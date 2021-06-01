«Ваши данные касаются не только вас — блокируйте рекламу в каждом приложении», — утверждает специалист по безопасности данных Роберт Грив.

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Я вернулся домой после недели у мамы — и теперь мне рекламируют её зубную пасту, которой я пользовался у неё дома. Мы не говорили об этом бренде, не искали его в сети — ничего подобного.

Позвольте мне, как специалисту по защите персональных данных, рассказать, как это работает.

Прежде всего, приложения соцсетей вас не прослушивают — эту теорию заговора неоднократно разоблачали. Но, честно говоря, им это и не нужно — ведь всё остальное, что вы необдуманно отдаёте, намного дешевле и намного серьезнее.

Ваши приложения собирают множество данных с телефона: уникальный идентификатор устройства, местоположение, демографические данные.

Агрегаторы данных платят за сбор информации отовсюду. Используете скидочную карту в супермаркете? Каждая покупка — набор данных для продажи.

Они могут сопоставить мои покупки в аптеке с моим аккаунтом в Twitter — ведь я предоставил обеим этим компаниям свою электронную почту и номер телефона. А заодно согласился на обмен данными, когда принял условия обслуживания и политику конфиденциальности.

И тут начинается форменное безумие.

Если мой телефон регулярно находится рядом с другим, компании понимают это по данным GPS. И они начинают воссоздавать сеть людей, с которыми я регулярно общаюсь.

Рекламодатели могут сопоставить мои интересы, историю просмотров и покупок с интересами окружающих, а затем показывать мне объявления в зависимости от того, с кем я сейчас нахожусь рядом.

Мне будут регулярно подсовывать объявления о вещах, которые мне не нужны, но их может захотеть тот, с кем я общаюсь — и подсознательно я начну разговор о, скажем, долбанной зубной пасте. Для этого не нужно прослушивать человека. Достаточно сравнить агрегированные метаданные.

Огромное количество людей даёт эти данные, ведь всем наплевать. Мы решили, что наша личная жизнь ничего не стоит, это проигрышная битва с рекламодателями, а мы уже и так слишком много о себе рассказали.

Список всех данных, которые просит приложение Facebook на iOS

В итоге они знают о зубной пасте моей мамы, знают, что я был у неё, знают мой Twitter. И теперь я в Twitter получаю рекламу маминой зубной пасты.

Ваши данные касаются не только вас. Речь о том, что их можно использовать против ваших знакомых и тех, кого вы даже не знаете — чтобы бессознательно формировать поведение людей.

Последние обновления iOS позволяют блокировать отслеживание в приложениях, что привело Facebook в бешенство. Соцсеть просто умоляет нажать кнопку «Согласиться» и работать как раньше.

Блокируйте рекламу в каждом приложении. Дело не только в вас — ваши данные формируют интернет.

Да, он никогда не станет тем странным местом, которым был прежде — большой бизнес пришел, чтобы высосать из него всё веселье и ваши деньги.