Delivery Club запустил доставку на гидроциклах к яхтам и катерам в Сочи Статьи редакции
Доставку на воде будут тестировать в течение июня.
- Пользователи смогут заказать доставку еды из McDonalds, KFC, Burger King и ещё семи заведений с 12:00 до 18:00, рассказали vc.ru в компании. Стоимость доставки на воде будет аналогична той, что при обычном заказе.
- Чтобы сделать заказ, пользователь должен указать в строке адреса Морской порт Сочи, выбрать подборку «Доставка на яхты», а в комментариях к заказу уточнить информацию о судне (номер и название), а также ориентир по ближайшей точке на берегу. Сервис будет возить заказы на расстояние в радиусе пяти миль от берега.
- В Delivery Club уточнили vc.ru, что сейчас такой доставкой занимаются десять курьеров — все они имеют лицензию на управление гидроциклом. Транспортные средства сервис для них арендует.
- Компания будет тестировать доставку на воде в течение июня 2021 года, анализируя спрос. После этого сервис может масштабировать проект на другие акватории.
Это на фото и в рекламе они на гидроциклах, а на деле будут вплавь и на плотах.
Кроме шуток, кто-то не парится так из-за цены (в плане не стремается только потому что дешево), и не все у кого финансы позволяют зожники, а у кого-то тупо дети требуют, они то как раз подсаживаются на фастфуды. Но тут явно история ради инфоповода так как очевидно много бала там не сделать, даже если встанет на поток. Кто-то по приколу закажет выложит в инсту да и всё...
мда уж. думаю у владельца яхты есть деньги на хороший бургер, а не на хрючево из макдака
кроме макдака там еще KFC, Burger King и еще 7 заведений :) так что вполне себе востребованная услуга должна быть. Живя на яхте тебе надо будет каждый раз припарковываться чтобы хавчик сходить купить, а так привезут :)
Это прикольно. Я правда, не представляю, как они будут искать яхту в море.
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