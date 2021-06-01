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Таня Боброва

Delivery Club запустил доставку на гидроциклах к яхтам и катерам в Сочи Статьи редакции

Доставку на воде будут тестировать в течение июня.

  • Пользователи смогут заказать доставку еды из McDonalds, KFC, Burger King и ещё семи заведений с 12:00 до 18:00, рассказали vc.ru в компании. Стоимость доставки на воде будет аналогична той, что при обычном заказе.
  • Чтобы сделать заказ, пользователь должен указать в строке адреса Морской порт Сочи, выбрать подборку «Доставка на яхты», а в комментариях к заказу уточнить информацию о судне (номер и название), а также ориентир по ближайшей точке на берегу. Сервис будет возить заказы на расстояние в радиусе пяти миль от берега.
  • В Delivery Club уточнили vc.ru, что сейчас такой доставкой занимаются десять курьеров — все они имеют лицензию на управление гидроциклом. Транспортные средства сервис для них арендует.
  • Компания будет тестировать доставку на воде в течение июня 2021 года, анализируя спрос. После этого сервис может масштабировать проект на другие акватории.
Доставка на гидроциклах Delivery Club

#новость #deliveryclub

341 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Иван Фейкович

6

Это на фото и в рекламе они на гидроциклах, а на деле будут вплавь и на плотах.

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Andrew Simon

3

Понты.

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Германский браслет

1

Забавка.
Интересно, насколько среди владельцев яхт столько гурманов Мака, что аж на яхту попросят доставить

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ЯжПрограммист

Германский
1

Кроме шуток, кто-то не парится так из-за цены (в плане не стремается только потому что дешево), и не все у кого финансы позволяют зожники, а у кого-то тупо дети требуют, они то как раз подсаживаются на фастфуды. Но тут явно история ради инфоповода так как очевидно много бала там не сделать, даже если встанет на поток. Кто-то по приколу закажет выложит в инсту да и всё...

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Andreas Lapueros

Германский
0

Мороженое с карамелью которое норм там )

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Mikhail Shamov

Германский
0
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Vladislav

1

Работа курьера все интереснее)

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Небольшой жёлтый робот

0

Что-то на богатом

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Andreas Lapueros

0

Прикольно 

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k. p.

0

мда уж. думаю у владельца яхты есть деньги на хороший бургер, а не на хрючево из макдака

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Андрей Рудин

k.
0

кроме макдака там еще KFC, Burger King и еще 7 заведений :) так что вполне себе востребованная услуга должна быть. Живя на яхте тебе надо будет каждый раз припарковываться чтобы хавчик сходить купить, а так привезут :)

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Nikolay Keskinov

0

Это прикольно. Я правда, не представляю, как они будут искать яхту в море.

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Андрей Рудин

Nikolay
0

GPS ?

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