twitter получаю рекламу маминой зубной пасты.
Ваши данные касаются не только вас. Речь о том, что их можно использовать против ваших знакомых и тех, кого вы даже не знаете — чтобы бессознательно формировать поведение людей.
Последние обновления iOS позволяют блокировать отслеживание в приложениях, что привело Facebook в бешенство. Соцсеть просто умоляет нажать кнопку «Согласиться» и работать как раньше.
Да, он никогда не станет тем странным местом, которым был прежде — большой бизнес пришел, чтобы высосать из него всё веселье и ваши деньги.
По крайней мере, попробуйте усложнить им задачу.
Хаха! Большой бизнес залез давно даже в функцию блокировки рекламы и нехило сосёт деньги с тех, кто не желает её кушать тоннами
Не стоит забывать про эффект фокусировки. Пока ты не знал что какой-то конкретной зубной пастой пользуется твоя мать — ты тупо не замечал рекламу этой пасты, даже можешь не замечать её на полках в магазине. Но как только твоё сознание сделало фокус на этой марке — ты эту пасту будешь замечать везде: в рекламе, в магазине, у других людей.
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